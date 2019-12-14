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Tolga Akyıldız

Tolga Akyıldız

Ötekilerin şarkısı

14 Aralık 2019

Sena Şener seneyi bir albüm ve iki tekliyle kapatıyor. Geçenlerde yayımladığı şarkısı ‘Her An Gidebilirim’de de tekrara düşmediğini ve anlatacak gerçek bir derdi olduğunu göstermeyi başararak...

Cover’ları, düetleriyle YouTube’da fark edildiği günlerden bugüne çok uzun zaman geçmemesine karşın, Sena Şener’in çağdaşı yeni dalga müzisyenler arasında nevi şahsına münhasır bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Bunda kendi şarkılarını yazıp söyleyen genç ve kent ozanı bir kadın olmasının yanı sıra müzik kariyeriyle ilgili hedeflerini bizzat koyması, ödünsüz tavrı ve henüz vardığı 20’li yaşlarına kadar yazdığı derin sözler de son derece etkili.
2016-2018 arası ‘Bak Bana’, ‘Ona’, ‘Sevmemeliyiz’, ‘Dostum Değil Uykular’ gibi güçlü şarkılarla önemli bir hayran kitlesi edinen Sena, 2018’de bu dört tekliyi de içeren ilk albümü ‘İnsan Gelir İnsan Geçer’i yayımladı. Bu albümden, daha önce yayımlanmamış üç şarkı daha; ‘Çirkin Dünya’, ‘Sendin Düşmanım’ ve albümle aynı adı taşıyan parça da en sevilenleri arasına girdi kendisinin.
Ötekilerin şarkısı
Her An Gidebilirim (Tekli) Sena Şener(Pasaj) 5 üzerinden 3.5 yıldız
Kimse beni dinlemedi...
Bir şarkı yazarı/şarkıcı için her boyutuyla büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum vardığı noktanın. Hele bu başarıyı büyük oranda içe dönük baladlarla gerçekleştirmiş olduğunu ve potansiyelini düşününce umutlarım iyice artıyor.
İlk albümünün yayımlanmasının üzerinden henüz yedi ay geçmemişken ‘Ölsem’ adlı yeni teklisini yayımlayan Sena Şener önceki cuma ‘Her An Gidebilirim’ adlı bir yeni tekli daha yayımladı yıl bitmeden. Bu yeni işinde de şarkı yazarı olarak tekrara düşmediğini ve anlatacak gerçek bir derdi olduğunu gösteren Sena’nın 2020’de, yatkın olduğu İngilizceyle, ilgi göreceğine inandığım yurtdışı pazarı için uygun bir şarkı seçerek şans aramasını gönülden diliyorum.
Sözlerini dikkatle dinler ya da kısa sürede çok izlenen ve gerçek duygular geçiren şahane videosunu izlerseniz ‘Her An Gidebilirim’in görmezden geldiğimiz ‘öteki’lere ithafen yapıldığını hemen anlayacaksınız.
Ne diyor Sena Şener?: “Sessiz doğdum/Sessiz öldüm/Yorgun bir kalp/Yorgun ömrüm/Dinledim herkesi/Kimse beni dinlemedi”...
Güzel bir yeni yıl hediyesi değil!
Ötekilerin şarkısı
Robbie Williams’ın yıllar içinde kaybetmediği, şöhreti açısından işlevsel de olan kimi önemli özellikleri var. Bunlardan belki en önemlisi, bizde Kenan Doğulu’ya tekabül eden ‘eğlendiriciliği’. Şarkı sözlerinde, videolarında ve sahnedeki genel teatral tavrıyla bu özelliğini parlatmaya özen gösteren Williams, boyband/ergen erkek grubu (Take That) kökenli olup ilerleyen yaşında bağımsız ve büyük bir şöhret kazanmayı başarmış az sayıdaki isimden biri.
‘Bad Sharon’dan
başlayarak dinleyin
Bence kendisinin ikinci önemli özelliğiyse ‘cool’luğundan ödün vermeden son derece ticari düşünmeyi başarıyor olması. ‘The Christmas Present’ (Noel Hediyesi) türündeki ve dönemsel/konsept albüm diyebileceğimiz çalışmaları buna örnek teşkil edebilir.
1.5 saati aşan süresi, ağırlıklı olarak Noel hissiyatına uygun klasik/standart içeriği ve Robbie’nin pek sevdiği swing göndermeleriyle albüm, ne yazık ki müzikal standart açısından çıta yükseltmek yerine, parsayı toplamayı hedeflemiş gibi görünüyor.
Hedefine ulaştığıysa kesin: Sanatçının 12’nci stüdyo albümü olan ve üç yıl sonra gelen ‘The Christmas Present’, Coldplay’in ‘Everyday Life’ından sonra İngiltere’nin en çok ve hızlı satan albümü oldu bile.
Tabii bunda Tyson Fury, Rod Stewart, Jamie Cullum, Bryan Adams, Helene Fischer gibi isimlerin yaptığı eşliklerin de etkisi azımsanamaz. Aldığı ticari sonuç, 16-17 Aralık’ta SSE Arena’da; ‘Robbie Williams’la Yılbaşı Partisi’ tadında iki önemli konser verecek olmasına yetiyor da artıyor bile.
Siz yine de peşin hükümlü olmayın ve Tyson Fury’li ‘Bad Sharon’dan başlayarak dinlemeye koyulun albümü. Robbie’den beklentisi yüksek olanlar için ‘güzel bir yılbaşı hediyesi’ olmaya yetmeyeceğini düşünsem de hoşça vakit geçirmek için yine de değer.
Haftanın konserleri
40’ıncı yıla özel
Önümüzdeki günlerde yayımlanacak saygı albümlerinin heyecanını yaşayan Yeni Türkü, bir yandan da 40’ıncı yıla özel konserlere hız veriyor. Grubun nesilden nesile aktarılan efsane şarkılarına eşlik etmek için 18 Aralık’taki konseri kaçırmayın. İzmir’de, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda.
Ötekilerin şarkısı

Kadın şarkıları
Bu akşam yeni kuşağın üç önemli kadın solist ve şarkı yazarı; Ceren Gündoğdu, Ezgi Aktan ve Merve Çalkan kadın şarkıları söylemek üzere İstanbul Anadolu Yakası’nın yeni performans mekânı Koma
Sahnesi’nde olacaklar.

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