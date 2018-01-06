Ekmeğinin peşinde bir Romanyalı

Biz Inna’nın şarkılarını dijital platformlarda, radyolarda dinlerken dünya hit’i muamelesi yapıyor olabiliriz ancak kendisi sadece Türkiye ve Romanya’da doğru dürüst tanınıyor henüz.

Romanya da tıpkı Türkiye gibi dünyaya büyük pop starlar ihraç edebilen bir ülke değil. Türkiye’nin bu anlamda en az televizyon dizileri için olduğu kadar şansı olmasına karşın cesaret ve vizyondan yana hem yapımcı hem de sanatçı tarafında zafiyeti çok. Özetle; sineğin yağını çıkardığımız iç pazarı bir konfor alanı sanıyor, bindiğimiz dalı da itinayla kesiyoruz.

Romanya’dan, en azından Inna gibi umut vaat eden isimler çıkabiliyor. Beşinci stüdyo albümü ‘Nirvana’dan çıkan üç tekli ‘Gimme Gimme’, ‘Ruleta’ ve ‘Nirvana’, kendisinin daha büyük oynamaya hazırlandığının habercisi. Ancak büyük resme baktığımızda asıl çelişkinin şu olduğunu görüyoruz: Biz bu albümün şarkılarını dijital platformlarda, radyolarda dinlerken dünya hit’i muamelesi yapıyor olabiliriz ancak kendisi sadece Türkiye ve Romanya’da doğru dürüst tanınıyor henüz.

Peki bu albüm onu bir dünya starı yapacak mı? Pek sanmıyorum. Ama doğru hamleleri yapacak olursa potansiyeline inanıyorum. Dinleyene hızlıca çengel atan nakarat melodileri, Amerika’yı yeniden keşfetmeyen ama formüle uygun düzenlemeler, dünya sathından beslenmiş karma bir sound, vaat ettiği eğlence, kafa yormayan romantizm ve yüksek enerji artıları olarak sayılabilir.

Ama artıları aynı zamanda engel teşkil ediyor kendisine. Çünkü içinde bulunduğu büyük coğrafyanın müzikal geleneğinden bihaber kendisi. Ya da daha kısa anlatımıyla; İngilizce ve İspanyolca şarkılar söyleyen bir Latin yıldızıymış gibi yaparak ekmeğinin peşinde koşan bir Romanyalı diyelim. Ekmek uğruna da, neyin tutacağına inanıyorsa hoyratça katıyor işin mayasına... Reggaeton, R&B, Hint ezgileri, Karayip havaları, dans, elektronik... Böyle yapıldığında bu işin adı Romanya’nın dans popu olmuyor ne yazık ki... Çünkü bu işleri Inna’dan çok daha iyi yapan sayısız insan var dünyada ve Inna nasıl kendi olacağını henüz keşfedememiş durumda.

Inna’nın bugüne kadar yaptıkları bakışlarımızı Romanya’ya çevirmemize yeterli olabilir. Ancak dünyanın bakışlarını çevirmesi için kariyerinin geri kalanında daha yaratıcı ve yenilikçi olması şart. Elbette bu uzun bir yol ve Lady Gaga, Kesha, Rihanna gibi isimler de buralardan geçti. Ama bir noktada fark yaratmayı başardılar.



INNA-NIRVANA (5 üzerinden 2,5 yıldız)