Yeni bir popçu imzası

Edis’in 2014’te ‘Benim Ol’ ile yaptığı çok güçlü bir çıkıştı. ‘Benim Ol’u sıradan bir anaakım hit’i gibi görüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü şarkının orijinal versiyonu; matematiği, düzenlemesi ve nakaratıyla Enis’in atacağı ‘popçu’ imzasının nevi şahsına münhasır olacağının göstergesiydi.

O günden sonra işini şansa bırakmadı Enis. ‘Olmamış mı’, ‘Dudak’, ‘Çok Çok’ gibi hit şarkılar arka arkaya geldi. Sadece güçlü hit parçalarıyla değil; cilvesi bol sesi, genç kız hayranlarının ondaki şeytan tüyünün peşinden gidişi, sahnesi, hıncahınç doldurduğu konserleri, sosyal medya fenomenine dönüşme süreci de algımızı kuvvetlendirdi. ‘Her Şey Aşktan’ filmi müzikleri için yorumladığı Sezen Aksu şarkısı ‘Vay’da da cover becerisini gösterdi.

Şimdi ilk stüdyo albümü ‘Ân’ ile karşımızda. Eski teklilerden ‘Çok Çok’un da yer aldığı albümde çıkış videosu olarak seçilen ‘Roman’, orta-hızlı temposuyla ilgi çekici ancak albümde ‘Bana Ne’, ‘Eyvallah’, ‘Doldur İçelim’, ‘Köle’ gibi başka güçlü hit adayları da var. ‘Sevişmemiz Olay’da ise ‘Estrella’ adlı yeni albümüyle anaakıma göz kırpan Yasemin Mori eşliğini hayata geçirmiş. Gayet de iyi olmuş sonuç. Doğru bir cover seçimi olduğunu düşündüğüm, Erkin Koray klasiği olan ‘Gün Ola Harman Ola’yı da öne çıkarmalarını tavsiye ederim. ‘Sen Özgür Ol’u da es geçmemenizi önerir, Edis’i takip etmekte fayda olduğunun altını çizerim. Tarkan kulvarının Murat Boz’dan sonra gelen en iddialı uzun mesafe koşucularından biri olmaya aday kendisi.



Ân / Edis (5 üzerinden 3,5 yıldız)

Entelektüel disko kraliçesi

İngiltere’de, 90’lar ortasında en özgün pop ikonlarından biri olan Everything But the Girl’ün solisti Tracey Thorn gibi dönemin birçok önemli müzisyeni, çağ dijitale dönüşürken ortak tepkiler verdiler: Radyo programı yapmak, gazete-dergi yazıları yazmak, kitap yayımlamak bunlardan birkaçıydı. ‘Missing’, ‘Before Today’ gibi eşşiz parçalarıyla kalbimizde yerini koruyan EBTG’den Tracey de direnç gösterirken, iki solo albüm çıkardı. Ne yazık ki ikisinde de kıvamını bulamadı. Tam artık toparlanamaz diyecekken, içindeki entelektüel disko kraliçesini yeniden keşfettiğine inandıran ‘Record’ albümüyle döndü. Çağdaş, zamansız, her yaşa hitap eden, kalite çıtası yüksek bir iş. ‘Queen’, ‘Sister’ ve ‘Air’ başta olmak üzere, baştan aşağı...



Record / Tracey Thorn (5 üzerinden 3,5 yıldız)