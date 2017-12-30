Mahzuni yâr benim halimi anlasaydı...

Âşık Mahzuni Şerif’le ilgili söylenecek söz çok, yerimiz dar. Hayatı mücadeleyle geçmiş, büyük haksızlıklara uğramış bir halk ozanı. Ona ithafen yayımlanan saygı albümündeki yorumlarda sanatçıların büyük özen gösterdiği de çok belli.

Ceylan Ertem’in okuduğu ‘Zalım’; yorumuyla, düzenlemesiyle vurucu bir iş. ‘Çukur’ dizisinde öne çıkan şarkılarından biri oldu eşzamanlı olarak. Mustafa Ceceli ve Yiğit Mahzuni’nin okuduğu ‘Merdo’, Kurtalan Ekspres’ten ‘Bu Mezarda Bir Garip Var’ dikkat çekici. Ziynet Sali’nin ‘Deli miyim Ben’ ve Jülide Özçelik’in ‘Gel Gizli Gizli’deki düzenleme yaklaşımları takdire şayan. Aylin Aslım’ın, Gripin’in, Neyse’nin türküyü kendi güzergâhlarında anlayıp yorumlamaları güzel.

Kubat, Mehmet Erdem, Koray Avcı, Funda Arar, Kardeş Türküler, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Burcu Güneş, Hayko Cepkin, Şevval Sam, Işın Karaca; herkes kendi ekseninde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış. Teoman, ‘Boşu Boşuna’yı öyle bir okumuş ki türkü ‘fazla’ Teoman olmuş. Yorum önemli ama özden de çok uzaklaşmamak lazım.

‘İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım’ı dizi müziği (‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’) olarak dinlemiştik Demet Akalın ve Ahmet Aslan’dan. İlkin Candan Erçetin düşünülmüş bu yorum için. Ancak iş takvimi izin vermeyince Demet Akalın’a teklif götürülmüş. Candan Erçetin duruma biraz bozulmuş ancak Demet Akalın’a da hakkını teslim etmek lazım.

Selda Bağcan daha önce ‘Sarı Saçlı Mavi Gözlüm’ü, ‘Nem Kaldı’yı, ‘Yuh Yuh’u, ‘Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu’yu okumuştu. Bu projede ben olsam Mabel Matiz’e ayrı şarkı okutur, Selda’yı başka biçimde onore ederdim. Düet iyi fikir gibi görünse de ikisini ‘Yuh Yuh’a sığdırmak çok da doğru olmamış. Daha önce aynı türküyü yorumlayan Hayko, Cemali, İbrahim Tatlıses, Haluk Özkan ve Şevval Sam’ı da dinleyin.



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‘Ortak ruh’ eksikliği

Genel sorunu özetleyeyim... Yöntem olarak ısmarlama yapılıyor bu işler. Herkes türküsünü seçiyor; paşa gönlü isteyince stüdyoya girip okuyor ve yolluyor. ‘Ortak ruh’ eksik oluyor bu nedenle. Buna da şükür. Emeği geçenlere teşekkürümüz bir borçtur.

Ama birkaç noktanın altını çizmek lazım... Edip Akbayram niye yoktur? Kendi üslubuyla Mahzuni türkülerini defalarca okumuş, adeta ders vermiştir. Duman’ın solisti Kaan Tangöze bu anlamda rüştünü ispatlamıştır çoktan. Mesela solistleri Cem Karaca’nın oğlu Emrah’ken ‘Oy Babo Oy’u Moğollar okusa şık olmaz mıydı? Ya da Sabahat Akkiraz’ın eksikliği hissedilmiyor mu?

Sebepleri vardır; takvimler uyuşmaz ya da yapımcı tercihi böyledir diyebilirsiniz. Ancak içeriği kurgularken olmazsa olmazlarınız da olmalı.

Benim ekstra önerilerim de olacak birkaç türkü için: ‘Merdo’yu Edip Akbayram ve Hüseyin Turan’dan, ‘Sarhoş’u İbrahim Tatlıses’ten, ‘Dokunmayın Keyfime’yi Gülden Karaböcek ve İlyas Salman’dan, ‘Gel Gizli Gizli’yi Barış Manço ve Neşet Ertaş’tan, ‘Buldular Beni’yi Kıvırcık Ali’den, ‘Nem Kaldı’yı Gülden Karaböcek ve Cem Karaca’dan, ‘Mevlam Gül Diyerek’i Fikret Kızılok’tan, ‘Bu Mezarda Bir Garip Var’ı Edip Akbayram ve Gülay’dan, ‘Ben Beni’yi Ahmet Kaya’dan, ‘Kanadı Değdi Sevdaya’yı Erdal Erzincan’dan, ‘Boşu Boşuna’yı Edip Akbayram’dan da dinlemelisiniz.