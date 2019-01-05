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Tolga Akyıldız

Tolga Akyıldız

Esas veliaht CEYL’AN MI?

5 Ocak 2019

‘Seni Senin Gibiler Sevsin’; niyete bağlı olarak bir temenni ya da beddua olabilir. Ben Ceyl’an’ın kimseyi ötekileştirmeyen bir insan olduğunu bildiğimden direkt söylüyorum: Seni de senin gibiler sevsin Ceyl’an...

Geçen yılın son günlerinde yayımlanan yeni Ceyl’an Ertem albümü ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’in işaret fişeği ekimde paylaştığı ancak albümde olmayan yeni teklisi ‘Mavi Çocuklar’dı diyebiliriz. Ondan da önce ‘Mahzuni’ye Saygı’ albümünün ve ‘Çukur’ dizisinin yıldız şarkısı haline gelen ‘Zalım’ın devamı nitelikli ve yine ‘Çukur’ için bu kez Neşet Ertaş’ın ‘Gel Sevelim’ini yorumladı. Albüm öncesi yaptığı diğer kolektif işlerinin (Cihan Mürtezaoğlu ile Ferdi Tayfur’un ‘Bana Sor’u ve Kolektif İstanbul eşliği ‘Hileli’) yanı sıra geçen yıla damga vuran üç saygı albümündeki (Yıldız Tilbe, Nazan Öncel ve İlhan Şeşen) ‘İlan-ı Aşk’, ‘Ben Sokak Kızıyım’ ve ‘Âşık Oluyorum Eyvah’ yorumları dikkat çekiciydi.

Bunların tümü; Ceyl’an Ertem’in şarkı yazarı ve şahsına münhasır bir kadın vokal olarak; onu on yıllar boyunca ‘beslemiş, büyütmüş’ ozan nitelikli ikon müzisyenlerle kurduğu güçlü müzikal ve insani bağa işaret ediyor.

Esas veliaht CEYL’AN MI

Ayrıca Ertem’in, kimin hangi şarkısını hangi proje için ve ne sebeple yorumladığını gayet iyi bildiğini, şarkının özünü koruyup o belirgin üslubuyla söz konusu şarkılara yeni bir ruh katmayı başardığını net biçimde görebiliyoruz. Bu nedenlerle, bir icra kraliçesi aynı zamanda.

Düzenlemeler açısından Can Güngör hangi parçada Cenk Erdoğan’la çalışması gerektiği konusunda yaptığı analizlerse nokta atışı.

İçinde bir buçuk beste, iki buçuk şarkı sözüyle var olduğu ancak müzikal prodüktörlüğünü Cenk Erdoğan’la birlikte yaptığı 11 şarkıdan 4’ünü; Sezen Aksu (Nafile Kelam-Zehir), Sıla (Anonim Sevgili) ve Mabel Matiz’den (Peri) almayı başaran Ertem; Mehmet Güreli (Koş Git Bir de Sen Bak), Kenan Doğulu (Bugünüm Sensiz Geçti) ve Cihan Mürtezaoğlu (Deli) şarkılarını da Ceyl’an gibi icra etmeyi; en önemlisi yaptığı, aldığı, söylemeyi seçtikleriyle; güçlü ve bütünlüklü bir altıncı albüm duygusu yaratmayı başarıyor.

‘Seni Senin Gibiler Sevsin’; niyete bağlı olarak bir temenni ya da beddua olabilir. Ben Ceyl’an’ın kimseyi ötekileştirmeyen bir insan olduğunu bildiğimden direkt söylüyorum: Seni de senin gibiler sevsin Ceyl’an...

Ve hayranlık duyduğun ozan kadınların esas veliahtı olduğunu bugünden anlamak zor değil.
Esas veliaht CEYL’AN MI
Ceyl’an Ertem Seni Senin Gibiler Sevsin (Sony Music Türkiye)

 

 

 

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