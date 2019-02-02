Hayko Cepkin’i ne özlemişiz!

Uzunca bir süredir yeni şarkılarına hasrettik Hayko Cepkin’in. Nihayet, ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’ ile karşımızda.
Hayko, alıştığımız üzere tüm sahne konseptini değiştirdi yeni albüm öncesinde. Arada ‘Ve Nazan Öncel Şarkıları’ projesi için, ‘Bırak Seveyim Rahat Edeyim’, ‘Düğüm Salonu’ filmi için ‘Nikâh Masası’ yorumlarını; Hayko’nun albümünde ‘Çoban Yıldızı’ ve ‘Çukur’ dizisi için ‘Gamzendeki Çukur’ adlı parçaya yaptığı eşlikler yapmıştı. ‘Beni Büyüten Şarkılar Vol-1’in de konsept bir albüm olduğunu hesaba katarsak uzunca bir süredir yeni şarkılarına hasrettik Hayko’nun. Nihayet, ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’ ile karşımızda.
Bu iki şarkıyı öncü kabul edersek çok iddialı bir albüm beklentisi içine girmemiz gerekli. Çünkü güçlü ve Hayko’nun beste/düzenleme matematiği içinde sert ve damardan hatta radyoların seveceği akustik versiyonlarıyla da iki iyi şarkıyla karşı karşıyayız. İddialı olmak Cepkin açısından beklenmedik bir tavır değil. Sahnesine, müziğine verdiği kıymet, sürekli kendini geliştirme çabası Hayko’nun kabul edilmesi zor ‘sound’u ve görünümüyle de kitlesel olmasını sağlamamış mıydı zaten? Yani aslında iddialı olmak zorunda... Videoları ve diğer şarkıları heyecanla bekliyoruz. ‘Kabul Olur’u beğenmekle birlikte ‘Benim başıma gelmez’ diye düşünenlere sert sözlerle hitap edip engelli bir yaşama farklı pencereden baktığı ‘Dans Et’e büyük ısındım.
Bir nefeste dinleyeceğiniz bir albüm
Vokalde gösterişten kaçan, iyi kadın şarkıcıları dinlemek ne büyük keyif... Jülide Özçelik’in kalite çıtası yüksek. Bir yandan caz köklerine sıkı sıkıya bağlı kalıp diğer yandan kitlelere ulaşacak bir iş çıkarmak için gösterdiği önemli çaba dikkatlerden kaçmıyor. Kendi yazdığı ‘Karanlıkta Kaldım’, Cem Tuncer’le yazdıkları ‘Umut’ ve kızı Nisan Dikeçligil’le yazdıkları ‘Nefes’ gibi parçaların yanı sıra Özdemir Erdoğan’ın ‘Gurbet’, Refik Başaran’ın ‘Cemalım’, Ediz Hafızoğlu’nun ‘Renkli Düşler’, Neşet Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ ve Yıldırım Gürses’in ‘Sonbahar Rüzgârları’na yaptığı yorumlar albüm bütünlüğünü de gözeterek baktığımızda şapka çıkartır. Black olarak tanıdığımız -toprağı bol olsun- Colin Vearncombe’a ait besteye Özçelik’in yazdığı sözlerle ortaya çıkan ‘Kırılsam Bile’yi de es geçmeyin. Bir nefeste dinleyeceğiniz albümün ilk konseri 5 Şubat’ta Zorlu PSM Studio’da.
Bütün enstrümanları kendisi çalmış
NEV; detaycı, mükemmeliyetçi, hassas bir müzisyen. Öyle ki projenin uzun aradan sonra yayımlanan ikinci albümünde akustik gitar, basgitar, elektrogitar, buzuki, cümbüş, saz, klavye, cura, lavta, uT; kısaca neredeyse ne varsa bizzat çalmış. Tüm düzenlemeleri de kendi yapmış. Neresinden baksanız komple bir NEV ürünüyle karşı karşıyayız. Ancak üretkenlikle ilgili ve dijital çağa dair bir sıkıntı ne yazık ki NEV’de de mevcut. Üretim ezberini değiştirmesi şart. Böyle bir müzisyenin müzikten uzak durma şansı olmadığı gibi yeni dönemde sürat bir mecburiyet artık. ‘Bir Nev-i Alaturka 2’de özenle seçilmiş ve çoğunluğu Türk banat müziği eserleri olmak üzere yedi şarkı, iki taksim ve bir de versiyon bulunuyor. Bunlardan biri söz ve müziği Meral Güney’e ait olan ‘Sevdalarım’ adlı yeni bir şarkı, bir diğeriyse NEV’in meşhur hit’lerinden ‘Mühürlü Kaderim’in alaturka versiyonu. Baştan sona keyifle dinleyeceğinize garanti veririm vermesine ancak ben yine de gözümü önümüzdeki maçlara çeviriyor ve “Ha gayret” diyorum.
İkinci çıkış olacak mı?
Güçlü bir vokal olan Aslı Demirer’in 2014’te başladığı solo kariyerindeki en önemli sıkıntısı, bizlerle yeterince şarkı paylaşmıyor oluşu. 2015’te Gökhan Türkmen’in eşlik ettiği ‘Korkak’ adlı teklinin başarısı ve yarattığı itici güce karşın Aslı daha sonra yaptığı teklilerin aralarını çok uzun tuttu. Ne yazık ki dijital dünyanın ihlal edilmemesi gereken kuralları var. Eğer bir çıtanın üstüne çıkmayı hedeflediyseniz hem yeni şarkı, hem dahil olduğunuz projeler, hem cover’larınız hem de videolarınızın sayısı çok önemli. O da yetmiyor, neredeyse iki ayda bir yeni şarkı/videonuzun görücüye çıkması gerekiyor. Bir başarı mücadeleniz varsa kendinizi nadasa bırakacağınız bir dönem değil yani bu dönem.
Bu anlamda ‘Sana Sakladım’ anaakımın seveceği türden düzenlemesi ve şarkı sözleriyle, duygusal tavrıyla Aslı Demirer’in ikinci ‘çıkış’ını gerçekleştirebilir.Güçlü bir şarkı ancak net olan bir şey varsa o da az önce söz ettiğim üretkenlik sistematiğinin; eski yeni tüm külliyatı beslediği genel YouTube izlenirliği; Spotify ve Apple Music dinlenirliğini (Popüler çalma listelerinde yer kapma imkânını) direkt etkilediği. Şarkının söz ve müziği Aslı Demirer ve Mert Carim’e, düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait. Türk pop balat standartları açısından dikkate değer.
Hayko Cepkin’i ne özlemişiz!
Uzunca bir süredir yeni şarkılarına hasrettik Hayko Cepkin’in. Nihayet, ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’ ile karşımızda.
Hayko, alıştığımız üzere tüm sahne konseptini değiştirdi yeni albüm öncesinde. Arada ‘Ve Nazan Öncel Şarkıları’ projesi için, ‘Bırak Seveyim Rahat Edeyim’, ‘Düğüm Salonu’ filmi için ‘Nikâh Masası’ yorumlarını; Hayko’nun albümünde ‘Çoban Yıldızı’ ve ‘Çukur’ dizisi için ‘Gamzendeki Çukur’ adlı parçaya yaptığı eşlikler yapmıştı. ‘Beni Büyüten Şarkılar Vol-1’in de konsept bir albüm olduğunu hesaba katarsak uzunca bir süredir yeni şarkılarına hasrettik Hayko’nun. Nihayet, ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’ ile karşımızda.
Bu iki şarkıyı öncü kabul edersek çok iddialı bir albüm beklentisi içine girmemiz gerekli. Çünkü güçlü ve Hayko’nun beste/düzenleme matematiği içinde sert ve damardan hatta radyoların seveceği akustik versiyonlarıyla da iki iyi şarkıyla karşı karşıyayız. İddialı olmak Cepkin açısından beklenmedik bir tavır değil. Sahnesine, müziğine verdiği kıymet, sürekli kendini geliştirme çabası Hayko’nun kabul edilmesi zor ‘sound’u ve görünümüyle de kitlesel olmasını sağlamamış mıydı zaten? Yani aslında iddialı olmak zorunda... Videoları ve diğer şarkıları heyecanla bekliyoruz. ‘Kabul Olur’u beğenmekle birlikte ‘Benim başıma gelmez’ diye düşünenlere sert sözlerle hitap edip engelli bir yaşama farklı pencereden baktığı ‘Dans Et’e büyük ısındım.
Bir nefeste dinleyeceğiniz bir albüm
Vokalde gösterişten kaçan, iyi kadın şarkıcıları dinlemek ne büyük keyif... Jülide Özçelik’in kalite çıtası yüksek. Bir yandan caz köklerine sıkı sıkıya bağlı kalıp diğer yandan kitlelere ulaşacak bir iş çıkarmak için gösterdiği önemli çaba dikkatlerden kaçmıyor. Kendi yazdığı ‘Karanlıkta Kaldım’, Cem Tuncer’le yazdıkları ‘Umut’ ve kızı Nisan Dikeçligil’le yazdıkları ‘Nefes’ gibi parçaların yanı sıra Özdemir Erdoğan’ın ‘Gurbet’, Refik Başaran’ın ‘Cemalım’, Ediz Hafızoğlu’nun ‘Renkli Düşler’, Neşet Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ ve Yıldırım Gürses’in ‘Sonbahar Rüzgârları’na yaptığı yorumlar albüm bütünlüğünü de gözeterek baktığımızda şapka çıkartır. Black olarak tanıdığımız -toprağı bol olsun- Colin Vearncombe’a ait besteye Özçelik’in yazdığı sözlerle ortaya çıkan ‘Kırılsam Bile’yi de es geçmeyin. Bir nefeste dinleyeceğiniz albümün ilk konseri 5 Şubat’ta Zorlu PSM Studio’da.
Bütün enstrümanları kendisi çalmış
NEV; detaycı, mükemmeliyetçi, hassas bir müzisyen. Öyle ki projenin uzun aradan sonra yayımlanan ikinci albümünde akustik gitar, basgitar, elektrogitar, buzuki, cümbüş, saz, klavye, cura, lavta, uT; kısaca neredeyse ne varsa bizzat çalmış. Tüm düzenlemeleri de kendi yapmış. Neresinden baksanız komple bir NEV ürünüyle karşı karşıyayız. Ancak üretkenlikle ilgili ve dijital çağa dair bir sıkıntı ne yazık ki NEV’de de mevcut. Üretim ezberini değiştirmesi şart. Böyle bir müzisyenin müzikten uzak durma şansı olmadığı gibi yeni dönemde sürat bir mecburiyet artık. ‘Bir Nev-i Alaturka 2’de özenle seçilmiş ve çoğunluğu Türk banat müziği eserleri olmak üzere yedi şarkı, iki taksim ve bir de versiyon bulunuyor. Bunlardan biri söz ve müziği Meral Güney’e ait olan ‘Sevdalarım’ adlı yeni bir şarkı, bir diğeriyse NEV’in meşhur hit’lerinden ‘Mühürlü Kaderim’in alaturka versiyonu. Baştan sona keyifle dinleyeceğinize garanti veririm vermesine ancak ben yine de gözümü önümüzdeki maçlara çeviriyor ve “Ha gayret” diyorum.
İkinci çıkış olacak mı?
Güçlü bir vokal olan Aslı Demirer’in 2014’te başladığı solo kariyerindeki en önemli sıkıntısı, bizlerle yeterince şarkı paylaşmıyor oluşu. 2015’te Gökhan Türkmen’in eşlik ettiği ‘Korkak’ adlı teklinin başarısı ve yarattığı itici güce karşın Aslı daha sonra yaptığı teklilerin aralarını çok uzun tuttu. Ne yazık ki dijital dünyanın ihlal edilmemesi gereken kuralları var. Eğer bir çıtanın üstüne çıkmayı hedeflediyseniz hem yeni şarkı, hem dahil olduğunuz projeler, hem cover’larınız hem de videolarınızın sayısı çok önemli. O da yetmiyor, neredeyse iki ayda bir yeni şarkı/videonuzun görücüye çıkması gerekiyor. Bir başarı mücadeleniz varsa kendinizi nadasa bırakacağınız bir dönem değil yani bu dönem.
Bu anlamda ‘Sana Sakladım’ anaakımın seveceği türden düzenlemesi ve şarkı sözleriyle, duygusal tavrıyla Aslı Demirer’in ikinci ‘çıkış’ını gerçekleştirebilir.Güçlü bir şarkı ancak net olan bir şey varsa o da az önce söz ettiğim üretkenlik sistematiğinin; eski yeni tüm külliyatı beslediği genel YouTube izlenirliği; Spotify ve Apple Music dinlenirliğini (Popüler çalma listelerinde yer kapma imkânını) direkt etkilediği. Şarkının söz ve müziği Aslı Demirer ve Mert Carim’e, düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait. Türk pop balat standartları açısından dikkate değer.