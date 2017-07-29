Çok yalnızlar ve benim için hip hop bu demek!

Lösemili çocuklarla, mülteci çocuklarla, depremzedelerle çalıştı. Müzisyen Aslı Çavuşoğlu ile sözleri TRT’nin 12 Eylül Darbesi sonrası yasakladığı kelimelerden oluşan bir parça yaptılar. Çağdaş sanatçı Işıl Eğrikavuk ile kentsel dönüşüme ilişkin bir parçası da var. Halil Altındere’nin ‘Wonderland’inin vokaliydi ve parçanın videosu ünlü New York MoMA’ya (Modern Sanatlar Müzesi) kalıcı eser olarak kabul edildi. Hip hop’u müzik kanallarından, YouTube’tan görüp de özenmiş biri değil. 80’li yıllardan beri kalbi hip hop için çarpıyor ve müziğin; kitleleri uyandıran, birleştiren, iyileştiren gücünün farkında...

Mağduriyetin altını çizmek istedim

‘Eller Konuşur’; Fuat’ın yaratıcı ve sosyal fayda üzerine kurulu projelerinden birinin ilk adımı. Fuat’ın müzik direktörlüğünü ve vokalini yapıp sözlerini yazdığı parçayı aslında Def Rap ‘seslendiriyor’. Def Rap elemanları Oğuzhan Mete, Leon Tufan ve Erdem Karayel; işitme engelli ve işaret diliyle rap yapıyorlar.

Def Rap grubu, işaret diliyle rap yapıyor.

Hikâyenin başlangıcıysa şöyle: Fuat ve projenin prodüktörü Erdem Dilbaz, bir sohbet sırasında rap’çilerin sık kullandıkları el hareketleriyle işaret dili hareketlerinin ne kadar benzediğini fark ediyorlar. Ve ikisini bir araya getirme hayalinden ‘Eller Konuşur’ doğuyor. İlk iş, işaret dilini öğreniyorlar. Son iki yıldır işitme engelliler ve eğitmenleriyle yakın temas halindeler. Müzikal altyapıyıysa Kaan Düzarat yapıyor. Fuat; “Ben daha çok işitme engellilerin mağduriyetinin altını çizmek istedim. Dünya Sağlık Örgütü’nün engelli mağduriyetleri listesinde işitme engelliler ikinci sırada. Çok yalnızlar. Ve benim için zaten hip hop bu demek...” diyor.

Peki işaret dilini öğrenmeye neden gerek gördüler? Hemen yanıtlıyor: “Bence zorunlu ders olmalı işaret dili. Ben bu projeye başlayana kadar hiçbir işitme engelliyle iletişim kurmaya çalışmadığımı fark ettim. Düşünsenize dillerini bilmiyoruz diye tamamen yalnız bırakıyoruz. Sadece Türkiye’de 4 milyon sağır ve işitme güçlüğü olan birey bulunmakta. İşaret dili bilmeyenler, bu bireyleri duymuyor...” Bundan sonraki planlar arasında hazırladıkları diğer parçalara da video çekip bir DVD albüm yayımlamak var. Ayrıca işitme engelli müzisyenlerin sahneye çıkmalarının önünü açacak teknik fikirler üzerine çalışıyorlar.

Zararlı alışkanlıklar yerine rap sevgisi

Adı Fuat Ergin... İşitme engellilerin mutluluğu onun mutluluğu. Bu projeyle bir anlamda ‘Herkes rap yapabilir’ de demiş oluyor; Türkçe rap’in çıtasını yükseltiyor. Engelli, engelsiz tüm gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutup rap sevgisi aşılamayı misyon edinmiş bir adam... Gerçekten şu dünyada ilham verebilmek, fayda sağlamak kadar değerli şey yok... Parçanın video’sunu YouTube’ta ‘Def Rap’ yazıp aratarak izleyebilirsiniz.