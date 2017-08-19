Çölde açan bir çiçek: SENA ŞENER

ena Şener yeni dalganın en dikkat çekici kadın vokallerinden biri. Benim hayatıma, 80’lerde âşık olduğumuz Laura Branigan’ın ‘Self Control’unu yorumlayarak girdi. Yorum dediysem; gerçekten ‘yorum’. Kendine has bir vokal üslubu var Sena’nın. Sadece şarkıcı değil; şarkı yazan, enstrüman çalan, genç ve çok yetenekli bir müzisyen.

Sena’nın kadın ozan tavrı dışında vokaliyle ses getirdiği iki proje daha var: Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan’ın hit’i ‘Feel’de yaptığı vokalle 227 milyon kez tıklandı Sena’nın sesi. Mahmut Orhan’ın daha sonraki işlerinde de Sena’yı istediği ancak Sena’nın işi biraz yokuşa sürdüğü kulağıma gelenler arasında. Diğer proje de Emre K & Emin Acar’la yaptığı ‘Solid Ground’. Oysa burada kendi yolunu yürürken, dünyadaki kariyer adımlarına da devam etse çok güzel olmaz mıydı?

YETENEĞİNE DİYECEK YOK

‘Bak Bana’yı, ‘Yalnızım’ı, ‘Ona’yı, ‘Sonraki Gün’ü, ‘Şehrin Işıkları’nı, ‘Parya İçin Hep Gün Öte’yi, ‘Çirkin Dünya’yı; Evrencan Gündüz ve Ceyl’an Ertem’le yaptığı cover düet’leri dinleyin. Bu, nev’i şahsına münhasır 19 yaşındaki müzisyen kadına hayran olma garantinizi ben veriyorum. Birçok anlamda, çölde açan çiçeklerden biri...

Her ne kadar ‘yorumdur, tercihtir’ demek mümkün olsa da Sena’yı eleştirdiğim tek konu; özellikle Türkçe şarkı söylerken harflerini gereğinden fazla kapalı tutuşu. O güzeli ses rengini şiveli söylüyor gibi gözükmeden de kullanabilir bana göre.

Son teklisi ‘Sevmemeliyiz’ çok iyi bir balad; her kesimden müzikseveri hızlıca yakalayacak çok doğru bir seçim. Söz güçlü, beste güçlü; Sena’nın vokali anlattığım gibi... Sena’yı tanımalısınız; kendisi umudunuzu taze tutmada yardımcı olacaktır.