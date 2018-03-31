‘Sultan-ı Yegâh’ ve ötesi

‘Sultan-ı Yegâh’ cover’ında Harun Tekin’in ses ve üslup olarak en doğru seçim olduğunu söyleyemeyeceğim. Kim daha doğru bir seçim olurdu? Mesela Yüksek Sadakat’in solisti Kenan Vural, mesela Nev...

Mor ve Ötesi 20. yıl etkinlikleri kapsamında, dokuz CD’lik iki box-set’le birlikte iki de yeni tekli yayımladı. Bu, Mor ve Ötesi’nin; Türk rock ve popüler müzik tarihinin en önemli gruplarından biri olduğunu genç kuşaklara hatırlatması açısından önemliydi. Bu kutlamanın diğer önemli yanıysa kuşkusuz grubun yaşadığı ‘yorgunluğu’ atmasına vesile olma ihtimaliydi. Bunu da bir ölçüde başardılar.

İki yıl sonra geçen hafta; tıpkı eski yıllarda ses getiren ‘Yaz Yaz Yaz’, ‘Güneye Giderken’, ‘Sevda Çiçeği’ ve ‘1945’ cover’ları gibi özel bir cover yayımlamaya karar verdiler. Parça çok önemliydi. Daha önce cover olarak hiç kayıt altına alınmamış ‘Sultan-ı Yegâh’ı seçtiler.

Attilâ İlhan’ın şiiri üzerine 1981’de Ergüder Yoldaş bestesiyle Nur Yoldaş tarafından okunan şarkı her yönüyle Türk popüler müziğinin en özel şarkılarından biri. Ergüder Yoldaş’ın şiire ya da nakarata değil şarkının bambaşka boyutlarına odaklanarak ortaya çıkardığı bir başyapıttan söz ediyoruz. Bugüne dek cover olarak gündeme gelmemesinin nedeni kimsenin fark etmeyişi ya da az bilinir olması değil. Asıl sebep bu şarkıyı yorumlamanın; ona değer katma iddiasının her babayiğidin harcı olmayışı. Başardıkları birçok önemli iş ve cover’ları kendi parçalarına dönüştürme becerileri itibariyle Mor ve Ötesi’ne hakkını teslim edelim ancak bazı noktaların altını çizmek gerekiyor...

Hissi itibariyle bir kadın şarkısı

Her ne kadar; öze sadık kalma ve Mor ve Ötesi gibi yorumlama hedefleri bir arada gözetilse de hissi itibariyle şarkı bir kadın vokal şarkısı (Daha iyi idrak etmek için şarkıyı konser repertuvarına alan Özge Fışkın’dan da dinlemenizi tavsiye ederim). Bu elbette ‘Erkek solist okumamalı’ anlamına gelmiyor. Ancak Harun Tekin’in sesi ve üslubu için en doğru seçim olduğunu da söyleyemeyeceğim. Kim için daha doğru bir seçim olurdu? Mesela Yüksek Sadakat’in solisti Kenan Vural için, mesela Nev için...

Bence Harun da bunu bildiğinden şarkıdan uzaklaşmayıp düz okumayı tercih etmiş. Ama şarkının ruhuna sadık kalmaktan daha farklı bir durum bu. Çünkü böylece bütün yorum yükü; düzenlemenin üstüne kalmış. Neyse ki düzenleme cephesinde (ben daha sert ve cesur bir düzenlemeyi tercih etsem de) şarkının bir rock yorumu olarak tıkır tıkır işlediğini söylemek mümkün. 21 Nisan’da ‘Record Store Day (Plak Dükkânları Günü)’ şerefine yayımlanacak plak versiyonunu heyecanla bekliyoruz.