Müsaadeniz olursa bu yazıya; Büyük Ev Ablukada’nın sevenleriyle iletişiminde yaptığı gibi ‘Merhabayın’ diyerek başlamak isterim.

Bu tür şifreler önemli... Çünkü aslen tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yeterince ün sahibi elemanlara sahipken; bir gün Cihangir’de bir evde iki gitar ve bolca muhabbet tıngırdatmak suretiyle yeni bir şöhret tanımlamış bir ekipten söz ediyoruz.

O gün o evde yaptıkları şarkıyı internete koymalarıyla 2008’de başladı hikâye. Küçük bar performanslarından kapalı gişe konserlere kadar uzandı. Bence en önemlisi ev kaydı hissini koruyan, içinde fazla stüdyo atraksiyonu barındırmayan samimi ve iddiasız şarkıları; şahane sözlerle birleşince ‘lo-fi’ tabir edilen bu yaklaşımın şahsına münhasır bir örneği oldular. Bugün yeni dalga grupların başarısından söz ediyorsak bunda Büyük Ev Ablukada’nın payı büyüktür.

Albümlerine ‘Ful Faça’, ‘Ay Şuram Hâlâ Ağrıyo’ (konser) ve şimdi ‘Fırtınayt’ gibi isimler düşündüler. ‘Bak bu asansör Türk, bak bu dolma normal’ ya da ‘Dün gece masada unuttuğun kek gibi kararlı olsan’ türünde sözlerinin sosyal medyada racon kesmesi zor olmadı. Kendi albümlerini çıkarmak için plak şirketi kurduklarında adını; ‘Olmadı Kaçarız’ koydular.

Ev kafasında ve yandan yandan takıldıkları ilk şarkılarından akustik kafalara ve şimdi ‘Fırtınayt’la ‘yeni şekil’ elektronik rakınrollu hallere geçiş yaptılar. Önce konserlerini verdiler ‘Fırtınayt’ın ve aylar sonra albüm sadece Apple Müzik’te yayımlanan ilk haftasında büyük ilgi görmeyi başardı. Daha önceden bildiğimiz ‘Güneş Yerinde’, ‘Hayaletler’, ‘Arayan Bulur’ başta olmak üzere ‘Evren Bozması’ ve diğerleri de eşit ilgiyi hak ediyor bence. Çünkü Büyük Ev Ablukada’nın baştan beri ‘oyun içinde oyun’ şeklinde kurguladığı müzikli hikâyesi sürekli yenilenen şekline karşın omurgasını özenle koruyor.

Biz Bartu Küçükçağlayan, Onur Ünsal, Cem Yılmazer ve bir zamanlar Okan Yalabık; zaman zaman Berkun Oya’nın da içinde bulunduğu bu güzel ekibi hayatımıza kattıkları zekâ ve samimiyet nedeniyle çok seviyoruz. İnternetin çizdiği güzergâhta bir şöhret üstüne başka şöhret ekleyen müzik kariyerleri de neresinden baksanız ufuk açıcı...