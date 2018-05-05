Bu yazın şarkısı

Anaakımın son iki yılına en hızlı ve sağlam şekilde damga vurmayı başaran ve halihazırda büyük potansiyelini koruyan kişi kim deseniz tereddütsüz Dua Lipa derim. Orijinal, serin ve seksi olmasının yanı sıra kolayca ayrımsanan vokali, şarkıları ve attığı doğru adımlarla Rihanna’nın ve hatta Madonna’nın kulvarından hedefe yürüyor demekten de geri kalmam. Kuşkusuz sıradaki büyük star olmaya en yakın isimlerden biri o.

Henüz 23’ünde olmasına karşın hem YouTube hem de Spotify’daki başarılarıyla adeta şov yapıyor. Birkaç küçük rakam vermek gerekirse; onu starlık mertebesine koşar adım yaklaştıran ‘New Rules’, dokuz ayda yasal olarak 1.2 milyar izlenme ve 796 milyon dinlenme rakamına dayanmış durumda. ‘IDGAF’ ise; dört ayda yaklaşık 240 milyon kez izlenip 368 milyon kez dinlendi. Teklileri ve geçen yıl yayımlanıp kendi adını taşıyan ilk albümüyle ününe ün kattı. Bruno Mars gibi bir isimle çıktığı kapalı gişe turnesi büyük ses getirdi. 14 yaşındaki YouTube fenomenliğinden dijital çağın starlığına giden yolda, uzun boşluklar bırakmamak gerektiğinin de bilincindeydi. Remix albümleri, canlı akustik EP’si, eşlikler (Özellikle Sean Paul’lü ‘No Lie’) derken yerini geçen her gün sağlamlaştırdı. Dua Lipa artık başlı başına bir trend belirleyici.

2018’in en hızlı yükselen teklisi

Giyimi kuşamı, hali tavrı, şarkı sözü derken sadece genç kız ikonu olma durumunu çoktan aştı. Bir şarkısıyla çoksatan bir kişisel gelişim kitabının yapamayacağını yapıp ‘kendini sevmek’ temalı bir trend bile yarattı.

Onun için belki de en doğru adımlardan biri olacak ‘One Kiss’. Her şeyden önce Calvin Harris gibi liste garantili bir prodüktörle ortak işe girişmesi onu bu anlamda daha önce Harris’le birlikte çalışıp başarı kazanmış Rihanna, Katy Perry, Frank Ocean’dan oluşan önemli bir isim listesine soktu.

Deep house zeminli, melodik, tanıdık bir yaz şarkısı olan ‘One Kiss’e vokaliyle güç veren Dua Lipa attığı bu adımın meyvelerini toplamakta gecikmedi. Parça, sadece iki haftada bir numara olarak 2018’in en hızlı yükselen teklisi unvanını da kaptı. Yani sadece Calvin Harris markasından faydalanmadı Dua Lipa, o markanın değerine değer kattı. ‘One Kiss’in şarkı sözü videosu şimdiden 46 milyon izlenmeyi aşmış durumda.

Bu yaz kulüplere, barlara, beach’lere damga vuracak ‘One Kiss’in sözlerinde “Bana âşık olman için bir öpücük yeter’” diyen Dua Lipa’ya şöyle bir katkıda bulunmak isterim: Ne demek istediğini anlamak için onu bir kez dinlemeniz yeter.



Dua Lipa & Calvin Harris

One Kiss

Sony

5 üzerinden 4 yıldız

Yaza merhaba partisi

Yazarımız Tolga Akyıldız’ın düzenlediği ‘%100 Açık Sahne’ etkinliğinin 17’ncisi 9 Mayıs Çarşamba IF Beşiktaş’ta gerçekleşecek. ‘Yaza merhaba’ temalı etkinlikte sahneye Bulutsuzluk Özlemi, Yüksek Sadakat, Sattas, Jehan Barbur, Seran Bilgi, Damla Pehlevan ve Yaşlı Amca çıkacak. Etkinlik biletleri; IF Performance Hall Beşiktaş, Leman Kültür Beşiktaş ve Biletix’ten alınabilir.