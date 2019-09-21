Kraliçe aslan!

‘Aslan Kral’ filminin yeniden yapımı için kotarılmış ‘The Lion King: The Gift’e bir Beyoncé albümü diyemeyiz belki. Ama kendine has, özel bir iş olduğu kesin.
(BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ)
The Lion King: The Gift
Beyoncé
Parkwood
Entertainment LLC
Beyoncé ve Jay-Z’nin Louvre Müzesi’nde ‘Apeshit (Everything Is Love)’ adlı parçalarına çektikleri videonun birkaç simgesel anlamı vardı. Bunlardan ilki, ‘beyaz’ olmaya dair kültürün en üst düzey simgelerinden biri olan müzede, iki siyahi ve dev yıldızın, kimseler alamazken video çekim izni alması ve siyah kültürün zirveden, göğsünü gererek meydan okuması olarak tanımlanabilir. Videonun çekildiği 2018’de Louvre’un ziyaretçi rekoru kırdığının açıklanması bu iddiamı doğruluyor sanki...
Bir güç gösterisi
Aynı bakış açısıyla ‘The Lion King: The Gift’ adlı albüm de siyahi bir yıldızın Walt Disney gibi gelmiş geçmiş en büyük dünya devlerinden biri üzerinden yaptığı güç gösterisi olarak görülebilir.
‘The Lion King’ (Aslan Kral) filminin Jon Favreau yönetmenliğindeki yeniden yapımının; içinde Beyoncé ve Elton John şarkıları da olan, Hans Zimmer tarafından kotarılmış bir film müzikleri albümü var halihazırda.
Hayranı olmasanız da...
Beyoncé’nin siyahi köklerine selam çakıp afro beat sound’u öne çıkardığı ve Burna Boy, Kendrick Lamar, Childish Gambino, Jay-Z, Pharrell Williams, Major Lazer gibi isimleri bir araya getirip 27 parçanın her biriyle hem de ortak prodüktör olarak ilgilendiği, şarkılar söylediği ve neredeyse filmin esas müzikleriyle haksız bir rekabet içine giren alternatif bir albüm yapması büyük gövde gösterisi değildir de nedir sizce? Filmde kendi kimliğiyle rol alması da cabası...
Bu albüme yeni bir Beyoncé albümü diyemeyiz belki. Öte yandan her anlamda ‘Beyoncé tadı’ veren kendine has, özel bir iş. Bir açıdan da 7 yaşındaki kızına armağan. ‘Brown Skin Girl’, ‘Can You Feel the Love Tonight’, ‘Mood 4 Eva’ ve orijinal film müzikleri albümünde de olan ‘Spirit’ öne çıkıyor. Beyoncé hayranı olup olmamanız hiç önemli değil. Dinlemeden karar vermeyin derim.
‘Brown Skin Girl’, ‘Can You Feel the Love Tonight’, ‘Mood 4 Eva’ ve orijinal film müzikleri albümünde de olan ‘Spirit’in öne çıktığı albüm, bir açıdan da Beyoncé’nin 7 yaşındaki kızına armağanı.
Kraliçe aslan!
‘Aslan Kral’ filminin yeniden yapımı için kotarılmış ‘The Lion King: The Gift’e bir Beyoncé albümü diyemeyiz belki. Ama kendine has, özel bir iş olduğu kesin.
(BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ)
The Lion King: The Gift
Beyoncé
Parkwood
Entertainment LLC
Beyoncé ve Jay-Z’nin Louvre Müzesi’nde ‘Apeshit (Everything Is Love)’ adlı parçalarına çektikleri videonun birkaç simgesel anlamı vardı. Bunlardan ilki, ‘beyaz’ olmaya dair kültürün en üst düzey simgelerinden biri olan müzede, iki siyahi ve dev yıldızın, kimseler alamazken video çekim izni alması ve siyah kültürün zirveden, göğsünü gererek meydan okuması olarak tanımlanabilir. Videonun çekildiği 2018’de Louvre’un ziyaretçi rekoru kırdığının açıklanması bu iddiamı doğruluyor sanki...
Bir güç gösterisi
Aynı bakış açısıyla ‘The Lion King: The Gift’ adlı albüm de siyahi bir yıldızın Walt Disney gibi gelmiş geçmiş en büyük dünya devlerinden biri üzerinden yaptığı güç gösterisi olarak görülebilir.
‘The Lion King’ (Aslan Kral) filminin Jon Favreau yönetmenliğindeki yeniden yapımının; içinde Beyoncé ve Elton John şarkıları da olan, Hans Zimmer tarafından kotarılmış bir film müzikleri albümü var halihazırda.
Hayranı olmasanız da...
Beyoncé’nin siyahi köklerine selam çakıp afro beat sound’u öne çıkardığı ve Burna Boy, Kendrick Lamar, Childish Gambino, Jay-Z, Pharrell Williams, Major Lazer gibi isimleri bir araya getirip 27 parçanın her biriyle hem de ortak prodüktör olarak ilgilendiği, şarkılar söylediği ve neredeyse filmin esas müzikleriyle haksız bir rekabet içine giren alternatif bir albüm yapması büyük gövde gösterisi değildir de nedir sizce? Filmde kendi kimliğiyle rol alması da cabası...
Bu albüme yeni bir Beyoncé albümü diyemeyiz belki. Öte yandan her anlamda ‘Beyoncé tadı’ veren kendine has, özel bir iş. Bir açıdan da 7 yaşındaki kızına armağan. ‘Brown Skin Girl’, ‘Can You Feel the Love Tonight’, ‘Mood 4 Eva’ ve orijinal film müzikleri albümünde de olan ‘Spirit’ öne çıkıyor. Beyoncé hayranı olup olmamanız hiç önemli değil. Dinlemeden karar vermeyin derim.
‘Brown Skin Girl’, ‘Can You Feel the Love Tonight’, ‘Mood 4 Eva’ ve orijinal film müzikleri albümünde de olan ‘Spirit’in öne çıktığı albüm, bir açıdan da Beyoncé’nin 7 yaşındaki kızına armağanı.