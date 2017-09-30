Alışamadık yokluğuna Vega

Hem Vega diskografisi hem de Türk pop rock tarihi içinde kuşkusuz başyapıt albümlerden biri olarak anılacaktır ‘Delinin Yıldızı’...

Bir grup düşünün; 90’ların ortasında kurulmuş; 1999-2005 yılları arasında üç stüdyo albümü çıkarmış; o albümlerden çıkan ‘Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı’, ‘Alışamadım Yokluğuna’, ‘İz Bırakanlar Unutulmaz’, ‘Sustum’, ‘Serzenişte’, ‘Bihaber’, ‘Elimde Değil’ gibi en bilinenleri başta olmak üzere, birçok kıymetli şarkısıyla kalbimize dokunmuş; bütünüyle kendine has bir sound ve üslup üretmekle kalmayıp sadece bu üç albümle klasik hatta kült olmayı başarmış olsun...

Yıl olmuş 2017... Tam 12 yıldır albüm çıkarmıyor Vega. Biz yeni albüm beklerken neler neler oldu dünyada... Her şeyden önce hepimiz fena halde büyüdük. Vega için de durum farklı değildi. Grubun iki elemanı Deniz ve Tuğrul evlendi. Bebekleri oldu...

Onları tanımasak, içlerindeki müzik aşkını bilmesek, beş yıldır stüdyoda olduklarından haberdar olmasak, Vega’yı beklemekten vazgeçmek için bolca sebebimiz vardı yani. Ama biz umudumuzu kaybetmedik. Sebebini de şarkılarıyla ifade etmek gerekirse; Vega’nın yokluğuna alışamamıştık ve tabii iz bırakanlar unutulmuyordu.

12 yıl çok uzun süre... 12 yıl sonra yeni bir albüm yapmak; “Beklediğimize değdi” dedirtecek şarkılar biriktirmek çok zor iş. Ama gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Vega, ‘Delinin Yıldızı’yla bunu başarmış. Albümü dinledikçe 10 yeni şarkıyla bağlarınız ayrı ayrı güçleniyor. İlk birkaç dinleyişte sizin için hızla öne çıkan kimi şarkıları sevmeye devam ederken, bir süre sonra diğerlerinin de kalbinize girişini hayranlıkla izliyorsunuz. Albüme adını veren ‘Delinin Yıldızı’, ‘Sevgilim’, ‘Komşu Işıklar’, ‘Sonunu Söyleme Bana’, ‘İsim-Şehir’ derken ‘Dertler İri Kıyım’, ‘Arzuhal’, ‘Dünyacım’, ‘Ve Tekrar’ hatta ‘Man-yak-lar’; hepsini çok sevmekten alamıyorsunuz kendinizi. Duygularımın esiri olmadan bir şeyin altını çizmek isterim; uzun süredir bir albümle bütün olarak bu kadar güçlü bağ kurmamıştım.

Hem Vega diskografisi hem de Türk pop rock tarihi içinde kuşkusuz başyapıt albümlerden biri olarak anılacaktır ‘Delinin Yıldızı’... Bu sebepledir ki; tereddütsüz 5 yıldız... Albümün ilk konseri bu akşam IF Performance Hall Beşiktaş’ta...





YENİ DALGAYA YAŞLI AMCA

2013’te mütevazı koşullarda kaydettikleri ‘Kurtar Beni Meyhane’ adlı şarkılarının videosuyla YouTube’da rüzgâr yakalayan grup; 2015’te ‘Sabaha Kadar’ EP’sini, Acil Servis’ten tanıdığımız Orhan Yolsal’ın müzik direktörlüğünde kaydetti. Kayıtlar sırasında stüdyoda 5 performans video’su çekip hepsini aynı anda YouTube’a koydular. EP ile aynı adı taşıyan parça dışında ‘Eros’ da dikkat çekenler arasındaydı. Bu albüm öncesi çıkardıkları teklilerden ‘Giderdi Hoşuma’ ile ‘Ve Ben’ Spotify viral listelerinde ses getirdi. ‘İstanbul Beyefendisi’ albümünde; eskiden bildiğimiz ‘Sabaha Kadar’ ve ‘Kimsesiz’in yeni düzenlemeleriyle ‘Kurtar Beni Meyhane’nin ilk hali de yer alıyor. Yaşlı Amca geçen her gün kendini geliştiriyor; punk-rock ruhlarını koruyarak Yeni Dalga içinde Son Feci Bisiklet, Adamlar gibi grupların civarında kendine yer arıyor. Çok gençler, sahne enerjileri güzel, kendi şarkılarını yazıyorlar ve umut veriyorlar. Grup 4 Ekim’de Central Ankara’da,

11 Ekim’de İstanbul KadıköySahne’de olacak. Benden dikkat çekmesi.