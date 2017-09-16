Merve’den daha çok şarkı bekliyoruz

Merve, yavaş ve emin adımlarla ilerliyor diyeceğim ama kariyer adımlarını biraz daha hızlandırması gerekiyor. Potansiyeli yüksek, ancak hem düzenleme hem remix’lerde farklılaşmanın yolunu aramalı.

Lise yıllarındaki okul orkestrası deneyimi üzerine konservatuvar ve caz vokal eğitimi; ‘Broadway Patchwork’ ve ‘Grease’ müzikallerinde aldığı önemli roller; animasyon dublajları, jingle seslendirmeleri, Emre Aydın’a geri vokal; Alessandro Safina, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Volkan Konak, ENBE Orkestrası, Işın Karaca gibi önemli isimlerle sahne alışı derken 30’larına geçen yıl ilk teklisi ‘Dönsün Dünya’ ile girmişti Merve Deniz. Sesi ve kendisi pek güzel Merve Hanım bu yıl ikinci teklisi ‘İnziva’yı çıkardı. Her iki şarkısı da Türk popu ekseninde kalite çıtası yüksek işlerdi. Ancak daha sağlıklı değerlendirebilmek adına daha çok şarkı beklemekteyim kendisinden.

‘İnziva’ya EP demek doğru olmaz; olsa olsa maksi tekli zira aynı şarkının 2 versiyon ve 3 remix’ini içeriyor. Yavaş ve emin adımlarla ilerliyor diyeceğim ama kariyer adımlarını biraz daha hızlandırması gerekiyor Merve’nin. Potansiyeli yüksek ancak hem düzenleme hem remix’lerde farklılaşmanın yolunu aramalı. Nice iyi şarkının dinleyicisiyle buluşamadığı bu dijital ummanda boğulmamak için...

EFKÂRI GİZLİ ANCAK POZİTİF

Mehmet Erdem’in; dün gösterimdeki ilk haftasını tamamlayan

‘Cenaze İşleri’ adlı komedi filmi için yaptığı şarkıdan aldığımız ilk izlenimler şöyle: Öncelikle Erdem; şarkının film şarkısı olduğunun bilinciyle ve senaryo ruhuna uygun olarak kalender, efkârı gizli ancak pozitif bir şarkı yapmış. Genel havası; MFÖ şarkılarını andırıyor ki bu tespitin Mehmet Erdem’i rahatsız edeceğini sanmıyorum. Eğer filmin gişesi memnuniyet verici bir düzeye gelirse ya da radyolar parçayı severse; üstüne bir de konserlerinde bol bol çalarsa Mehmet; ‘Yatacak Yerimiz Yok’ hep bir ağızdan söylenecek kıvama gelebilir.