Vay be Ken!

‘Issız Ada’, dün itibariyle dijital platformlara çıktı. Videosunu da izleyince hemen ısınacaksınız. Kenan Doğulu’nun ‘funky’ bir şarkıyla çıkış yaparak Ken’liğini göstermiş olmasını da takdir edelim.
Kulağıma televizyondan Kenan Doğulu’nun şarkıları çalınınca ekran başına geçtim. Kenan, Survivor için Dominik’e gitmiş, kazanan takıma ödül mahiyetinde ezbere bildiğimiz hitlerini söylüyordu. Meğer Kenan, 20 Temmuz’da ‘Ken’ adıyla yayımlayacağı yeni albümü ‘Vay Be’nin çıkış şarkısı ‘Issız Ada’nın videosu için gitmiş Dominik’e. Çekilen video için de Acun Medya’nın teknik ekipmanı kullanılmış. Kazan-kazan üzerine kurulu şahane bir fikir sizin anlayacağınız.
‘Issız Ada’, dün itibariyle dijital platformlara çıktı. Videosunu da izleyince hemen ısınacaksınız. Ada sakini çeşit çeşit hayvanın dansımsı hareketleriyle esas dansçıların tıpkısı koreografisi ekran ikiye bölünerek verilmiş. Tam seyirlik. Bir yaz şarkısı, bir pop şarkısı olarak baktığımızda uluslararası standartlarda bir video. Şarkı olarak baktığımızda hem söz-bestede aranjör olarak işe ruh üfleyen Bora Uzer’in katkısının altını çizelim. Kenan’ın ‘funky’ bir şarkıyla çıkış yaparak ‘Ken’liğini göstermiş olmasını da takdir edelim.
Beren Saat’in gözlerine yazılan şarkı
‘Issız Ada’ ile birlikte lokomotif olacak bir diğer şarkı albüme adını veren ‘Vay Be’. Yedi parçanın beşinin düzenlemesini yapan Ozan Doğulu’nun şarkıların yazın beach’lerde, kışın kulüplerde çalması için gereken düzenleme müdahalesini profesyonelce gerçekleştirdiğini söylemek lazım. ‘Vay Be’ de bu vitrin için uygun. Tıpkı bir sonraki aşamada ‘Yapma’ için geçerli olduğu gibi. Albümün ‘eğlenceli sound’dan ödün vermeden duygusal olabilen iki şarkısına; Beren Saat’in gözlerine yazıldığı aşikâr ‘Yosun’ ve ‘Boğazımdan Geçmiyor’a da dikkat çekelim. Müzisyen Kenan’ı mutlu eden; bizzat yazıp düzenlediği ‘... Al Bu Boş Sayfa Senin, Sensin Benim Mozart’ım Şekspir’im...’ dediği ‘Boş Sayfa’yı da ‘Issız Ada’ gibi bu albümün müzikal kahramanlarından biri ilan edelim.
Ancak bir şarkıya özel ilgi göstermek istiyorum; adı ‘Dansa Kaldır’. Öğrendiğime göre çok uzun süredir beklemekteymiş bu şarkı. Bence bekletmekle hata etmiş Kenan. Özellikle düğünlerde ortalığı darmaduman edeceği kesin.
Duygusalı hareketlisi bütünlüklü bir Türk etkilenimli elektro pop/dans albümüyle karşı karşıyayız. Ken bu işi biliyor diye özetlemek de mümkün konuyu. Bence 20 Temmuz’u iple çekin.
Pek yakında Kenan’ın ‘Tek Ken’ adlı projesiyle tek gitar/vokal tüm hitlerini seslendireceği bir turne projesi söz konusu; detaylar şimdilik sürpriz. Ken Bey’e bir de öneri... Bora Uzer’in yanına ‘İlk Adımı Sen At’ın funky remix’ini yapan Veyasin’i (Hey Douglas) de alsan ve tıpkı ‘İhtimaller’de olduğu gibi ezbere bildiğimiz şarkılarının bu kez funky versiyonlarından konsept bir albüm yapsan diyorum... Ne dersin?
Vay be Ken!
‘Issız Ada’, dün itibariyle dijital platformlara çıktı. Videosunu da izleyince hemen ısınacaksınız. Kenan Doğulu’nun ‘funky’ bir şarkıyla çıkış yaparak Ken’liğini göstermiş olmasını da takdir edelim.
Kulağıma televizyondan Kenan Doğulu’nun şarkıları çalınınca ekran başına geçtim. Kenan, Survivor için Dominik’e gitmiş, kazanan takıma ödül mahiyetinde ezbere bildiğimiz hitlerini söylüyordu. Meğer Kenan, 20 Temmuz’da ‘Ken’ adıyla yayımlayacağı yeni albümü ‘Vay Be’nin çıkış şarkısı ‘Issız Ada’nın videosu için gitmiş Dominik’e. Çekilen video için de Acun Medya’nın teknik ekipmanı kullanılmış. Kazan-kazan üzerine kurulu şahane bir fikir sizin anlayacağınız.
‘Issız Ada’, dün itibariyle dijital platformlara çıktı. Videosunu da izleyince hemen ısınacaksınız. Ada sakini çeşit çeşit hayvanın dansımsı hareketleriyle esas dansçıların tıpkısı koreografisi ekran ikiye bölünerek verilmiş. Tam seyirlik. Bir yaz şarkısı, bir pop şarkısı olarak baktığımızda uluslararası standartlarda bir video. Şarkı olarak baktığımızda hem söz-bestede aranjör olarak işe ruh üfleyen Bora Uzer’in katkısının altını çizelim. Kenan’ın ‘funky’ bir şarkıyla çıkış yaparak ‘Ken’liğini göstermiş olmasını da takdir edelim.
Beren Saat’in gözlerine yazılan şarkı
‘Issız Ada’ ile birlikte lokomotif olacak bir diğer şarkı albüme adını veren ‘Vay Be’. Yedi parçanın beşinin düzenlemesini yapan Ozan Doğulu’nun şarkıların yazın beach’lerde, kışın kulüplerde çalması için gereken düzenleme müdahalesini profesyonelce gerçekleştirdiğini söylemek lazım. ‘Vay Be’ de bu vitrin için uygun. Tıpkı bir sonraki aşamada ‘Yapma’ için geçerli olduğu gibi. Albümün ‘eğlenceli sound’dan ödün vermeden duygusal olabilen iki şarkısına; Beren Saat’in gözlerine yazıldığı aşikâr ‘Yosun’ ve ‘Boğazımdan Geçmiyor’a da dikkat çekelim. Müzisyen Kenan’ı mutlu eden; bizzat yazıp düzenlediği ‘... Al Bu Boş Sayfa Senin, Sensin Benim Mozart’ım Şekspir’im...’ dediği ‘Boş Sayfa’yı da ‘Issız Ada’ gibi bu albümün müzikal kahramanlarından biri ilan edelim.
Ancak bir şarkıya özel ilgi göstermek istiyorum; adı ‘Dansa Kaldır’. Öğrendiğime göre çok uzun süredir beklemekteymiş bu şarkı. Bence bekletmekle hata etmiş Kenan. Özellikle düğünlerde ortalığı darmaduman edeceği kesin.
Duygusalı hareketlisi bütünlüklü bir Türk etkilenimli elektro pop/dans albümüyle karşı karşıyayız. Ken bu işi biliyor diye özetlemek de mümkün konuyu. Bence 20 Temmuz’u iple çekin.
Pek yakında Kenan’ın ‘Tek Ken’ adlı projesiyle tek gitar/vokal tüm hitlerini seslendireceği bir turne projesi söz konusu; detaylar şimdilik sürpriz. Ken Bey’e bir de öneri... Bora Uzer’in yanına ‘İlk Adımı Sen At’ın funky remix’ini yapan Veyasin’i (Hey Douglas) de alsan ve tıpkı ‘İhtimaller’de olduğu gibi ezbere bildiğimiz şarkılarının bu kez funky versiyonlarından konsept bir albüm yapsan diyorum... Ne dersin?