KALPTEN ÜFLENEN ŞARKILAR

‘Cahille Sohbeti Kestim’, bir türkü albümü ya da sadece cover albümü değil. Ceyl’an Ertem’in; aklında ve kalbinde olan kimi şarkı ve türküleri, bütünlük içinde ve enfes düzenlemelerle ruhundan dışarı üflemesi...
CEYL’AN ERTEM (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
Câhille Sohbeti Kestim
(KALAN SES GÖRÜNTÜ)
Musa Eroğlu’nun öğrencisi, Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Karakuş’a ait olan ve Ahmet Kaya okuduğunda geniş kitlelere ulaşmış şahane türkü ‘Gül Yüzlü Gül Destim’in şairane sözlerinde şöyle der: ‘İnan sana değil kastım, cahille sohbeti kestim!’
Ceylan Ertem’in türkülere meyli malumunuz. Çok da güzel okur; yürekten, kendi gibi okur. Belki en önemlisi, Neşet Ertaş’tan, Aşık Mahzuni’den okuyacaksa bile o türkülere gösterilecek saygının sadece tevazu sahibi ama iyi bir yorumla katılacak kıymetten geçtiğini bilir. Bu Ceylan için Sezen Aksu şarkıları okurken de böyledir; bir yorumcu olarak hamurunda izi olan tüm kadın ozanları, yorumcuları omzunda taşırken de... İşte Ceylan’ı Ceyl’an yapan tam olarak budur.
Albümde olmasa da ilgili türküsünden ilhamla isim babalığı yapan Hüseyin Karakuş’a selam yollayıp Neşet Ertaş (Yolcu, Gel Sevelim, Bahçe Duvarından Aştım), Aşık Mahzuni (Dargın Mahkum), Ahmet Kaya (Herkes Kendi İşine), Davut Sulari (Yaktın Yandırdın Beni), Zeki Duyguluer (Fosforlu Cevriye), Harabi&Yüksel Yıldız’a (Ey Zahit Şaraba...) ait eserleri yorumlamış. Başta Cenk Erdoğan olmak üzere Can Güngör ve Çağrı Sertel’in de dokunuşlarıyla ilham veren düzenlemelere vesile olduğundan büyük bir teşekkürü hak ediyor Ceyl’an Ertem.
İki Fikret Kızılok şarkısında (‘Gönül’ ve ‘Farketmeden’) kendisine Gökhan Türkmen ve Can Güngör eşlik etmiş. ‘Fosforlu Cevriye’deki eşliğiyle Yusuf Taşkın’ın, ‘Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram’daki eşliğiyle Coşkun Karademir’in adlarını da altlarını çizerek yazalım buraya.
Selena Gomez hayata sarıldı
SELENA GOMEZ (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
Rare
(INTERSCOPE)
Beş yıl kadar önce ‘Revival (Uyanış)’ albümü döneminde teorik temelini attığı ‘kendine iyi bakma’ serüvenini ancak bugün hayata geçirmiş görünüyor. Üçüncü stüdyo albümü ‘Rare’de sanki üzerinde birikmiş kötü enerjilerden kurtuluşunu, zararlı alışkanlıklarından vazgeçişini, ‘En önemli şey ruh ve bedenin bütüncül sağlığı’ deyişini bizimle kutlamak ister gibi. Bunu şarkı sözlerinden, albümün orta tempoda dans edişinden ve Gomez’in genel samimiyetinden net olarak anlayabiliyoruz.
‘Rare’in en ve hatta tek hüzünlü parçası diyebileceğimiz; büyük kalp kırıklığından mustarip şarkısı ‘Lose You To Love Me’yi önceden dinlemiştik. Onu saymazsak albümde; bir yandan dans edip diğer yandan ‘Benden bir tane var ve bunun farkında değilsen sen kaybedersin’ diyen genç ve aşk hicranının üstesinden gelmiş güçlü bir kadın var.
Bu önemli çünkü bildiğiniz üzere son dönemde büyük sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldı kendisi. Lupus gibi zor bir hastalığa karşı verdiği mücadele; karaciğer nakli, psikiyatrik tedavi süreçleri ve aşk acıları derken yeni albümle ayağa kalkıp dans etmeye başlaması; sorunlarının değil çözümün parçası olmaya karar vermesi az şey değil. Gördüğünüz üzere gerçek hayatın getirdiği büyük sorunların da para ve şöhretle ilişkili daha kolay çözümleri yok. Ayağa kalkacaksınız ve sevdiğiniz şeylere sarılacaksınız; kendinize inanacaksınız. Bunu yaparsanız sonucunun ‘Rare’ albümündeki kadar iyi olacağının garantisini verebilirim.
HAFTANIN KONSERLERİ
25 OCAK CUMARTESİ- BEYLİKDÜZÜ AKSM İSTANBUL
ERKAN OĞUR&İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU
Uzunca bir süredir çok kıymetli ve eski Anadolu türkülerini kendilerine has bir üslupla ve inatla hatırlatan, yorumlayan, kayıt altına alan, hatta halk müziğimize yeni bir soluk getiren ikilinin izlemelere doyamadığımız konserlerinden biri de bu akşam.
26 OCAK PAZAR-SALON İKSV İSTANBUL
BÜYÜK EV ABLUKADA AKUSTİK
‘Fırtınayt’ konseptli konserleriyle kapalı gişelere alışan, Turgut Uyar şiirinden gururla aldıkları grup isimleriyle birçok yeni kuşak gruba ilham vermiş Büyük Ev Ablukada’nın akustik konserini 360 derece görüş alanı vaat eden bir sahnede izlemek istemez misiniz?
KALPTEN ÜFLENEN ŞARKILAR
‘Cahille Sohbeti Kestim’, bir türkü albümü ya da sadece cover albümü değil. Ceyl’an Ertem’in; aklında ve kalbinde olan kimi şarkı ve türküleri, bütünlük içinde ve enfes düzenlemelerle ruhundan dışarı üflemesi...
CEYL’AN ERTEM (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
Câhille Sohbeti Kestim
(KALAN SES GÖRÜNTÜ)
Musa Eroğlu’nun öğrencisi, Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Karakuş’a ait olan ve Ahmet Kaya okuduğunda geniş kitlelere ulaşmış şahane türkü ‘Gül Yüzlü Gül Destim’in şairane sözlerinde şöyle der: ‘İnan sana değil kastım, cahille sohbeti kestim!’
Ceylan Ertem’in türkülere meyli malumunuz. Çok da güzel okur; yürekten, kendi gibi okur. Belki en önemlisi, Neşet Ertaş’tan, Aşık Mahzuni’den okuyacaksa bile o türkülere gösterilecek saygının sadece tevazu sahibi ama iyi bir yorumla katılacak kıymetten geçtiğini bilir. Bu Ceylan için Sezen Aksu şarkıları okurken de böyledir; bir yorumcu olarak hamurunda izi olan tüm kadın ozanları, yorumcuları omzunda taşırken de... İşte Ceylan’ı Ceyl’an yapan tam olarak budur.
Albümde olmasa da ilgili türküsünden ilhamla isim babalığı yapan Hüseyin Karakuş’a selam yollayıp Neşet Ertaş (Yolcu, Gel Sevelim, Bahçe Duvarından Aştım), Aşık Mahzuni (Dargın Mahkum), Ahmet Kaya (Herkes Kendi İşine), Davut Sulari (Yaktın Yandırdın Beni), Zeki Duyguluer (Fosforlu Cevriye), Harabi&Yüksel Yıldız’a (Ey Zahit Şaraba...) ait eserleri yorumlamış. Başta Cenk Erdoğan olmak üzere Can Güngör ve Çağrı Sertel’in de dokunuşlarıyla ilham veren düzenlemelere vesile olduğundan büyük bir teşekkürü hak ediyor Ceyl’an Ertem.
İki Fikret Kızılok şarkısında (‘Gönül’ ve ‘Farketmeden’) kendisine Gökhan Türkmen ve Can Güngör eşlik etmiş. ‘Fosforlu Cevriye’deki eşliğiyle Yusuf Taşkın’ın, ‘Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram’daki eşliğiyle Coşkun Karademir’in adlarını da altlarını çizerek yazalım buraya.
Selena Gomez hayata sarıldı
SELENA GOMEZ (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
Rare
(INTERSCOPE)
Beş yıl kadar önce ‘Revival (Uyanış)’ albümü döneminde teorik temelini attığı ‘kendine iyi bakma’ serüvenini ancak bugün hayata geçirmiş görünüyor. Üçüncü stüdyo albümü ‘Rare’de sanki üzerinde birikmiş kötü enerjilerden kurtuluşunu, zararlı alışkanlıklarından vazgeçişini, ‘En önemli şey ruh ve bedenin bütüncül sağlığı’ deyişini bizimle kutlamak ister gibi. Bunu şarkı sözlerinden, albümün orta tempoda dans edişinden ve Gomez’in genel samimiyetinden net olarak anlayabiliyoruz.
‘Rare’in en ve hatta tek hüzünlü parçası diyebileceğimiz; büyük kalp kırıklığından mustarip şarkısı ‘Lose You To Love Me’yi önceden dinlemiştik. Onu saymazsak albümde; bir yandan dans edip diğer yandan ‘Benden bir tane var ve bunun farkında değilsen sen kaybedersin’ diyen genç ve aşk hicranının üstesinden gelmiş güçlü bir kadın var.
Bu önemli çünkü bildiğiniz üzere son dönemde büyük sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldı kendisi. Lupus gibi zor bir hastalığa karşı verdiği mücadele; karaciğer nakli, psikiyatrik tedavi süreçleri ve aşk acıları derken yeni albümle ayağa kalkıp dans etmeye başlaması; sorunlarının değil çözümün parçası olmaya karar vermesi az şey değil. Gördüğünüz üzere gerçek hayatın getirdiği büyük sorunların da para ve şöhretle ilişkili daha kolay çözümleri yok. Ayağa kalkacaksınız ve sevdiğiniz şeylere sarılacaksınız; kendinize inanacaksınız. Bunu yaparsanız sonucunun ‘Rare’ albümündeki kadar iyi olacağının garantisini verebilirim.
HAFTANIN KONSERLERİ
25 OCAK CUMARTESİ- BEYLİKDÜZÜ AKSM İSTANBUL
ERKAN OĞUR&İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU
Uzunca bir süredir çok kıymetli ve eski Anadolu türkülerini kendilerine has bir üslupla ve inatla hatırlatan, yorumlayan, kayıt altına alan, hatta halk müziğimize yeni bir soluk getiren ikilinin izlemelere doyamadığımız konserlerinden biri de bu akşam.
26 OCAK PAZAR-SALON İKSV İSTANBUL
BÜYÜK EV ABLUKADA AKUSTİK
‘Fırtınayt’ konseptli konserleriyle kapalı gişelere alışan, Turgut Uyar şiirinden gururla aldıkları grup isimleriyle birçok yeni kuşak gruba ilham vermiş Büyük Ev Ablukada’nın akustik konserini 360 derece görüş alanı vaat eden bir sahnede izlemek istemez misiniz?