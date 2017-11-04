İtiraf edeyim bayıldım

Selena Gomez, 126 milyon civarındaki takipçisiyle Instagram’ın lideri. Geçen yıl üç aylığına hesap dondurduğunda konu çok konuşuldu. Hatta bu tavrıyla trend bile yarattı. Sebebi sorulduğunda; “Herkesi tanıyorum gibi geliyor ama aralarında hiç arkadaşım yok” dedi. Bir diğer konu da 2015’ten beri uğraştığı ve çok ciddi bir bağışıklık sistemi bozukluğu olan lupus hastalığı. Neticesinde ‘gerçek’ arkadaşı, aktris Francia Raisa donörü oldu ve bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi Gomez. Bütün yaz iyileşmeye çalıştı ve eylülde ortaya çıktı. Kendisi ortada değildi belki ama yaz boyunca da iki güçlü teklisi; ‘Bad Liar’ ve ‘Fetish’ listelerde fırtınalar estirdi. Ve ekim sonu; beklenen yeni albümünden Marshmello prodüktörlüğündeki üçüncü öncü teklisi ‘Wolves’ geldi. İlk iki parça gerçekten iyiydi ancak bu elektronik ve dans soslu; yüksek tempolu parçaya bayıldığımı itiraf etmeliyim. Bir yandan zihinsel anlamda şöhreti ve dostluğu; diğer yandan birlikte yaşamak zorunda olduğu hastalığı nedeniyle yaşam ve ölümü sorgulayan Selena’nın; kariyerinin devamında müzikal anlamda gitgide olgunlaşacağına; akabinde yaşı gelince ‘diva’ olacağına kesin gözüyle bakabilirsiniz.

(Tolga Akyıldız'ın değerlendirmesi 5 üzerinden 4,5 yıldız)