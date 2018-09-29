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Tolga Akyıldız

Tolga Akyıldız

Harika bir vokal

29 Eylül 2018

Yarışmalarda aldığı birincilikler ve Türkiye’yi Safir grubuyla Eurovision’da temsil etmişliği var ama Gülnur Gökçe’yi yeterince tanıdığınızdan emin değilim.

'4Yüz’ adlı müzikal projenin yüzlerinden biri olsa da; aynı zamanda TV’de, reklamlarda kurumsal bir ses ya da seslendirme sanatçısı olarak sık sık evimize kabul etsek de; aynı zamanda bir oyuncu olup ilk albümünü 2013’te çıkarmış olsa da henüz alması gereken karşılığı almadı.
Harika bir vokal(5 üzerinden 3.5)

Öncelikle özenle seçilmiş türkülerin Emre Bayar, Firuz İsmailzade ve Temel Zümrüt tarafından düzenlenmiş modern versiyonlarının; yani 10 türkülük ve içinde pop, rock, caz, funk rüzgârları esen bu özel albümün tadına varın. Sonra çıkış videosu ‘Çemberimde Gül Oya’ hariç şimdilik sadece Apple Music’te yer alan ve her biri ayrı konsept olan 10 videoyu sırası geldikçe izleyin. Dikkat çekici bir sahne enerjisi ve harika bir vokal performansı... Umarım Gülnur için doğru bir vitrin olur.

‘Yüzyüze’nin dijital başarısı

Yeni Dalga’nın; Adamlar, Son Feci Bisiklet gibi gruplarla birlikte konserleri en çok dolan, en üretken ekiplerden olan grup, ‘Akustik Travma’ albümünü şubat sonunda yayımlamıştı. Dijital platformlarda da fırtınalar estiren Yüzyüzeyken Konuşuruz, albüm sonrası boş durmadı ve ‘Boş Gemiler’ adlı yeni teklisini bu ayın başında paylaştı. Müziğin yeni dijital düzenine uygun olarak kısa aralıklarla hit potansiyeli yüksek şarkılar üreten grubun hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluştu. Yeri artık daha sağlam. Ben popüler müziğin önümüzdeki 10 yılına etki edecek gruplardan biri olarak görüyorum kendilerini.
Harika bir vokal

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