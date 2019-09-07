Lana Del Rey’in 2018’de yayımladığı iki ve bu yıl yayımladığı dört teklisini de içeren 14 parçalık beşinci albümü çıktı. ‘Norman F**cking Rockwell’, onun bugüne kadar yaptıkları arasında en derin zarafete sahip, avangard bir albüm.
BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
NORMAN F**KING ROCKWELL
(Lana Del Rey-Universal Music)
Tek tek şarkılar açısından baktığımızda Lana Del Rey’in Amerika’nın en iyi şarkı yazarlarından biri olduğunu kanıtlar nitelikte bir albüm olduğunu söylemek mümkün. Albümün genel hissi; eski radyolardan süzülen hüzün ve umuda dair... En çok da özgürlüklerden ve ‘insan olup’ yaşamaya çalışırken enkaza dönüşme trajedimizden söz ediyor Lana. Yine caz, trip hop, psikedelik rock gezintilerini yapıp, o kendine has vokal ve şarkılarıyla samimi duygusallığına inandırıyor.
Vatanseverlik klişelerine bir son vermiş
Lana Del Rey bundan bir süre önce ‘Amerikan bayrağı önünde şarkılar söyleyeyen kız’ olmaktan, diğer bir deyişle Amerikan usulü vatanseverlik klişelerine sığınmaktan vazgeçti.
Bu albümde de ismiyle cismiyle Norman Rockwell’e, yani Amerikan gündelik hayatına dayalı sevimli, sıcak ve mizahi resimleri ile 40 yılı aşkın süre The Saturday Evening Post dergisinin kapaklarını hazırlaya, Amerikan popüler kültürüne damga vuran simge bir ismin yüzüne karşı ‘küfürlü konuşarak’ isyan bayrağını açıyor diyebiliriz.
Amerika’da yeni bir şarkı yazarlığı dönemi başlamaktaysa ve tarih bunu gelecekte yazacaksa Lana Del Rey’den uzun uzun ve derinlemesine söz edecektir diye düşünmekteyim. Belki de gelmiş geçmiş en komplike, en gerçek, en derin yıldızla karşı karşıyayız ve gelecekte yıldız olmak böyle bir şey olacak.
Daha önce yayımlanmış 6 tekli sonrası öncelikle albüme adını veren şarkı ve ‘Cinnamon Girl’le devam ederek dinleyin net bir bütünlük arz eden kıymetli ‘Norman F**king Rockwell’i...
Lana Del Rey yeni albümüyle karşımızda! Amerika’ya isyan
Lana Del Rey’in 2018’de yayımladığı iki ve bu yıl yayımladığı dört teklisini de içeren 14 parçalık beşinci albümü çıktı. ‘Norman F**cking Rockwell’, onun bugüne kadar yaptıkları arasında en derin zarafete sahip, avangard bir albüm.
BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
NORMAN F**KING ROCKWELL
(Lana Del Rey-Universal Music)
Tek tek şarkılar açısından baktığımızda Lana Del Rey’in Amerika’nın en iyi şarkı yazarlarından biri olduğunu kanıtlar nitelikte bir albüm olduğunu söylemek mümkün. Albümün genel hissi; eski radyolardan süzülen hüzün ve umuda dair... En çok da özgürlüklerden ve ‘insan olup’ yaşamaya çalışırken enkaza dönüşme trajedimizden söz ediyor Lana. Yine caz, trip hop, psikedelik rock gezintilerini yapıp, o kendine has vokal ve şarkılarıyla samimi duygusallığına inandırıyor.
Vatanseverlik klişelerine bir son vermiş
Lana Del Rey bundan bir süre önce ‘Amerikan bayrağı önünde şarkılar söyleyeyen kız’ olmaktan, diğer bir deyişle Amerikan usulü vatanseverlik klişelerine sığınmaktan vazgeçti.
Bu albümde de ismiyle cismiyle Norman Rockwell’e, yani Amerikan gündelik hayatına dayalı sevimli, sıcak ve mizahi resimleri ile 40 yılı aşkın süre The Saturday Evening Post dergisinin kapaklarını hazırlaya, Amerikan popüler kültürüne damga vuran simge bir ismin yüzüne karşı ‘küfürlü konuşarak’ isyan bayrağını açıyor diyebiliriz.
Amerika’da yeni bir şarkı yazarlığı dönemi başlamaktaysa ve tarih bunu gelecekte yazacaksa Lana Del Rey’den uzun uzun ve derinlemesine söz edecektir diye düşünmekteyim. Belki de gelmiş geçmiş en komplike, en gerçek, en derin yıldızla karşı karşıyayız ve gelecekte yıldız olmak böyle bir şey olacak.
Daha önce yayımlanmış 6 tekli sonrası öncelikle albüme adını veren şarkı ve ‘Cinnamon Girl’le devam ederek dinleyin net bir bütünlük arz eden kıymetli ‘Norman F**king Rockwell’i...