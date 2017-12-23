Eksik bir şey mi var?

Eminem’in dokuzuncu albümü ‘Revival’ı uzun süredir bekliyorduk ama sonuç umduğumuz gibi olmadı. Maalesef adının söylediği gibi bir ‘yeniden uyanış’ ya da ‘diriliş’ albümü değil bu.

Zamanında, siyahların domine ettiği rap âleminde ‘beyaz çocuk’ olarak kabul ve saygı görmüş Eminem’in dokuzuncu albümü ‘Revival’ hayranlarını ikiye böldü... İlk kısım, albümü ‘büyük bir hayal kırıklığı’ olarak tanımlayanlar. Ancak geriye kalanların da onu bir başyapıt olarak gördüğünü söyleyemeyiz.

40’lı yaşlarında, zeki ve nevi şahsına münhasır bir adam Eminem. ‘Revival’sa uzun süredir beklememize değecek kadar uzun (19 parça) ve kimi parçalara eşlik eden ünlü isimler düşünülünce (Beyoncé/Walk on Water; Ed Sheeran/River; Alicia Keys/Like Home; Pink/Need Me), iddialı bir vitrine sahip. Ancak dükkâna girip ürünleri dikkatle incelediğinizde bir sıkıntı olduğunu hissediyorsunuz.

‘Revival’ın birkaç temel meselesi var. Bütüne bakınca enerjisiyle yaratıcı, rock sample’larıyla sert, modaya uygun trap ritimleriyle genç, perküsyonla zenginleştirilmiş sound’uyla olgun gibi değerlendirilebilir.

Beyoncé ya da Ed Sheeran hatırına mı dinlenecek?

Eksik olan; Eminem’i 2000’lerin başında Eminem yapan sofistikasyon ve hızlı zekâ. Sözün, kafiyenin ve ritmin çok önemli olduğu bir zeminde bunu başaramazsanız gerisinin çok önemi kalmayabiliyor. Sheeran, Beyoncé ve Pink gibi çözüm ortakları da varken yanında, daha güçlü bir ‘cümle’ kurma şansını heba etmiş Eminem. Sözlerin çoğu zaman sakil kaldığını, derinlikten yoksun olduğunu belirtmek durumundayım.

İkinci mesele, albümdeki politik elektrik yükü... Trump’ın ‘Black Live Matter’ (Siyah Hayat Önemlidir) hareketine karşı olumsuz tavrı; kişisel silahlanmayla ilgili umursamazlığı gibi konulara öfkelenen Eminem, kendisine açıkça “Ülkemin temel değerlerine saldıramazsın hasta ruhlu” şeklinde hitap ediyor ve Nazi göndermesi yapıyor.

Trump’a sürüler halinde oy verenin, bir zamanlar Eminem’in şarkılarında temsil ettiği ve hakkını alamamaktan mustarip beyaz Amerikalı işçi sınıfı olduğu düşünülünce, bu nefret söylemi ve ayrımcılığa net biçimde karşı durması güzel.

Vazife bilinciyle ve samimi hislerle kotarıldığına şüphem yok ‘Revival’ın. Ancak adının ima ettiği gibi Eminem açısından bir ‘yeniden uyanış’ ya da ‘diriliş’ albümü olamayacak ne yazık ki. Koskoca Eminem’in sadece Beyoncé ya da Ed Sheeran eşlik ediyor diye veya bu kişilerin eşlik bölümlerinin albenisi vesilesiyle dinlenecek olması, kendisinin eski bir hayranı olarak beni üzüyor.



REVIVAL / EMINEM (5 üzerinden 2,5 yıldız)