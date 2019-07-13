Yalın’dan ters köşe

‘Deme Bana Yokum’u dinlediğimde şaşırdığımı itiraf edeyim. Bu yılın çok başarılı olmuş ilk Yalın teklisi ‘Deva Bize Sevişler’ ve parçanın Doğuş Çabakçor Remix’i sonrası böyle bir şarkı beklemiyordum kendisinden...
Deme Bana Yokum DMC (Tekli) (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
30 Nisan 2005 tarihli Pop Virüs yazımda şöyle yazmışım Yalın hakkında: “Genç yaşına rağmen son derece olgun, tutarlı ve ne istediğini bilen bir müzisyen. Şöhretin girdabında kaybolup kendi hayatını es geçme hatasına düşmez yani ruhen beslenmeyi sürdürebilirse; önümüzdeki 10 yıl içinde çok iyi işlere imza atacağına eminim.”
Bugün ne Yalın ne de benim için ‘genç’ denilebilir artık. O yazının üzerinden 10 değil 14 yıldan fazla zaman geçti. Ama en güzeli; görüyoruz ki Yalın gerçekten olgun, tutarlı, ne istediğini bilen bir müzisyenmiş. Ne şöhret onu işinden alıkoyabilmiş ne ruhen beslenmenin önemini es geçmiş. O nedenle de bugün bu noktada şimdi. Yalın, kariyeri boyunca ince eleyip sık dokudu. Tökezlediği de oldu; turnayı defalarca gözünden vurduğu da. Ama çizgisini hiç bozmadı; bence en önemlisi bu.
‘Deme Bana Yokum’u dinlediğimde şaşırdığımı itiraf edeyim. Bu yılın çok başarılı olmuş ilk Yalın teklisi ‘Deva Bize Sevişler’ ve parçanın Doğuş Çabakçor remix’i sonrası böyle bir şarkı beklemiyordum kendisinden. Renkli, hareketli, ışıltılı bir disko ortamına eşlik eden rock’n roll bir ruh; tam göbeğinde ise güçlü bir nakarat... Bildiğiniz Yalın kalıplarının dışında ancak dinledikçe dinleme isteği yaratan bir şarkı olmuş ‘Deme Bana Yokum’. Yeri gelmişken her iki parçanın düzenlemesi altındaki imza Sabi Saltiel’e bir selam yollamak isterim. Mabel Matiz’le birlikte yaptığı işlerle de farkı fark ettirmişti kendisi...
Kısacası bu şarkı da; ‘olmuş’. ‘Deva Bize Sevişler’ boyutunda bir ‘dijital’ ilgi görmeyebilir ancak Yalın diskografisi içinde hak ettiği yeri alacaktır.
Ölümden sonra hayat
Umman’da, bir otel odasında yaşamına son verdiğinde henüz 28 yaşındaydı. Dans müziğinin ‘Süper Ligi’nden söz edebiliyorsak; house/emix kulvarında; bir döneme damga vurmuş İsveçli bir prodüktör/DJ’di kendisi. İki MTV, bir Billboard Ödülü’nün yanı sıra iki Grammy adaylığı olduğunu da eklemek lazım. Bundan dokuz yıl önce ‘Seek Bromance’ adlı parçasıyla çıkış yaptı ve öldüğü güne kadar ‘En İyi 10 DJ’ listelerindeki yerini korudu. Tim Bergling; bilinen adıyla Avicii’den söz ettiğimi anladınız sanıyorum.
Geçen günlerde yayımlanan ‘TIM’; yarım bıraktığı işlerini tamamlayan DJ arkadaşlarının katkısıyla ‘yeni’ Avicii albümü olarak karşıma çıktığında önce boğazıma bir şey düğümlendi; sonra “İyi ki bu parçalar gün ışığına çıkmış” dedim içimden. Albümün anı videosu ise zamanında Coldplay’den Chris Martin’le kaydettikleri ‘Heaven’a çekildi. Görüntüler Avicii’nin yakın arkadaşı ve yönetmen Levan Tsikurishvili’nin cep telefonunda kalanlardan... ‘Tough Love’dan başlayarak dinleyebilirsiniz.
AVICIII TIM- Universal Music (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
Yalın’dan ters köşe
‘Deme Bana Yokum’u dinlediğimde şaşırdığımı itiraf edeyim. Bu yılın çok başarılı olmuş ilk Yalın teklisi ‘Deva Bize Sevişler’ ve parçanın Doğuş Çabakçor Remix’i sonrası böyle bir şarkı beklemiyordum kendisinden...
Deme Bana Yokum DMC (Tekli) (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
30 Nisan 2005 tarihli Pop Virüs yazımda şöyle yazmışım Yalın hakkında: “Genç yaşına rağmen son derece olgun, tutarlı ve ne istediğini bilen bir müzisyen. Şöhretin girdabında kaybolup kendi hayatını es geçme hatasına düşmez yani ruhen beslenmeyi sürdürebilirse; önümüzdeki 10 yıl içinde çok iyi işlere imza atacağına eminim.”
Bugün ne Yalın ne de benim için ‘genç’ denilebilir artık. O yazının üzerinden 10 değil 14 yıldan fazla zaman geçti. Ama en güzeli; görüyoruz ki Yalın gerçekten olgun, tutarlı, ne istediğini bilen bir müzisyenmiş. Ne şöhret onu işinden alıkoyabilmiş ne ruhen beslenmenin önemini es geçmiş. O nedenle de bugün bu noktada şimdi. Yalın, kariyeri boyunca ince eleyip sık dokudu. Tökezlediği de oldu; turnayı defalarca gözünden vurduğu da. Ama çizgisini hiç bozmadı; bence en önemlisi bu.
‘Deme Bana Yokum’u dinlediğimde şaşırdığımı itiraf edeyim. Bu yılın çok başarılı olmuş ilk Yalın teklisi ‘Deva Bize Sevişler’ ve parçanın Doğuş Çabakçor remix’i sonrası böyle bir şarkı beklemiyordum kendisinden. Renkli, hareketli, ışıltılı bir disko ortamına eşlik eden rock’n roll bir ruh; tam göbeğinde ise güçlü bir nakarat... Bildiğiniz Yalın kalıplarının dışında ancak dinledikçe dinleme isteği yaratan bir şarkı olmuş ‘Deme Bana Yokum’. Yeri gelmişken her iki parçanın düzenlemesi altındaki imza Sabi Saltiel’e bir selam yollamak isterim. Mabel Matiz’le birlikte yaptığı işlerle de farkı fark ettirmişti kendisi...
Kısacası bu şarkı da; ‘olmuş’. ‘Deva Bize Sevişler’ boyutunda bir ‘dijital’ ilgi görmeyebilir ancak Yalın diskografisi içinde hak ettiği yeri alacaktır.
Ölümden sonra hayat
Umman’da, bir otel odasında yaşamına son verdiğinde henüz 28 yaşındaydı. Dans müziğinin ‘Süper Ligi’nden söz edebiliyorsak; house/emix kulvarında; bir döneme damga vurmuş İsveçli bir prodüktör/DJ’di kendisi. İki MTV, bir Billboard Ödülü’nün yanı sıra iki Grammy adaylığı olduğunu da eklemek lazım. Bundan dokuz yıl önce ‘Seek Bromance’ adlı parçasıyla çıkış yaptı ve öldüğü güne kadar ‘En İyi 10 DJ’ listelerindeki yerini korudu. Tim Bergling; bilinen adıyla Avicii’den söz ettiğimi anladınız sanıyorum.
Geçen günlerde yayımlanan ‘TIM’; yarım bıraktığı işlerini tamamlayan DJ arkadaşlarının katkısıyla ‘yeni’ Avicii albümü olarak karşıma çıktığında önce boğazıma bir şey düğümlendi; sonra “İyi ki bu parçalar gün ışığına çıkmış” dedim içimden. Albümün anı videosu ise zamanında Coldplay’den Chris Martin’le kaydettikleri ‘Heaven’a çekildi. Görüntüler Avicii’nin yakın arkadaşı ve yönetmen Levan Tsikurishvili’nin cep telefonunda kalanlardan... ‘Tough Love’dan başlayarak dinleyebilirsiniz.
AVICIII TIM- Universal Music (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)