Bir Cumhuriyet divasının, Sezen Aksu’nun, YouTube ahalisi için şarkılarının ham hallerini yayımlaması, bu denli ‘cool’ bir şey başarması alkışı hak ediyor. Açıp dinlemeniz hayata bakışınızı değiştirebilir.
Bundan 100 yıl sonra tarih yazacaksa Müzeyyen Senar için olduğu gibi Sezen Aksu için de ‘Cumhuriyet divası’ yazacak. Günahıyla sevabıyla; Türk popu diye bir şey varsa kendisinin vesilesiyle var çünkü. Sezen Hanım; YouTube’da bir projeyi hayata geçirdi. Diyor ki; demo, bir şarkının ilk çalınmış ve söylenmiş, olgunlaşmamış, ham halidir. Yani bir tür taslak hali diyebiliriz. Bazen de başka bir şarkıcıya ve düzenleme yapacak müzisyene rehberlik yapması için hazırlanır. Biliyorum ki Sezen Aksu demo’ları asıllarından daha çok sever; daha iyi ya da daha kötü olduğundan değil, içinde endişe barındırmadığından. Şayet müzisyenseniz, beğenecekler mi beğenmeyecekler mi kaygılarının başlamadığı, müzik âleminde ‘performans anksiyetesi’ denilen duygunun henüz yakanıza yapışmadığı zamanları dondurup başınız sıkıştıkça dönüp bakıp feyz almanız lazım. Sonuç olarak müziği seven herkesin şarkıların saf halini tatmaya hakkı var diye düşünüyor Sezen Aksu... Bu ‘Demo’ albümüyle o anların ruhunu paylaşıyor. ‘Düş Bahçeleri’ konseptini bilen bilir, diğer yorumcuların seslendirdiği Sezen Aksu şarkılarını, yeni düzenlemelerle yeniden seslendirmişti. Ama bu, şarkıların ilk halleri Sezen’den hatıra kalsın diye; konsepti, süslemesi falan yok, olduğu gibi, geldiği gibi... Gelsin. Bir Cumhuriyet divasının YouTube ahalisi için bu denli ‘cool’ bir şey başarması da alkışı hak ediyor. Açıp dinlemeniz bence hayata bakışınızı değiştirebilir. İlk haller güzeldir çünkü.
Sezen Aksu ‘Demo’ (YouTube) - * * * * * -
İlk haller güzeldir
Bir Cumhuriyet divasının, Sezen Aksu’nun, YouTube ahalisi için şarkılarının ham hallerini yayımlaması, bu denli ‘cool’ bir şey başarması alkışı hak ediyor. Açıp dinlemeniz hayata bakışınızı değiştirebilir.
Bundan 100 yıl sonra tarih yazacaksa Müzeyyen Senar için olduğu gibi Sezen Aksu için de ‘Cumhuriyet divası’ yazacak. Günahıyla sevabıyla; Türk popu diye bir şey varsa kendisinin vesilesiyle var çünkü. Sezen Hanım; YouTube’da bir projeyi hayata geçirdi. Diyor ki; demo, bir şarkının ilk çalınmış ve söylenmiş, olgunlaşmamış, ham halidir. Yani bir tür taslak hali diyebiliriz. Bazen de başka bir şarkıcıya ve düzenleme yapacak müzisyene rehberlik yapması için hazırlanır. Biliyorum ki Sezen Aksu demo’ları asıllarından daha çok sever; daha iyi ya da daha kötü olduğundan değil, içinde endişe barındırmadığından. Şayet müzisyenseniz, beğenecekler mi beğenmeyecekler mi kaygılarının başlamadığı, müzik âleminde ‘performans anksiyetesi’ denilen duygunun henüz yakanıza yapışmadığı zamanları dondurup başınız sıkıştıkça dönüp bakıp feyz almanız lazım. Sonuç olarak müziği seven herkesin şarkıların saf halini tatmaya hakkı var diye düşünüyor Sezen Aksu... Bu ‘Demo’ albümüyle o anların ruhunu paylaşıyor. ‘Düş Bahçeleri’ konseptini bilen bilir, diğer yorumcuların seslendirdiği Sezen Aksu şarkılarını, yeni düzenlemelerle yeniden seslendirmişti. Ama bu, şarkıların ilk halleri Sezen’den hatıra kalsın diye; konsepti, süslemesi falan yok, olduğu gibi, geldiği gibi... Gelsin. Bir Cumhuriyet divasının YouTube ahalisi için bu denli ‘cool’ bir şey başarması da alkışı hak ediyor. Açıp dinlemeniz bence hayata bakışınızı değiştirebilir. İlk haller güzeldir çünkü.
Sezen Aksu ‘Demo’ (YouTube) - * * * * * -