Albümün bütününe baktığımızda müzikal anlamda gayet aklı başında ve olgun bir işle karşı karşıyayız. Anlattığı hikâyeler itibariyle ve sound olarak da gayet samimi.
Bu yıl içinde, ‘Panic! At The Disco’dan Brendon Urie ile ‘ME!’, ‘You Need To Calm Down’, ‘The Archer’ ve ‘You Need To Calm Down’ın Clean Bandit remiksini tekli olarak yayımlayan Taylor Swift; bu şarkılarla birlikte toplamda 18 şarkılık ve bir saati aşan yedinci albümü ‘Lover’ı sonunda çıkardı.
Yeri gelmişken bir noktanın da altını çizeyim; teklilerin ve EP’lerin cirit attığı dijital gezegenimizde eğer albüm yapacaksak böyle çok şarkılı ve uzun süren ve yine de bir bütünlük arz eden albümler yapılmalı diye düşünüyorum.
Albümün bütününe baktığımızda müzikal anlamda gayet aklı başında ve olgun bir işle karşı karşıyayız diyebilirim. Bunlara ek olarak anlattığı hikâyeler itibariyle ve sound olarak da gayet samimi.
Hikâyeler demişken aşk yine başrolde; Taylor’ın annesi yine ana karakterlerden biri. Uzak mesafelere rağmen süren bir ilişkinin, ilişkide dürüst olmanın ve hatta af dilemenin önemine de dikkat çekiyor kendileri. Taylor’ın söylemiyle, dram dozajı yüksek olmasına karşın abartılı da değil üstelik.
Aşk kadını büyüdü
Albümün bütününe baktığımızda müzikal anlamda gayet aklı başında ve olgun bir işle karşı karşıyayız. Anlattığı hikâyeler itibariyle ve sound olarak da gayet samimi.
Bu yıl içinde, ‘Panic! At The Disco’dan Brendon Urie ile ‘ME!’, ‘You Need To Calm Down’, ‘The Archer’ ve ‘You Need To Calm Down’ın Clean Bandit remiksini tekli olarak yayımlayan Taylor Swift; bu şarkılarla birlikte toplamda 18 şarkılık ve bir saati aşan yedinci albümü ‘Lover’ı sonunda çıkardı.
Yeri gelmişken bir noktanın da altını çizeyim; teklilerin ve EP’lerin cirit attığı dijital gezegenimizde eğer albüm yapacaksak böyle çok şarkılı ve uzun süren ve yine de bir bütünlük arz eden albümler yapılmalı diye düşünüyorum.
Albümün bütününe baktığımızda müzikal anlamda gayet aklı başında ve olgun bir işle karşı karşıyayız diyebilirim. Bunlara ek olarak anlattığı hikâyeler itibariyle ve sound olarak da gayet samimi.
Hikâyeler demişken aşk yine başrolde; Taylor’ın annesi yine ana karakterlerden biri. Uzak mesafelere rağmen süren bir ilişkinin, ilişkide dürüst olmanın ve hatta af dilemenin önemine de dikkat çekiyor kendileri. Taylor’ın söylemiyle, dram dozajı yüksek olmasına karşın abartılı da değil üstelik.