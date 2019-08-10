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Tolga Akyıldız

Tolga Akyıldız

Para makinesinin sanatla imtihanı

10 Ağustos 2019

Paranın ve şöhretin içsel bir servet oluşturmayacağını bir süre sonra anlayabilirsiniz. Drake de 33 yaşını idrak etmek üzereyken bu anlamda büyük gelişme kaydetti.

Para makinesinin sanatla imtihanı
BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ
Care Package
Drake
Ovo

Zamanında, ‘Hayatta önemsediğim iki şey var: Para ve geldiğim şehir” demesinden midir bilinmez, Drake’in sanatla ilişkisini belirleyen unsuru sadece para olarak görenler çok. Öte yandan dijital çağda ‘streaming (dijital dinlenme) kralı’ diye bir şey varsa onlardan biri de Kanadalı Drake’tir ve bu anlamda parasının gani olduğu doğrudur. Ama insanlar değişir. Paranın ve şöhretin içsel bir servet oluşturmayacağını bir süre sonra anlayabilirsiniz. Drake de 33 yaşını idrak etmek üzereyken bu anlamda büyük gelişme kaydetti.Eski sevgililerine mesaj yolladığı, saçmalıkları için af dilediği, kişisel mevzularını bodoslama aktardığı kafiyeli sözleri de olgunlaştı. Hem müziği hem hikâye anlatıcılığı evrim geçirirken, şöhretine ve egosuna yönelik tutumu değişmeye başladı. Artık ‘Drake’ için bir şeyler yapma zamanının geldiğini fark etti.

Para makinesinin sanatla imtihanı

Benzersiz bir fırsat

Drake’in, ‘Hayatımdaki bazı önemli anların gözler önüne serildiği albüm’ olarak tanımladığı ‘Care Package’ aslında 2010’dan itibaren sadece YouTube ve SoundCloud ortamında yayımlanmış 17 şarkıdan oluşan bir albüm. Şimdi streaming platformlarında açık hale geldiğinden ‘Drake, para için işin kolayına kaçmış, remiks ve yeniden mastering bile yapmamış neredeyse’ türünde eleştirilere maruz kalacak olsa da kendisinin hiphop ve R&B âlemlerinde 10 yıldan fazla süren iktidarının gelişimine tanıklık etmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. ‘Komşunun çapkın oğlu’ndan, Ferrari fiyatları üzerine uzun uzun konuşan adama; oradansa ilişkiyi, arkadaşlığı, şöhreti, parayı sorgulayan, trendlere trend katabilen olgun Drake’e bir yolculuk... Parçaların ilk hallerinin korunmuş olması ve bir albüm bütünlüğünde sunulmasını da sevdim.

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