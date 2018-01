O, yaş tahtaya basmaz

İlk iki solo albümünün büyük başarısı sonrası en son 2013’te devamlılık arz eden son iki albümü ‘The 20/20 Experience 1 ve 2’yi tamamlayıp Billboard Top 200’e 1 numaradan giren Justin Timberlake, o gün bugündür solo kariyeri ekseninde suskundu... Rüştünü ispatladığı oyunculuk kariyerini, içinde ya da katkıda bulunduğu projeleri ve hatta Beyoncé gibi bir isim için prodüktörlük ve şarkı yazarlığı yapmış olmasını saymıyorum; çünkü şüphesiz yetenekli bir adam. Yine de geçen sürede ‘aranan şarkı yazarı’ olma pozisyonunu bir miktar kaptırdı gibi görünüyor; Ed Sheeran gibi isimler alıp yürüdüler.

Beş yıl aradan sonra önümüzdeki ay çıkacak yeni solo albümü ‘Man of the Woods’ merakla beklenmekte bir süredir. Albümden çıkan ilk tekli ‘Filthy’ ise öncü kuvvet olarak yeterince tüyo saklıyor. Öncelikle bu tekli vesilesiyle yaptığı açıklamada belirttiği üzere kişisel bir albüm geliyor. Karısı Jessica Biel ve çocuğundan ilham aldığı gibi aidiyet ilişkisi kurduğu her şeyi konu edinmiş yeni albümde.

2010’a dönüş

‘Filthy’yi dinlediğimizde hemen 2006 tarihli ‘FutureSex/LoveSounds’ sound’una bir dönüş, bir ‘Sexy Back’ havası seziliyor. Rock soslu fütüristik ritimler, 2010’lara ait süper teknolojik sesler, olarak özetlesek uygun düşer. Ama bir dolu otoritenin de onayladığı üzere Bruno Mars dediğimiz adam; dünya pop’unun bu kaliteli #tbt alanını ustalıkla doldurmakta bir süredir. Bakalım Timberlake markası beş yıl aradan sonra hak ettiği yeri açabilecek mi kendine... Ben Justin Timberlake’in yaş tahtaya basmayacağına inananlardanım. ‘Man of the Woods’un tamamını dinlediğimizde göreceğiz.



Filthy (Tekli) (5 üzerinden 3,5 yıldız)