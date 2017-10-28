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Tolga Akyıldız

Peşinen reddetmeyin, bir dinleyin

28 Ekim 2017

Ahmet Aslan, ‘Çeşm-i Siyahım’ düeti için Demet Akalın’a teklif götürerek riske giriyor. Demet Akalın ismini duyanlar, yorumu dinlemeden burun kıvırıyor.

TV dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’; iki yılı aşkın süredir hayatımızda. Derin devlet-mafya ilişkilerini bol aksiyon ekseninden okuyan dizinin senaryosu gereği, ana karakter Hızır Reis’in (Oktay Kaynarca) düşmanları kızı Zeynep’i (Ece Hakim) öldürür. Zeynep’in cenaze merasimi; ağır ve bol acılı bir sahnedir. Bu sahne için izleyiciyi derinden etkileyecek bir şarkıya ihtiyaç vardır.

Dizinin yapımcıları, şarkıyı Ahmet Aslan’dan isterler. Ahmet Aslan; 96’dan beri yurtdışında yaşayan bir müzisyen. Zaza kökenli ve Zazaca dışında Türkçe ve Kürtçe türküler okuyor. Bana sorarsanız, hem bağlama hem gitar ustası, çünkü bağlamada klasik gitar tekniği uyguluyor. Bununla da kalmıyor, bağlama ve klasik gitar melezi La-Tar adlı enstrümanın varlık sebebi oluyor.

Parça olarak Âşık Mahzuni’den ‘Çeşm-i Siyahım’ belirleniyor. Çok kıymetli bir türkü... 

Peşinen reddetmeyin, bir dinleyin

Bana sorarsanız Ahmet Aslan bir riske giriyor ve düet yapmak üzere Demet Akalın’a teklif götürüyor. Demet Akalın ismini duyanlar, yorumu dinlemeden burun kıvırıyor. Önyargı kötü şey, ancak kazandığı şöhret ve parayı sonuna kadar hak ettiğine inanmakla birlikte bu önyargıların oluşmasında Demet Akalın’ın da payı büyük. ‘Bebek’te üç beş tur atan, olmadı bir de sinema yapan’ kadın profili kategorisini bizzat açtı desek hiç abartılı olmaz. O kadının da Âşık Mahzuni’den okuması, bazı bünyelerde alerji yapabiliyor. Buna verilecek en güzel cevap nedir? Türkünün hakkını vermek. Verebilmiş mi? Bence elinden gelenin iyisini yapmış. Levent Güneş’in düzenlemesi ve Ahmet Aslan’ın o derviş ruhlu sesinin desteğiyle ortaya güzel bir iş çıkmış. Eğer peşinen reddediyorsanız, yapmayın derim; dinleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız.

 

 

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