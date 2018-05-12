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Tolga Akyıldız

Tolga Akyıldız

Hey! Douglas: Göksel’le 70’ler yolculuğu

12 Mayıs 2018

Piyasa aktörlerini, Hey! Douglas gibi iyi bir projeyi sistem içine almanın yolunu bulamadıkları için tebrik ederim. Öte yandan Veyasin gibi bir yeteneği kendi şarkılarını yapmaya ittikleri için memnunum.

Hey Douglas: Göksel’le 70’ler yolculuğu
Beş üzerinden 3.5 yıldız
HEY! DOUGLAS & GÖKSEL
DURUYOR DÜNYA
(FFW Records)

Yasin Vural yani bilinen adıyla ‘Veyasin’in; ünlü yan projesi Hey! Douglas özel ilgiyi hak ediyor. Yaklaşık iki yıldır üniversitelilerin en çok ilgi gösterdiği isimlerden olmasının yanı sıra ‘bağımsız’ ruhunu koruduğu için gayet ‘cool’ algılanıyor. Daha da önemlisi kendisi; hem Türk popüler müzik tarihini hem hiphop’ı hem de elektronik müziği biliyor.

Hey! Douglas’da yapılan iş; Veyasin’in cümlesiyle, “Sadri Alışık; Geleceğe Dönüş filminde oynasaydı ne olurdu?” sorusunun cevabı. Belki de bu nedenle proje logosunda kendininkini değil, Alışık’ın fesli bir fotoğrafını kullanıyor. Peki, ne yapıyor Hey! Douglas? DJ’likten müzik prodüktörlüğüne; küçük partilerden açık hava festivallerine uzanan başarı yolculuğunda 70’lerin psikedelik, funk ve soul ruha sahip şahane Türkçe şarkılarını elektronik bir bakışla yeniden kurgulayıp düzenliyor. Sahnedeyse grubu, altyapılarla birlikte enstrümanları da hakkını vererek dâhil ediyor canlı performansa.

Geçen yıl yayımlanan Selda Bağcan Remix albümündeki ‘İnce İnce’yi saymazsak Spotify, Apple Music gibi platformlarda yer almayan, fiziksel bir albüm sahibi de olmayan Hey! Douglas bir canlı performans projesi olarak Youtube’dan ya da meraklıları tarafından Soundcloud platformundan takip edilmekteydi. Proje ün sahibi olup bir ekonomi üretince kimi yapımcılar ve edisyon şirketleri 70’lerin şarkılarının kullanımına ilişkin problem çıkarmaya yani ilgili parçaların özellikle Youtube’dan kaldırılmasını talep etmeye başladılar. Veyasin de ‘kendi türküleri’ni yazmaya karar verdi. Bu fikrin ilk meyvesi ise Göksel’le birlikte yazıp icra ettikleri ‘Duruyor Dünya’ oldu.

Bilinen şarkının etrafında ses işlemeye kıyasla daha zor bir yol olmasına rağmen ‘Duruyor Dünya’; nakaratı, düzenlemesi; Göksel’in 70’ler ruhu taşıyan vokaliyle harika sonuç vermiş. Tekli; Hey! Douglas’ın dijital platformlarda yer alacak ilk albümünün de habercisi.

Bu da Hey! Douglas’ın; yapımcıların yapıcılıktan nasibini almamış ‘engelleme’ ezberine en güzel cevap olacak. Piyasa yaratıcı müzik prodüktörlüğü ve ‘müzik kazıcılığı’ açısından bu denli kısırken Hey! Douglas gibi iyi bir projeyi sistem içine almanın yolunu bulamadıkları için kendilerini tebrik ederim. Öte yandan Veyasin gibi bir yeteneği kendi şarkılarını yapmaya ittikleri için memnunum.

BUNLARI DA KAÇIRMAYIN…
◊ Pinhani- Kendimden Usandım: ‘Kediköy’ ve ‘On Türkü’ albümlerinin başarısı sonrası gelen tekli.
◊ Bedük- Flash Forward: Uluslararası standartlarda ve İngilizce sözlü bir Türk pop/dans albümü.
◊ Gürol Ağırbaş-Bas Şarkıları 3: Duayen bir basgitaristin Birsen Tezer, Ceylan Ertem, Şevval Sam, Jehan Barbur katkılı konsept albümü.
◊ Kimbra-Primal Heart: Pop/R&B yıldızının 3’üncü albümü biraz daha elektronik.
◊ Şebnem Ferah-Zorlu PSM Konseri- Sanatçı; Koç Spor Fest Turnesi sonrası ilk İstanbul
konserine bu akşam çıkıyor.Hey Douglas: Göksel’le 70’ler yolculuğu
 



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