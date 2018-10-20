Amcaya hediye almak zor mu?

İlhan Şeşen şarkılarını pek çok ünlü sanatçının yorumladığı ‘Hediyem’, olması gereken denklemleri büyük oranda çözen bir saygı projesi...
Söz konusu saygı albümüyse, İlhan Şeşen gibi yaşayan şarkı yazarları için, yapılan işin üzerinden elini tam olarak çekmemek doğru bir yöntem. Hangi şarkıların seçileceği, kimin hangisini söyleyeceği gibi noktalarda yaşayan bir sanatçı müdahil olmayacak da kim olacak? Tuhaflık, şarkının nasıl okunacağına, düzenlemenin nasıl yapılacağına müdahil olunca ortaya çıkıyor. Çünkü o durumda bu bir ‘hediye’ değil zoraki saygı oluyor.
Bizde şarkının ilk söylendiği biçimle veya düzenlemenin orijinaliyle analitik değil ‘hayran gibi’ ilişki kuruyor müzik üzerine yazıp çizen insanların çoğu. Oysa iyi cover, o şarkıyı anlamış, özünü sevip üstüne katmış, şarkıya kalbi ve müzikal vizyonuyla bakmış cover’dır. Yeter ki şarkı kopuk uçurtmaya dönüşmesin. Bu denklemleri büyük oranda çözen bir saygı projesi olduğunu düşündüğüm ‘Hediyem’ albümünü kıymetli buluyorum.
Alpay, ‘Hayallerimi Bırak’ta usta ve özel bir vokalin bir şarkıyı nereye götürebileceğini kanıtlamış. Aylin Aslım’ın yorumladığı ‘Ankara’dan Abim Geldi’, hem Övünç Dan’ın düzenlemesi hem de Aylin’in kendi ağabeyinden söz eder samimiyetteki yorumuyla ders niteliğinde olmuş. Alper Atakan’ın ‘Neler Oluyor Bize’de Ayla Çelik’e, ‘Aşk Layık Olanda Kalmalı’da Buray’a, ‘Ağlıyor İstanbul’da Mehmet Erdem’e yaptığı düzenlemeler, şarkıları hem yorumcularının sound’una yaklaştırmış hem de anaakımla bir kez daha tanıştırmış.
İki nazar boncuğu, Cem Yılmaz ve Eser Yenenler
Yalın’ın yorumuna ek olarak, Gürkan Kutal ve Alp Ersönmez’le ‘Sensiz Olmaz’a yaptığı düzenleme şarkıyı adeta bir Yalın hit’ine dönüştürmüş. Yaşar’ın, Mehmet Dişbudak düzenlemesiyle ‘Gibi Gibiyim’ yorumu için de benzer bir şey söyleyebilirim. Ceyl’an Ertem, matematiği açısından çok uyumlu olmadığı ‘Âşık Oluyorum Eyvah’ta, Cenk Erdoğan düzenlemesiyle durumu lehine çevirmiş. Albümde Zeynep Talu ve İhtiyaç Molası’nın varlığını da önemli buluyorum.
Gelelim komedyenlere... Cem Yılmaz ve Eser Yenenler bu albümde niye varlar diye sormayacağım. Hem çok önemli birer vitrin hem de nazar boncuğu olmuşlar. Bana sorarsanız müzikle yakın ilişkili iki şahsiyet olarak ciddiye almışlar işlerini. Cem Yılmaz’ın düzenlemeyi bizzat yapması da dikkate değer. Yani ‘Ellerimde Çiçekler’ ve ‘Gördüğüme Sevindim’ yorumlarının bu albümde olması güzel ancak bu yorumlar ‘bonus’ olmalıydı. Bu kadar önemli iki İlhan Şeşen şarkısını söylemeyi hak eden başka isimler de vardı çünkü.
Son olarak Şeşenler... Gündoğarken’in ‘Bir Yaz Daha Bitiyor’ gibi sözleri İlhan, müziği Gökhan ve Burhan Şeşen’e ait bir şarkıyı yorumlaması nokta atışı olmuş. Keşke ‘İlhan Amca’ da ara sıra Gündoğarken konserlerinde boy gösterse. Çünkü bu, aynı zamanda ‘Gündoğarken’e saygı albümü.
Burhan Şeşen’in kızı ve ‘üçüncü yeni’ kadınlarının yakında çok parlayacak isimlerinden Dilhan’ın ‘Sıcaklardandır’daki yorumu, düzenlemesiyle albümün kesinlikle en iyilerinden. Burhan Şeşen’in 10 yıl önce kaybettiğimiz müzisyen ve insan güzeli oğlu Serhan’a da bir selam yollamayı unutmayalım.
Amcaya hediye almak zor mu?
İlhan Şeşen şarkılarını pek çok ünlü sanatçının yorumladığı ‘Hediyem’, olması gereken denklemleri büyük oranda çözen bir saygı projesi...
Söz konusu saygı albümüyse, İlhan Şeşen gibi yaşayan şarkı yazarları için, yapılan işin üzerinden elini tam olarak çekmemek doğru bir yöntem. Hangi şarkıların seçileceği, kimin hangisini söyleyeceği gibi noktalarda yaşayan bir sanatçı müdahil olmayacak da kim olacak? Tuhaflık, şarkının nasıl okunacağına, düzenlemenin nasıl yapılacağına müdahil olunca ortaya çıkıyor. Çünkü o durumda bu bir ‘hediye’ değil zoraki saygı oluyor.
Bizde şarkının ilk söylendiği biçimle veya düzenlemenin orijinaliyle analitik değil ‘hayran gibi’ ilişki kuruyor müzik üzerine yazıp çizen insanların çoğu. Oysa iyi cover, o şarkıyı anlamış, özünü sevip üstüne katmış, şarkıya kalbi ve müzikal vizyonuyla bakmış cover’dır. Yeter ki şarkı kopuk uçurtmaya dönüşmesin. Bu denklemleri büyük oranda çözen bir saygı projesi olduğunu düşündüğüm ‘Hediyem’ albümünü kıymetli buluyorum.
Alpay, ‘Hayallerimi Bırak’ta usta ve özel bir vokalin bir şarkıyı nereye götürebileceğini kanıtlamış. Aylin Aslım’ın yorumladığı ‘Ankara’dan Abim Geldi’, hem Övünç Dan’ın düzenlemesi hem de Aylin’in kendi ağabeyinden söz eder samimiyetteki yorumuyla ders niteliğinde olmuş. Alper Atakan’ın ‘Neler Oluyor Bize’de Ayla Çelik’e, ‘Aşk Layık Olanda Kalmalı’da Buray’a, ‘Ağlıyor İstanbul’da Mehmet Erdem’e yaptığı düzenlemeler, şarkıları hem yorumcularının sound’una yaklaştırmış hem de anaakımla bir kez daha tanıştırmış.
İki nazar boncuğu, Cem Yılmaz ve Eser Yenenler
Yalın’ın yorumuna ek olarak, Gürkan Kutal ve Alp Ersönmez’le ‘Sensiz Olmaz’a yaptığı düzenleme şarkıyı adeta bir Yalın hit’ine dönüştürmüş. Yaşar’ın, Mehmet Dişbudak düzenlemesiyle ‘Gibi Gibiyim’ yorumu için de benzer bir şey söyleyebilirim. Ceyl’an Ertem, matematiği açısından çok uyumlu olmadığı ‘Âşık Oluyorum Eyvah’ta, Cenk Erdoğan düzenlemesiyle durumu lehine çevirmiş. Albümde Zeynep Talu ve İhtiyaç Molası’nın varlığını da önemli buluyorum.
Gelelim komedyenlere... Cem Yılmaz ve Eser Yenenler bu albümde niye varlar diye sormayacağım. Hem çok önemli birer vitrin hem de nazar boncuğu olmuşlar. Bana sorarsanız müzikle yakın ilişkili iki şahsiyet olarak ciddiye almışlar işlerini. Cem Yılmaz’ın düzenlemeyi bizzat yapması da dikkate değer. Yani ‘Ellerimde Çiçekler’ ve ‘Gördüğüme Sevindim’ yorumlarının bu albümde olması güzel ancak bu yorumlar ‘bonus’ olmalıydı. Bu kadar önemli iki İlhan Şeşen şarkısını söylemeyi hak eden başka isimler de vardı çünkü.
Son olarak Şeşenler... Gündoğarken’in ‘Bir Yaz Daha Bitiyor’ gibi sözleri İlhan, müziği Gökhan ve Burhan Şeşen’e ait bir şarkıyı yorumlaması nokta atışı olmuş. Keşke ‘İlhan Amca’ da ara sıra Gündoğarken konserlerinde boy gösterse. Çünkü bu, aynı zamanda ‘Gündoğarken’e saygı albümü.
Burhan Şeşen’in kızı ve ‘üçüncü yeni’ kadınlarının yakında çok parlayacak isimlerinden Dilhan’ın ‘Sıcaklardandır’daki yorumu, düzenlemesiyle albümün kesinlikle en iyilerinden. Burhan Şeşen’in 10 yıl önce kaybettiğimiz müzisyen ve insan güzeli oğlu Serhan’a da bir selam yollamayı unutmayalım.