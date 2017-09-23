Ankara sokaklarının ruhu

Ezhel’in en önemli sırrı samimiyeti ve koruduğu sokak çocuğu kalbi. Bu kalp, çevresinde olup bitene duyarlı ama kendi dünyasından yola çıkıyor. Bunda da başarılı oluyor. Hem de reklam yapmadan.

Ezhel, aslında uzun süredir ‘Ais Ezhel’ olarak tanınmakta ve ilgi görmekteydi. Müzik platformlarının en çok dinlenenler listesinde, viral dolaşımda, YouTube’da öne çıkmaktaydı. Kendileri, bir ‘Angara Bebesi’ olarak çocuk yaştan beri müziğin içinde; reggae’yle başlayıp hiphop’a kaymış gibi gözüken çizgisi, aslında iki ayrı hatta eşzamanlı sürmekte. İlk grubu ‘Afra Tafra’ ile girdiği reggae macerası halihazırdaki grubu ‘Kökler Filizleniyor’la sürerken mayıs sonunda çıkardığı albümü ‘Müptezhel’le içinde Anadolu, reggae, R&B, hiphop bulunan ‘Trap’li solo kariyerini artık sadece ‘Ezhel’ olarak şekillendiriyor.

Trap, rap’in yolculuğunun son döneminde popüler olmuş, Amerika’nın güneyinden gelme bir alttür. Ezhel, elektronik altyapılarla bütünleşik düşünülebilen; vokalin biraz geride olduğu; sample’ları bolca tekrar eden, katmanlı olarak synth’ler içeren ve ritmik algılaması kolay olan bu türün Türkiye uyarlamasını yapıyor kısaca. Buna bizzat yazdığı gitar ve yaylılar; beat’ler ve tabii en önemlisi etkili sözler eklenince; işin içinde de rock’n roll bir ruh olunca hızla kabul görmesi zor olmuyor. En önemli sırrı samimiyeti ve koruduğu sokak çocuğu kalbi. Bu kalp, çevresinde olup bitene duyarlı ama kendi dünyasından yola çıkıyor. Türünün dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ve Türkçe olarak seks, uyuşturucu ve suçtan söz ediyor. Argoyu geçtim, bipsiz olarak küfrediyor sözlerinde. Belli ki dürüstlüğüne gözü gibi bakmak istiyor. Benim dileğim de bu yönde.

Bu samimiyet ve netlik neticesinde ‘Müptezhel’ neredeyse hiçbir reklam yapmadan geniş kitlelere ulaşmaya başarıyor. Başta ‘Alo’, ‘Geceler’, Küvet’, ‘Nefret’, ‘Şehrimin Tadı’, ‘İyi Bil’, ‘Benim Derdim’ olmak üzere genelinde bütünlük arz eden; sizi eğlendirirken ‘sert’ duygular uyandıracak albümdeki çocuk, 2Pac’e ve Orhan Gencebay’a saygıda kusur etmeyen; bir yönüyle Snoop Dogg, diğer yönüyle Kendrick Lamar; hayat gibi küfürbaz, herkes kadar zevk düşkünü ve isyankâr biri. En güzeli de hiç ‘miş gibi’ yapmayan bir Ankara mahallesi çocuğu... Müzisyenliğine doğru puanı vermek için YouTube’daki akustik kayıtları da izlemenizi öneririm. Ezhel’in albüm lansman konseri, memleketi Ankara’da If Performance Hall’de yarın akşam... İstanbullularsa onunla perşembe akşamı DorockXL’de buluşabilecek.