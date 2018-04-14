Şebnem Ferah bize hiç yalan söylemedi

Yeni albümünün adının ‘Parmak İzi’ oluşu tesadüf değil. Bir şarkı yazarının tekâmülü böyle oluyor işte. O acılar, öfkeler, mutluluklar birikiyor ve parmak izin oluyor. Seni en çok onlardan tanıyoruz artık...

Şebnem Ferah 22 yıldır müzikli hikâyesini büyük bir samimiyetle anlatıyor. Bazı şarkılarını yazarken mutluydu, bazılarını yazarken acı çekiyordu. Ancak bir gerçek varsa, o da birçok şarkısıyla kalbimize dokunduğu ve o şarkıların artık bizim şarkımız olduğu... Şebnem Ferah şarkılarından, dinlerken elimde olmadan gözlerimin kapanmasına vesile olanları seviyorum en çok. İlle de balad olsun dediğimi sanmayın; sizi sorgusuz sualsiz tutup içine çekenlerden söz ediyorum.

Geçmişiyle el sıkışıyor

Şebnem bir şarkı yazarı olarak, hep itinayla kontrol ettiği kızgınlıklarından ve hüznünden ya da aşktan söz ederken dokunur size. En sevdiğiniz şarkılarını bir de bu bilgiyle dinleyin; bana hak vereceksiniz. Çünkü Şebnem Ferah külliyatını dönemsel olarak incelediğinizde, çok gerçek acı ve mutluluklara denk gelirsiniz. Hangi albümün şarkılarını yazarken hangi duyguların yoğunluğunu yaşadığını kolayca anlarsınız. Geçen perşembe, tam da hayata 40’larının ortasından baktığı doğum gününde yayımlanan yeni albümünün adının ‘Parmak İzi’ oluşu tesadüf değil. Bir şarkı yazarının tekâmülü böyle oluyor işte. O acılar, öfkeler, mutluluklar birikiyor ve parmak izin oluyor. Seni en çok onlardan tanıyoruz artık. Ve artık onlardan söz etmek için içlerinde kaybolmana gerek yok. Daha yukarılarda bir yerdesin. ‘Parmak İzi’nin bütününü incelediğimizde; yazarının şarkılarla kurduğu bağ açısından, bu kâmil duruşu yani kabulleniş ve isyanı aynı anda görüyor oluşumuzun nedeni bu. ‘Parmak İzi’ geçmişle el sıkışma albümü Şebnem Ferah açısından. El sıkışman barışmanı gerektirmez. Ama geride bırakıp kendine sarılırsın ve yaşamana bakarsın.

Yasla yaşamaktan, tek gerçek olan aşk için gemileri limanıyla birlikte yakmaktan, o yangının küllerinden, dilinin ucunda sakladığı ve haykıramadıklarından, dengeyi bulmak için yorgun düşmekten, birinden giderken geçilen koridorun ıssızlığından, artık kırılmayan kalbinden, vicdanla yaşamanın erdeminden ve inadına umuttan, devrimden söz ediyor Ferah.



ŞEBNEM FERAH/ PARMAK İZİ (Pasaj) 4.5 YILDIZ

Şarkı kalitesi açısından baktığınızda, 10 şarkı arasından bazılarını öne çıkarmakta zorlanıyorsunuz. Duygusu, hikâyesi, nakaratı, matematiği, baladı, hızlısı, çok bütünlüklü ve “Single da single” diye tutturan prodüktörlere bir müzik albümünün neden yapıldığını hatırlatacak ders niteliğinde.

Açılışı yapan ‘Şarkılar Yalan Söylemez’, albümün önsözü gibi. 10 şarkının 10’una da bütün içinde arz ettikleri değer itibariyle 10 numara vermekten ve en az yedisinin video’yu hak ettiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Şebnem’in şiddet ve tecavüz vakaları nedeniyle bir kadın olarak kalbini delip geçen acısını rahmetli annesine anlattığı ‘Sözde Namus’a da özel olarak dikkat etmenizi rica ediyorum.

Bu hafta üniversite turnesine çıkıyor

Şebnem Ferah’ın; Tarkan Gözübüyük ve Ozan Tügen’le yaptığı düzenlemeler, işin bütünlüklü ve tutarlı oluşuna sound açısından büyük katkı sağlıyor. Altyapıların olması gerektiğinde sert, yumuşadığında şarkının ruh haline uygun kıvamda düşünülmesi ‘Parmak İzi’yle atılan bir imza gibi. ‘Kıramazsın’daki Demir Demirkan katkısı vesilesiyle de kendisine buradan selam yollayalım.

Şebnem; 17 Nisan itibariyle Antalya’dan başlayıp Aydın, Balıkesir, Ankara, Ordu, Elazığ ve Adana’yı kapsayacak bir üniversite turnesine çıkıyor. İstanbul yok mu derseniz; o konser 12 Mayıs’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Son cümlemiz, bir şarkısında sorduğu soruya cevap niteliğinde olsun: Hem sustukların hem konuştuklarınsın Şebnem. Sustuğunda da ne dediğini anlıyoruz ve galiba seni bu nedenle seviyoruz.