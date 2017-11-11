Kariyerinin başyapıtı değil

Onuncu yıl niyetine olunca, insan haliyle Sıla şarkılarının en güçlüsünden bir tane bekliyor. Öte yandan hayranlarını mutsuz edecek bir şarkı da diyemeyiz ‘Muhbir’ için.

Sıla’nın aşkı, acıyı, mutluluğu derinlemesine yaşayan, dibe vurduğu gibi ayağa kalkmasını da bilen, zeki ve mizah duygusuna sahip, kentli, iyi eğitimli ve güçlü kadını simgelediğini söylesek yeni bir şey söylemiş olmayız belki. Ancak bu tanımın dışında kalan kadınlar tarafından da sahiplenilip sevildiğini; onların da Sıla’da kendilerinden bir şeyler bulduğunu söylersek Sıla’nın başarısının sırrını kısmen tarif etmiş oluruz.

Hem ‘damardan’ diyebileceğimiz şarkıları hem de orta ve hızlı tempolu olanlarıyla Türk popüler müziğinin son 10 yılına kendine has bir damga vurmayı başardı. ‘Yan Benimle’, ‘Zor Sevdiğimden’, ‘Kenar Süsü’, ‘Egeli Lodos’, ‘Oluruna Bırak’, ‘Yabancı’ ve ‘Yara Bende’den başlayıp ‘Sevişmeden Uyumalıyım’, ‘İnşallah’, ‘Acısa da Öldürmez’, ‘Vur Kadehi Ustam’ ve ‘İnşallah’la devam eden, oradan ‘...Dan Sonra’, ‘Kafa’, ‘Reverans’, ‘Afitap’ ve ‘Engerek’ gibi sevilen şarkılarına uzanırken artan tempo gibi; müzik kariyerinde de popülerlik çıtasını belirli bir düzeyin üstünde tutmayı becerdi, hep ilerledi.

Sıla külliyatı içinde kimi vasat diyebileceğimiz ve zaman zaman birbirini andıran şarkılar olmasına rağmen, kendini tekrar ediyor dememiz ayıp olur. Mesela Sezen Aksu’nun kariyer yürüyüşünü ya da pop şarkıyla, Egeli arabeskin efkârı üzerinden kurduğu seçkin ilişkiyi örnek almış da olabilir ancak replika olmayıp kendi kulvarını yarattığı ortada.

Daha önce Mabel Matiz’le birlikte Açıkhava konserinde seslendirdiği ve 10’uncu yılına özel, tekli olarak çıkardığı ‘Muhbir’ şarkısına gelecek olursak; bana göre görkemli Sıla kariyerinin başyapıtlarından biri değil. 10’uncu yıl niyetine olunca, insan haliyle yukarıda bir çırpıda saydığım güçlü şarkıların en güçlüsünden bir tane bekliyor. Öte yandan Sıla hayranlarını mutsuz edecek bir şarkı diyemeyiz ‘Muhbir’ için. Zaten alıcısı, tıklanması da bol.

Ben yeni albümde Sıla’nın daha fazlasını yapacağına inanıyorum.

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