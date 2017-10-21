Çok iyi bir gitarist ve müthiş bir erkek vokal

Asım Can Gündüz gibi usta bir gitarcının oğlu olarak doğdu. Ama kendi kuşağının genel davranışına uygun olarak, çocuk yaşta internetten akustik gitar çalmayı öğrendi. Sonra babasının hediye ettiği elektro gitarla en ‘baba’ okulda pişti.

Sokaklarda, vapurlarda çaldı, söyledi. Çok iyi bir gitarist olduğu gibi bence müthiş bir erkek vokal. Doğuştan müzisyen, ruhunda var. İnternet videoları çok tıklanıyordu, cover’ları, featuring’leri dilden dile dolaşıyor, performansları konuşturuyordu. Şimdi kendi şarkılarından oluşan ilk EP’sini çıkardı... Hücum kayıt kafalı, akustik ruhlu ama çok katmanlı; içinden bolca reggae, blues, soul ve tabii rock’n roll hissiyatlar geçen, buna rağmen kafası da karışık olmayan bir Evrencan Gündüz sound’u yakalamayı başarmış.

Enerjisi çok güzel olan EP’nin konserlerini özellikle tavsiye edeceğim ki zaten bugün Maslak Uniq’te gerçekleşecek İstanbul Cocktail Festival’da çalıyor.