En büyük ihtiyacı, ona dışarıdan bakacak bir çift göz

Melisa Uzunarslan için ‘yetenekli ve eğitimli’ deyip geçmek haksızlık olur. Bunun çok daha fazlası çünkü. Hem bir enstrümana ustalık derecesinde hâkim, hem okullu iyi bir şarkı yazarı hem de şarkı söyleyebiliyor. Ama anaakımın dümen suyuna girmeden kendi yolunda ilerleyerek popüler olacaksa stratejik davranması şart.
Dokuz yaşında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın keman ve kompozisyon bölümlerini aynı anda yüksek lisans düzeyinde birincilikle bitirdi. Dört yıl üst üste kazandığı üstün başarı ödülünü yurtiçi ve yurtdışı burslarla taçlandırdı. Okuldan sonra Türkiye’nin önde gelen klasik müzik orkestralarının yanı sıra Maxim Vengerov, George Benson, Benjamin Clementine gibi ustalarla çalıştı. Bu da yetmedi; Şef Gürer Aykal’la, Sezen Aksu’yla, Sertab Erener’le, mor ve ötesi’yle yaptığı çalışmalarla da parladı. Altı yıldır Teoman’ın solo kemancılığı ve vokalistliği görevini başarıyla sürdürüyor, diğer yandan teklileriyle solo kariyeri için şans arıyor. Melisa Uzunarslan için ‘yetenekli ve eğitimli’ deyip geçmek haksızlık olur. Hem bir enstrümana ustalık derecesinde hâkim, hem okullu iyi bir şarkı yazarı hem de şarkı söyleyebiliyor.
‘Çok bilen çok yanılır mı bilmem ama yanılmadan kendin için en doğrusunu bulmak mümkün değil. Melisa’nın öncelikle cesur olması, sonra da solo kariyeriyle ilgili kritik kararlar alması gerekiyor. Anaakımın dümen suyuna girmeden kendi yolunda ilerleyerek popüler olacaksa stratejik davranması şart. Benim için Melisa’nın cevap bekleyen soruları şöyle: Solo Melisa mı yoksa Teoman’ın grubunda olup hobi gibi kendi şarkılarını söyleyen Melisa mı? Popüler olmak isteyen Melisa mı yoksa ‘Ben bunca eğitim aldım’ şeklinde bir vicdan azabıyla boğuşan Melisa mı? Kemancı Melisa mı solist Melisa mı? Rock’çı Melisa mı klasikçi Melisa mı? Bu sorulardan birinin bile cevabı eksik olmamalı.
Tanıdığım En Güzel Deli Melisa Uzunarslan / Doğan Müzik Yapım (5 üzerinden 3 yıldız)
Şarkılarını anlayan
bir aranjörle çalışmalı
Bunların tümü aynı bünyede barınmaz mı? Barınır elbet. Bunlar sizin temelinizdeki harçtır. Ancak eğitim ve yeteneğinizi popüler zeminde test etmenize hiç gerek yok. Onu farklı kılan tüm özelliklerinden doğru oranlarda, hem de müzisyen Melisa’yı mutsuz etmeden bir popülerlik formülü yaratmak mümkün. İşte Melisa’nın yaşadığı kafa karışıklığı bu noktada ortaya çıkıyor. Halen formülü bulmak için deniyor bana sorarsanız.
2017 tarihli ve ilgi gören iki teklisi ‘Bir Aşk Şarkısı’ ve ‘Bu Gece Kaç Kadeh Eder’de; yazdığı iyi şarkıları usulca söyleyen, duruş ve sound olarak alternatif çizgiye, dolayısıyla dijital nesillere daha yakın bir Melisa portresi çizen ve güzel bir çıkış yakalayan Melisa, albümü ‘Tanıdığım En Güzel Deli’de düzenlemeler açısından rock’çı-klasikçi, aranjör-şarkı yazarı, eski ruhlu-yenilikçi kimlikleri arasında sıkışıyor. Onun için ‘dişi Teoman’ gibi bir tanım yapılmasına önce ben karşı çıkarım; ancak şarkı yazarı olarak böyle bir tat yarattığını hissettiğimden ve o kulvarda boşluk olduğunu da gördüğümden altını önemle çizmek isterim, hiç yanlış olmaz. Öte yandan şarkı sözlerinin zaman zaman şarkılarından taştığını, onu ve şarkılarını iyi anlayan bir aranjörle çalışmasının çok iyi sonuçlar doğurabileceğini de not düşmek isterim. En büyük ihtiyacı, ona dışarıdan bakacak bir çift doğru göz çünkü. Albümde iyi şarkılar var, ben olsam ilk tekli olarak ‘Kendimi Kaybettim’ yerine ‘Çık Git Aklımdan’ ya da albüme adını veren parçayı seçer, hatta bir süre teklilerle ilerlerdim. Eninde sonunda kendi için en doğru güzergâhı bulacağına ise eminim.
En büyük ihtiyacı, ona dışarıdan bakacak bir çift göz
Melisa Uzunarslan için ‘yetenekli ve eğitimli’ deyip geçmek haksızlık olur. Bunun çok daha fazlası çünkü. Hem bir enstrümana ustalık derecesinde hâkim, hem okullu iyi bir şarkı yazarı hem de şarkı söyleyebiliyor. Ama anaakımın dümen suyuna girmeden kendi yolunda ilerleyerek popüler olacaksa stratejik davranması şart.
Dokuz yaşında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın keman ve kompozisyon bölümlerini aynı anda yüksek lisans düzeyinde birincilikle bitirdi. Dört yıl üst üste kazandığı üstün başarı ödülünü yurtiçi ve yurtdışı burslarla taçlandırdı. Okuldan sonra Türkiye’nin önde gelen klasik müzik orkestralarının yanı sıra Maxim Vengerov, George Benson, Benjamin Clementine gibi ustalarla çalıştı. Bu da yetmedi; Şef Gürer Aykal’la, Sezen Aksu’yla, Sertab Erener’le, mor ve ötesi’yle yaptığı çalışmalarla da parladı. Altı yıldır Teoman’ın solo kemancılığı ve vokalistliği görevini başarıyla sürdürüyor, diğer yandan teklileriyle solo kariyeri için şans arıyor. Melisa Uzunarslan için ‘yetenekli ve eğitimli’ deyip geçmek haksızlık olur. Hem bir enstrümana ustalık derecesinde hâkim, hem okullu iyi bir şarkı yazarı hem de şarkı söyleyebiliyor.
‘Çok bilen çok yanılır mı bilmem ama yanılmadan kendin için en doğrusunu bulmak mümkün değil. Melisa’nın öncelikle cesur olması, sonra da solo kariyeriyle ilgili kritik kararlar alması gerekiyor. Anaakımın dümen suyuna girmeden kendi yolunda ilerleyerek popüler olacaksa stratejik davranması şart. Benim için Melisa’nın cevap bekleyen soruları şöyle: Solo Melisa mı yoksa Teoman’ın grubunda olup hobi gibi kendi şarkılarını söyleyen Melisa mı? Popüler olmak isteyen Melisa mı yoksa ‘Ben bunca eğitim aldım’ şeklinde bir vicdan azabıyla boğuşan Melisa mı? Kemancı Melisa mı solist Melisa mı? Rock’çı Melisa mı klasikçi Melisa mı? Bu sorulardan birinin bile cevabı eksik olmamalı.
Tanıdığım En Güzel Deli Melisa Uzunarslan / Doğan Müzik Yapım (5 üzerinden 3 yıldız)
Şarkılarını anlayan
bir aranjörle çalışmalı
Bunların tümü aynı bünyede barınmaz mı? Barınır elbet. Bunlar sizin temelinizdeki harçtır. Ancak eğitim ve yeteneğinizi popüler zeminde test etmenize hiç gerek yok. Onu farklı kılan tüm özelliklerinden doğru oranlarda, hem de müzisyen Melisa’yı mutsuz etmeden bir popülerlik formülü yaratmak mümkün. İşte Melisa’nın yaşadığı kafa karışıklığı bu noktada ortaya çıkıyor. Halen formülü bulmak için deniyor bana sorarsanız.
2017 tarihli ve ilgi gören iki teklisi ‘Bir Aşk Şarkısı’ ve ‘Bu Gece Kaç Kadeh Eder’de; yazdığı iyi şarkıları usulca söyleyen, duruş ve sound olarak alternatif çizgiye, dolayısıyla dijital nesillere daha yakın bir Melisa portresi çizen ve güzel bir çıkış yakalayan Melisa, albümü ‘Tanıdığım En Güzel Deli’de düzenlemeler açısından rock’çı-klasikçi, aranjör-şarkı yazarı, eski ruhlu-yenilikçi kimlikleri arasında sıkışıyor. Onun için ‘dişi Teoman’ gibi bir tanım yapılmasına önce ben karşı çıkarım; ancak şarkı yazarı olarak böyle bir tat yarattığını hissettiğimden ve o kulvarda boşluk olduğunu da gördüğümden altını önemle çizmek isterim, hiç yanlış olmaz. Öte yandan şarkı sözlerinin zaman zaman şarkılarından taştığını, onu ve şarkılarını iyi anlayan bir aranjörle çalışmasının çok iyi sonuçlar doğurabileceğini de not düşmek isterim. En büyük ihtiyacı, ona dışarıdan bakacak bir çift doğru göz çünkü. Albümde iyi şarkılar var, ben olsam ilk tekli olarak ‘Kendimi Kaybettim’ yerine ‘Çık Git Aklımdan’ ya da albüme adını veren parçayı seçer, hatta bir süre teklilerle ilerlerdim. Eninde sonunda kendi için en doğru güzergâhı bulacağına ise eminim.