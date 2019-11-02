Kanye, başkan olur mu?

‘Jesus Is King’; prodüksiyon çıtası olarak Kanye West standartlarını yakalamış olsa da zaafları olan bir albüm. Yine de hayranlarının ve sound’un meraklılarının ilgisini çekecektir.
KANYE WEST (BEŞ ÜZERİNDEN İKİ BUÇUK YILDIZ)
JESUS IS KING (Getting Out Our Dreams II/Def Jam)
Kanye West kuşkusuz ABD’nin en önemli ve zengin hiphop ikonlarından biri... İlk albümünü yayımladığı 2004’ten itibaren bu başarıyı sadece rap yaparak değil, prodüktörlüğü ve en önemlisi çizdiği toplumsal figürün ‘siyahi Amerika’da karşılık bulmasıyla elde ettiğini düşünenlerdenim.
Yine de ilk üç albümünü müzikal olarak değerlendirdiğimde kazandığı başarıyı haklı bulmakla birlikte, soyunduğu fikir önderliği rolünde o denli başarılı olmadığına inanıyorum. Çünkü entelektüel derinliği olmayan fikir önderliği hevesi; içinde bolca hamaset ve komplo teorisi barındıran bir magazin hikâyesine dönüştü doğal olarak.
Bunda beş yıl önce evlendiği Kim Kardashian’ın da payı var. Kanye de magazine dünden razı tavırlarını, işin içine politika ve dini temalar karıştırarak ciddileştirmeye çalıştıkça komik duruma düştü.
Başkan Trump’la samimiyeti ve kendisine verdiği açık destek; paralelinde yaptığı “Demokratlar, siyahi Amerikalıları kürtaja zorladı” gibi veciz açıklamalar, bir süredir altını net biçimde çizdiği koyu Hıristiyan kimliği onu ‘Jesus Is King’ gibi bir albüm yapmaya kadar götürdü. Epeydir dini temalar kullanmaktaydı, ancak bu albüme gospel içeriği ve sözleri açısından ‘West’in ilk dini albümü’ desek abartmış olmayız.
‘Jesus Is King’; prodüksiyon çıtası olarak Kanye West standartlarını yakalamış olsa da zaafları olan bir albüm. Tanrı sevgisi, ibadet çağrısı ve Kanye West’in mevzuya bakışı olarak özetlenebilecek teması içinde bağnazlık ve takıntı barındırmayıp mitolojik bir üslubu tercih ediyor ancak pek stilize gospel sound’unun gücünü Kanye’nin rap bölümleri azaltıyor ne yazık ki. Yine de Kanye hayranlarının ve sound’un meraklılarının ilgisini çekecektir.
Kanye ve Kim Kardashian West çifti bugünün Amerika’sına dair çok net bir resim veriyor. Sadece Kanye’nin bu yıl içinde konserden kazandığı para 150 milyon doları buldu ve ülkenin en çok kazanan hiphop’çısı olduğu Forbes dergisi tarafından tescillendi.
2024 yılı ABD başkanlık seçimlerine hazırlanan Kanye West’in çok kazanan bir müzisyen/prodüktör olarak temel motivasyonu nedir? Söyleyeyim... ‘Donald Trump seçildiyse Kanye West niye seçilmesin’ şeklinde ifade edebileceğimiz muhterisliği. İşin komiği, ‘Neden olmasın’ diyebileceğimiz bir çağın içinden geçiyoruz.
Tam gerekeni yapıyor
EZGİ YELEN (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
GEREKENİ YAP (Burusvilis Company)
Levent Yüksel ve Emre Aydın’ın geri vokali olarak tanıdığım; özel bir kadın vokal olduğundan, yaptığı işleri takip ettiğim Ezgi Yelen, şarkılarını ağırlıkla kendi yazdığı EP’si ‘Gerekeni Yap’ı sonunda yayımladı. Albümden önce çıkan teklisi ‘Yalnız Kadınlarım’ ve sonra EP; Apple Music’te 1 numaraya yükseldi. Ezgi, eldeki imkânlarla videodan pazarlamaya, doğru ekip ve hamlelerle verimli sonuçlar alınabileceğini göstermesi açısından güzel bir örnek. Yolun başında olsa da hız ve kararlılıkla ilerleyeceğine inanıyorum. Synth ve günümüz modası trap beat soslu bağımsız pop olarak tanımlanabilecek sound’unun ve vokalinin yolculuk devam ederken ilginç yerlere doğru gelişeceğini umuyor; dikkatinizi çekmek istiyorum.
Kanye, başkan olur mu?
‘Jesus Is King’; prodüksiyon çıtası olarak Kanye West standartlarını yakalamış olsa da zaafları olan bir albüm. Yine de hayranlarının ve sound’un meraklılarının ilgisini çekecektir.
KANYE WEST (BEŞ ÜZERİNDEN İKİ BUÇUK YILDIZ)
JESUS IS KING (Getting Out Our Dreams II/Def Jam)
Kanye West kuşkusuz ABD’nin en önemli ve zengin hiphop ikonlarından biri... İlk albümünü yayımladığı 2004’ten itibaren bu başarıyı sadece rap yaparak değil, prodüktörlüğü ve en önemlisi çizdiği toplumsal figürün ‘siyahi Amerika’da karşılık bulmasıyla elde ettiğini düşünenlerdenim.
Yine de ilk üç albümünü müzikal olarak değerlendirdiğimde kazandığı başarıyı haklı bulmakla birlikte, soyunduğu fikir önderliği rolünde o denli başarılı olmadığına inanıyorum. Çünkü entelektüel derinliği olmayan fikir önderliği hevesi; içinde bolca hamaset ve komplo teorisi barındıran bir magazin hikâyesine dönüştü doğal olarak.
Bunda beş yıl önce evlendiği Kim Kardashian’ın da payı var. Kanye de magazine dünden razı tavırlarını, işin içine politika ve dini temalar karıştırarak ciddileştirmeye çalıştıkça komik duruma düştü.
Başkan Trump’la samimiyeti ve kendisine verdiği açık destek; paralelinde yaptığı “Demokratlar, siyahi Amerikalıları kürtaja zorladı” gibi veciz açıklamalar, bir süredir altını net biçimde çizdiği koyu Hıristiyan kimliği onu ‘Jesus Is King’ gibi bir albüm yapmaya kadar götürdü. Epeydir dini temalar kullanmaktaydı, ancak bu albüme gospel içeriği ve sözleri açısından ‘West’in ilk dini albümü’ desek abartmış olmayız.
‘Jesus Is King’; prodüksiyon çıtası olarak Kanye West standartlarını yakalamış olsa da zaafları olan bir albüm. Tanrı sevgisi, ibadet çağrısı ve Kanye West’in mevzuya bakışı olarak özetlenebilecek teması içinde bağnazlık ve takıntı barındırmayıp mitolojik bir üslubu tercih ediyor ancak pek stilize gospel sound’unun gücünü Kanye’nin rap bölümleri azaltıyor ne yazık ki. Yine de Kanye hayranlarının ve sound’un meraklılarının ilgisini çekecektir.
Kanye ve Kim Kardashian West çifti bugünün Amerika’sına dair çok net bir resim veriyor. Sadece Kanye’nin bu yıl içinde konserden kazandığı para 150 milyon doları buldu ve ülkenin en çok kazanan hiphop’çısı olduğu Forbes dergisi tarafından tescillendi.
2024 yılı ABD başkanlık seçimlerine hazırlanan Kanye West’in çok kazanan bir müzisyen/prodüktör olarak temel motivasyonu nedir? Söyleyeyim... ‘Donald Trump seçildiyse Kanye West niye seçilmesin’ şeklinde ifade edebileceğimiz muhterisliği. İşin komiği, ‘Neden olmasın’ diyebileceğimiz bir çağın içinden geçiyoruz.
Tam gerekeni yapıyor
EZGİ YELEN (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
GEREKENİ YAP (Burusvilis Company)
Levent Yüksel ve Emre Aydın’ın geri vokali olarak tanıdığım; özel bir kadın vokal olduğundan, yaptığı işleri takip ettiğim Ezgi Yelen, şarkılarını ağırlıkla kendi yazdığı EP’si ‘Gerekeni Yap’ı sonunda yayımladı. Albümden önce çıkan teklisi ‘Yalnız Kadınlarım’ ve sonra EP; Apple Music’te 1 numaraya yükseldi. Ezgi, eldeki imkânlarla videodan pazarlamaya, doğru ekip ve hamlelerle verimli sonuçlar alınabileceğini göstermesi açısından güzel bir örnek. Yolun başında olsa da hız ve kararlılıkla ilerleyeceğine inanıyorum. Synth ve günümüz modası trap beat soslu bağımsız pop olarak tanımlanabilecek sound’unun ve vokalinin yolculuk devam ederken ilginç yerlere doğru gelişeceğini umuyor; dikkatinizi çekmek istiyorum.