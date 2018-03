Hürriyet jürisinin ortak kararıyla geçen yılın en iyi şarkılarından ‘Ne Farkeder’ ve ‘Sandal’ a imza atan Yüzyüzeyken Konuşuruz, kurulduğu günden beri sözüyle, müziğiyle şarkı yazarlığı hususunda gümbür gümbür geliyorum demekteydi. Yeni Dalga müzisyenlerin üslup paydasını gözetirken, anaakım güzergâhında kendini bozmadan alan genişleten Yüzyüzeyken Konuşuruz’u önümüzdeki on yıllardan geriye doğru baktığımızda daha iyi idrak edeceğiz. Önemli olan, alternatifin içinden gelip popüler olana, tornadan çıkana benzemeden anaakım olmaksa, bunu başarmaya en yatkın gruplardan biri olduğu kesin. Geçen yıldan ‘Sandal’ ve bu yıl albüm öncesi son tekli olarak yayımladıkları ‘Bodrum’u da içeren yeni albüm ‘Akustik Travma’; 2020’lere yaklaşırken yeni ve popüler bir elektro Türk pop-rock zemini tanımlayıp 90’lara ait güzel bir histen epeyce besleniyor.

Eskiden alternatif duruşlarının altını ‘Bize iki gitar-bir vokal yeter’ şeklinde çizip YouTube izlenmeleriyle yetinirken şimdi bir yol ayrımına geldiler. Şarkılar iyiyse, dinleyici hazırsa yapılacak şey belliydi: Sound’u olgunlaştırmak. Öyle yaptılar. Kendilerini ve şarkılarını geleceğin retrosu gibi konumlamaya; serin kalmaya devam etmelerini dilerim. Önceden bildiğimiz ‘Sandal’ ve bence MFÖ ve Gündoğarken’den sonra yazılmış kayda değer örneklerden biri olarak ‘Bodrum’ parçası dışında ‘Kadıköy Kızı’, ‘Dinle Beni Bi’, ‘Esen’, ‘Onlar da Yansın’, ‘2013’ öne çıkıyor.



YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ - AKUSTİK TRAVMA (5 üzerinden 3,5 yıldız)

Bu akşam konser var

2017’de bu albüme üç tekli; ‘Breathing’, ‘So Real’ ve ‘Runaway’le hazırlık yapan Belçikalı elektro-pop ünlüsü Oscar and the Wolf ülkemizde büyük ilgi görüyor. Daha önce bilet satış hızıyla şaşırtan Babylon ve VW Arena konserleri sonrası geçen yılın sonlarına doğru çıkardığı yeni albüm ‘Infinity’nin turnesi kapsamında bir kez daha Türkiye’ye geliyor. Oscar and the Wolf; bu akşam VW Arena ve yarın Ankara Congresum olmak üzere iki konser verecek. Tomorrowland gibi bir festivalde canlı performans yapan ilk isim olmasının yanı sıra aynı anda Montreaux Caz ve Rock Werchter gibi dev festivallere de davet ediliyor olması ne kadar büyüdüğünün kanıtı. Bu albümde projenin beyni Max Colombie, mütevazı indie-pop halleri yerine stadyum ve festival performanslarını hedefleyen; liste başarısı ve kulüpte dans kafasına daha yakın; kolay hazmedilir bir sound’la karşımıza çıkıyor. Yadırgamamak lazım çünkü su akarken testiyi doldurmalı diye düşünmüş olabilir.



OSCAR AND THE WOLF - INFINITY (5 üzerinden 3,5 yıldız)