Sahneyi yine Halit Ergenç’le paylaşmak isterim

Omara, sesini duymak çok güzel; 90’larına yaklaştın ve halen olağanüstü bir şarkıcı ve dansçısın. Turne hayatına nokta koymanın nedeni tam olarak nedir?
- Bence hâlâ çok gencim ve daha önemlisi, kendimi çok genç hissediyorum. Müzik benim hayatım ve öyle kalmaya devam edecek. Ama biraz dinleneceğim.
Bu son turnenin adı olarak ‘The Last Kiss’i (Son Öpücük) seçmenin özel bir nedeni var mı? Sadece ‘Veda Turnesi’ de diyebilirdin mesela...
- Çünkü ben öpmeyi severim. Sen sevmez misin? (Gülüyor) Ayrıca en sevdiğim şarkılardan biri olan ‘Besame Mucho’, öpücükler ve sarılmalar üzerine kuruludur. Onun da etkisi olabilir.
2001’den beri İstanbul’a defalarca geldin. Hatta bir keresinde Halit Ergenç’le birlikte ‘Akdeniz Akşamları’ söylemiştiniz hatırlarsan...
- İstanbul simgeleşmiş bir şehir ve genel olarak kültürünü, müziğini ifade ediş biçimini çok seviyorum. Son turnemde İstanbul’a uğrayabildiğim için mutlu ve gururluyum. Halit Ergenç de gelecek mi konsere? Sahneyi son kez onunla paylaşmak isterdim doğrusu.
Buena Vista Social Club günleri unutulmaz
İnanması güç ama 70 yıldır aktif olarak müzik yapıyor, dans ediyorsun. Bu uzun süreçte en çok hangi dönemini seviyorsun?
- Klasik bir cevap olacak ama samimiyetle söylemek gerekirse her dönemin ayrı anlamı ve kıymeti var benim için. Bugünkü Omara olmak için gerçekten çok çalıştım ve sadık hayranlarımın desteğiyle bugünlere gelebildiğim, tüm hayatımı müzikle geçirebildiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.
Buena Vista Social Club’la başyapıt bir albüm kaydettiniz, efsane oldunuz, dünyayı dolaştınız. Gruptaki tek kadın olmak nasıl bir duyguydu?
- Bu kadar değerli müzisyenlerin içindeki tek kadın olmak muhteşemdi. Buena Vista Social Club’a nokta koyduğumuzda birbirlerine kalpten bağlı aile bireyleri olmuştuk. Unutulmaz günlerdi.
Buena Vista Social Club öncesi tanışıyor muydunuz?
- Evet, hepsiyle tanışıyordum ve zaten turnelere çıkıyorduk ama grup değildik henüz.
Hem veda hem de ihtişamlı bir kutlama
Bu son turne sonrası neler yapmayı planlıyorsun? Müzik hayatın son bulmayacak herhalde...
- Tam üstüne bastın, halihazırda kimi kayıtlar üzerine çalışmaktayım. Bu, uzun dünya turneleri açısından bir veda sadece. Sahnelerden de müzikten de uzaklaşmak niyetinde değilim. İnsan kendi hayatından vazgeçer mi hiç...
Haftaya bugün İstanbul LifePark’ta gerçekleşecek öpücüklü konserin öncesi bir mesajın var mı; iletelim...
- Buluşmak için sabırsızlanıyorum. Herkesi enfes bir Küba müziği ziyafeti bekliyor. Bana eşlik edecek grubun inanılmaz müzisyenlerden oluştuğunu da söylemek isterim üstüne basa basa... Bir veda ancak aynı zamanda ihtişamlı bir kutlama olacak. Görüşmek üzere, şimdiden öpüyorum.
Halit Ergenç, Buena Vista Social Club’ın 2015’teki İstanbul konserinde sahneye çıkmıştı. Oyuncu, Omara Portuondo’yla birlikte ‘Akdeniz Akşamları’nın bir kısmını söylemişti.
‘Kuzey Yıldızı’nızı bulun
Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir reklamcı ve medya uzmanıyken, 27’sinde her şeyi bırakıp müziğinin peşinden giderek kendi olmaya karar verdi.
Ecem Böke, namı diğer Nova Norda, ismine ilham veren Kuzey Yıldızı’na gönderme yapan yeni teklisi ‘Kuzeye Kaç’la yine şahane bir iş başarıyor.
Kendin olmak ve etrafında bir dünya kurmak zor iş. “Ne var bunda; ben öyle yapıyorum” demeyin hemen. Üzerine biraz olsun düşünün.
Kendin olmak; öncelikle hayallerin peşinden koşmak, düşüp kalkıp ders almak ama yılmamak; ailen, çevren hatta koca bir dünya neyi nasıl yapacağını dayatmaya çalışırken içinden gelen sesi dinlemek; konfor alanından çıkmak, sana güven veren rutinlerinden vazgeçmek anlamına geliyorsa şayet, hiç kolay değil. Kendine ait bir dünya kurman ve tüm dünyayı bu dünyaya inandırman ancak kendin olduktan sonra mümkün olabiliyor.
Kuzey Yıldızı’na göndermeli ‘Nova Norda’ projesinin hikâyesi bu anlamda ilham verici. “Kurumsal hayatın konforlu dünyasının içinde hayaller kurup harekete geçmekte zorlanan biriydim. Müziği çok seviyordum ama her şeyi bırakma cesaretim yoktu. İşten çıkar çıkmaz eve gidip soluğu piyanomun başında alıyordum; derken bir şeylerin yanlış olduğuna emin oldum” demişti bir sohbetimizde.
BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ
Kuzeye Kaç
Nova Norda
Hangar Music
Geleceğin Türkçe popunun işaretleri
Ecem Böke, Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir reklamcı ve medya uzmanıyken, 27’sine gelmişken bu kararı aldı. İşin sırrının, şarkılarında ve o şarkılar üzerinden dokunduğun hayatlara karşı samimi ve gerçek olmak yani ‘kendin olmak’ olduğuna inandı. Dünyanın bütün meseleleriyle baş etmenin de sevdiklerine yapacağın en büyük iyiliğin de bu olacağını düşündü. Kendine has (bugün hip hop etkilenimli elektro pop desek de bence geleceğin Türkçe popunun işaretlerini veren) bir dünya kurdu. O dünyayı hak eden yol arkadaşları ekledi birer birer hayatına.
Geçen yılın şubat ayından bugüne; ‘Çıktım Bi Yola’ diyerek başladığı serüven birer ay arayla ‘Dinozorlar’ ve ‘Boşver’le devam etti. Konserler vermeye, festivallerin aranan ismi olmaya başladı. Arkasından, eylül ve kasımda ‘Varım’ ve ‘Beni Biraz’ geldi. Bu yıl nisanda ‘Zor’ teklisini yayımlayan Nova Norda, şimdi adıyla kendi manifestosuna gönderme yapan ‘Kuzeye Kaç’ teklisiyle karşımızda.
‘Kuzeyi bul, kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç’ derken bu dünyaya söylemek istediklerini özetleyen Ecem, içinizi kolayca ve her anlamda hareketlendiren yeni şarkısının meyvelerini festival sahnelerinde net biçimde görecektir. Hep bir ağızdan ‘Kuzeye Kaç’ diye bağırarak coşkuyla zıplayan hayranlarını, o hayranların sayısının yıllar geçtikçe katbekat artacağını; ‘Nova Norda dünyası’nın renklerinin sayısız kalbe dokunacağını ben de şimdiden görebiliyorum. Bu tempo da çok yakışmış ona.
Konseri de Kuzey Fest’te
Bir ay öncesine kadar hiç tanıtım yapmayan, sadece bir dünya kurup ‘Ben varım’ diyen Nova Norda, müziğin dijital çağında bir yol haritası çıkarıyor arkadan gelenlere... Albüm derdi yok; bağımsız mı bağımsız, samimi mi samimi. Hepsinden önemlisi, müzikten kazandığını yine müziğe yatırıyor. Şimdi şarkılarının ritmiyle senkronize özel bir ışık sistemi üzerine çalışmakta.
Tesadüf bu ya; önümüzdeki konseri de haftaya cumartesi Sinop’ta gerçekleşecek ‘Kuzey Fest’te. Hepinize kendi ‘Kuzey Yıldızı’nızı bulmanızı, bulunca takip etmenizi temenni ederim. Yeter ki kafanızı gömdüğünüz yerden çıkarın; mutlaka parıltısını fark edeceksiniz.
Sahneyi yine Halit Ergenç’le paylaşmak isterim
90 yaşına çok yakın ama “Hâlâ çok gencim” diyor. 70 yıldır şarkı söyleyip dans ediyor. ‘Son Öpücük’ (The Last Kiss) adını verdiği veda turnesi kapsamında 3 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbul LifePark’a uğrayacak Omara Portuondo’yla Buena Vista Social Club’ın tek kadını olmak ve aşkla geçen müzik kariyeri üzerine konuştuk. Uzun ömrünü en sevdiği şeyleri yaparak geçiriyor olmasına imrendik. Halit Ergenç’e de bir mesaj getirdik.
Omara, sesini duymak çok güzel; 90’larına yaklaştın ve halen olağanüstü bir şarkıcı ve dansçısın. Turne hayatına nokta koymanın nedeni tam olarak nedir?
- Bence hâlâ çok gencim ve daha önemlisi, kendimi çok genç hissediyorum. Müzik benim hayatım ve öyle kalmaya devam edecek. Ama biraz dinleneceğim.
Bu son turnenin adı olarak ‘The Last Kiss’i (Son Öpücük) seçmenin özel bir nedeni var mı? Sadece ‘Veda Turnesi’ de diyebilirdin mesela...
- Çünkü ben öpmeyi severim. Sen sevmez misin? (Gülüyor) Ayrıca en sevdiğim şarkılardan biri olan ‘Besame Mucho’, öpücükler ve sarılmalar üzerine kuruludur. Onun da etkisi olabilir.
2001’den beri İstanbul’a defalarca geldin. Hatta bir keresinde Halit Ergenç’le birlikte ‘Akdeniz Akşamları’ söylemiştiniz hatırlarsan...
- İstanbul simgeleşmiş bir şehir ve genel olarak kültürünü, müziğini ifade ediş biçimini çok seviyorum. Son turnemde İstanbul’a uğrayabildiğim için mutlu ve gururluyum. Halit Ergenç de gelecek mi konsere? Sahneyi son kez onunla paylaşmak isterdim doğrusu.
Buena Vista Social Club günleri unutulmaz
İnanması güç ama 70 yıldır aktif olarak müzik yapıyor, dans ediyorsun. Bu uzun süreçte en çok hangi dönemini seviyorsun?
- Klasik bir cevap olacak ama samimiyetle söylemek gerekirse her dönemin ayrı anlamı ve kıymeti var benim için. Bugünkü Omara olmak için gerçekten çok çalıştım ve sadık hayranlarımın desteğiyle bugünlere gelebildiğim, tüm hayatımı müzikle geçirebildiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.
Buena Vista Social Club’la başyapıt bir albüm kaydettiniz, efsane oldunuz, dünyayı dolaştınız. Gruptaki tek kadın olmak nasıl bir duyguydu?
- Bu kadar değerli müzisyenlerin içindeki tek kadın olmak muhteşemdi. Buena Vista Social Club’a nokta koyduğumuzda birbirlerine kalpten bağlı aile bireyleri olmuştuk. Unutulmaz günlerdi.
Buena Vista Social Club öncesi tanışıyor muydunuz?
- Evet, hepsiyle tanışıyordum ve zaten turnelere çıkıyorduk ama grup değildik henüz.
Hem veda hem de ihtişamlı bir kutlama
Bu son turne sonrası neler yapmayı planlıyorsun? Müzik hayatın son bulmayacak herhalde...
- Tam üstüne bastın, halihazırda kimi kayıtlar üzerine çalışmaktayım. Bu, uzun dünya turneleri açısından bir veda sadece. Sahnelerden de müzikten de uzaklaşmak niyetinde değilim. İnsan kendi hayatından vazgeçer mi hiç...
Haftaya bugün İstanbul LifePark’ta gerçekleşecek öpücüklü konserin öncesi bir mesajın var mı; iletelim...
- Buluşmak için sabırsızlanıyorum. Herkesi enfes bir Küba müziği ziyafeti bekliyor. Bana eşlik edecek grubun inanılmaz müzisyenlerden oluştuğunu da söylemek isterim üstüne basa basa... Bir veda ancak aynı zamanda ihtişamlı bir kutlama olacak. Görüşmek üzere, şimdiden öpüyorum.
Halit Ergenç, Buena Vista Social Club’ın 2015’teki İstanbul konserinde sahneye çıkmıştı. Oyuncu, Omara Portuondo’yla birlikte ‘Akdeniz Akşamları’nın bir kısmını söylemişti.
‘Kuzey Yıldızı’nızı bulun
Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir reklamcı ve medya uzmanıyken, 27’sinde her şeyi bırakıp müziğinin peşinden giderek kendi olmaya karar verdi.
Ecem Böke, namı diğer Nova Norda, ismine ilham veren Kuzey Yıldızı’na gönderme yapan yeni teklisi ‘Kuzeye Kaç’la yine şahane bir iş başarıyor.
Kendin olmak ve etrafında bir dünya kurmak zor iş. “Ne var bunda; ben öyle yapıyorum” demeyin hemen. Üzerine biraz olsun düşünün.
Kendin olmak; öncelikle hayallerin peşinden koşmak, düşüp kalkıp ders almak ama yılmamak; ailen, çevren hatta koca bir dünya neyi nasıl yapacağını dayatmaya çalışırken içinden gelen sesi dinlemek; konfor alanından çıkmak, sana güven veren rutinlerinden vazgeçmek anlamına geliyorsa şayet, hiç kolay değil. Kendine ait bir dünya kurman ve tüm dünyayı bu dünyaya inandırman ancak kendin olduktan sonra mümkün olabiliyor.
Kuzey Yıldızı’na göndermeli ‘Nova Norda’ projesinin hikâyesi bu anlamda ilham verici. “Kurumsal hayatın konforlu dünyasının içinde hayaller kurup harekete geçmekte zorlanan biriydim. Müziği çok seviyordum ama her şeyi bırakma cesaretim yoktu. İşten çıkar çıkmaz eve gidip soluğu piyanomun başında alıyordum; derken bir şeylerin yanlış olduğuna emin oldum” demişti bir sohbetimizde.
BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ
Kuzeye Kaç
Nova Norda
Hangar Music
Geleceğin Türkçe popunun işaretleri
Ecem Böke, Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir reklamcı ve medya uzmanıyken, 27’sine gelmişken bu kararı aldı. İşin sırrının, şarkılarında ve o şarkılar üzerinden dokunduğun hayatlara karşı samimi ve gerçek olmak yani ‘kendin olmak’ olduğuna inandı. Dünyanın bütün meseleleriyle baş etmenin de sevdiklerine yapacağın en büyük iyiliğin de bu olacağını düşündü. Kendine has (bugün hip hop etkilenimli elektro pop desek de bence geleceğin Türkçe popunun işaretlerini veren) bir dünya kurdu. O dünyayı hak eden yol arkadaşları ekledi birer birer hayatına.
Geçen yılın şubat ayından bugüne; ‘Çıktım Bi Yola’ diyerek başladığı serüven birer ay arayla ‘Dinozorlar’ ve ‘Boşver’le devam etti. Konserler vermeye, festivallerin aranan ismi olmaya başladı. Arkasından, eylül ve kasımda ‘Varım’ ve ‘Beni Biraz’ geldi. Bu yıl nisanda ‘Zor’ teklisini yayımlayan Nova Norda, şimdi adıyla kendi manifestosuna gönderme yapan ‘Kuzeye Kaç’ teklisiyle karşımızda.
‘Kuzeyi bul, kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç’ derken bu dünyaya söylemek istediklerini özetleyen Ecem, içinizi kolayca ve her anlamda hareketlendiren yeni şarkısının meyvelerini festival sahnelerinde net biçimde görecektir. Hep bir ağızdan ‘Kuzeye Kaç’ diye bağırarak coşkuyla zıplayan hayranlarını, o hayranların sayısının yıllar geçtikçe katbekat artacağını; ‘Nova Norda dünyası’nın renklerinin sayısız kalbe dokunacağını ben de şimdiden görebiliyorum. Bu tempo da çok yakışmış ona.
Konseri de Kuzey Fest’te
Bir ay öncesine kadar hiç tanıtım yapmayan, sadece bir dünya kurup ‘Ben varım’ diyen Nova Norda, müziğin dijital çağında bir yol haritası çıkarıyor arkadan gelenlere... Albüm derdi yok; bağımsız mı bağımsız, samimi mi samimi. Hepsinden önemlisi, müzikten kazandığını yine müziğe yatırıyor. Şimdi şarkılarının ritmiyle senkronize özel bir ışık sistemi üzerine çalışmakta.
Tesadüf bu ya; önümüzdeki konseri de haftaya cumartesi Sinop’ta gerçekleşecek ‘Kuzey Fest’te. Hepinize kendi ‘Kuzey Yıldızı’nızı bulmanızı, bulunca takip etmenizi temenni ederim. Yeter ki kafanızı gömdüğünüz yerden çıkarın; mutlaka parıltısını fark edeceksiniz.