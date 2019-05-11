Aleyna-Ozan sinerjisi

Yeni teklisi ‘Nasılsın Aşkta’nın bir dondurma firmasının reklam müziği olarak hazırlanmasına rağmen üçüncü gününde uluslararası düzeyde en çok izlenen müzik videosu olmasının en önemli nedenlerinden biri, Ozan Çolakoğlu’nun Aleyna’ya diktiği sound elbisesi. Aleyna’nın Ozan’la çalışmaya devam etmesini gönülden diliyorum.
Aleyna’nın kendi bestesi olan parçanın, kardeşi Ayça ile yazdığı sözleri, kendi yaş grubunun beklentilerini karşılayacak basitlik ve samimiyette.
BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ
ALEYNA TİLKİ
NASILSIN AŞKTA
(Doğan Müzik Yapım)
Aleyna Tilki için, “Kendi akranlarını peşinden koşturan genç bir stara ihtiyacımız vardı, kavuştuk” demekten geri kalmadık. “Büyük stratejik hatalar yapmazsa başarıları yaşından çok daha hızlı büyüyecek” diye de ekledik. Hatalar yaptı mı Aleyna? Ersay Üner söz ve bestesi; Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle ‘Sen Olsan Bari’; kendi kategorisinde yapılmış en iyi pop şarkılarından biri ve Aleyna açısından önemli bir adımdı. Ancak Aleyna, Emrah Karaduman’la gönül yolculuğuna müzik ekseninde de devam etmeyi tercih etti. Sonuç: Aleyna açısından dünyada karşılığı olabilecek bir ‘teen pop sound’u yerine ‘popçu abla’larını tekrar eden, hiçbir orijinalliği olmayan piyasa düzenlemeler oldu. YouTube izlenmeleri ya da ticari sonuçlarını tek başarı kriteri olarak görürseniz yanılırsanız. Önemli olan soru şuydu: Aleyna Tilki’yi önümüzdeki onyıllara ve şapka çıkartılacak uluslararası başarılara taşıyacak vizyon ve strateji ne olacaktı?
Ben Aleyna’nın, Ozan Çolakoğlu’nun önerdiği güzergâhta ilerlemesinin faydasına içtenlikle inanıyorum. Yeni tekli ‘Nasılsın Aşkta’nın bir dondurma firmasının reklam müziği olarak hazırlanmasına rağmen çok kısa sürede 20 milyon izlenme sayısına yaklaşmasının, üçüncü gününde uluslararası düzeyde en çok izlenen müzik videosu olmasının en önemli nedenlerinden biri yine Ozan Çolakoğlu’nun Aleyna’ya diktiği sound elbisesi çünkü. Aleyna’nın Ozan’la çalışmaya devam etmesini gönülden diliyorum.
Aleyna’nın kendi bestesi olan parçanın, kardeşi Ayça ile yazdığı sözleri, kendi yaş grubunun beklentilerini karşılayacak basitlik ve samimiyette: “Benle başla/Her şey başka/Herkese dinlet/Aç sesi full/Bu delinin aşkı bambaşka”... Yani olması gerektiği gibi. Aleyna’nın pek sevdiği ve Elif Kalkan’la üstlendiği klip yönetmenliğinin neticesiyse yine Britney Spears göndermeli okul forma ve koridorları, yaz ruhuna uygun beach ve parti hissiyatları ve magazine göz kırpan siyah peruklu Aleyna sahneleriyle amaca fevkalade uygun düşüyor. Geleceği parlak genç model Salih Topçuoğlu’nun erkek oyuncu olarak varlığı da konsepte cuk oturmuş.
Aleyna Tilki, kendini piyasa beklentilerine mahkûm etmemeli, içinden gelen seslere sağır olmamalı, zaman zaman kendisine zarar veren hırs ve zekâsını, İngilizce şarkı söyleme, yabancı DJ/prodüktörlerle çalışma hedefleri için kullanmalı. Markasına büyük değer katan Ozan Çolakoğlu’nuysa el üstünde tutmalı...
Aleyna-Ozan sinerjisi
Yeni teklisi ‘Nasılsın Aşkta’nın bir dondurma firmasının reklam müziği olarak hazırlanmasına rağmen üçüncü gününde uluslararası düzeyde en çok izlenen müzik videosu olmasının en önemli nedenlerinden biri, Ozan Çolakoğlu’nun Aleyna’ya diktiği sound elbisesi. Aleyna’nın Ozan’la çalışmaya devam etmesini gönülden diliyorum.
Aleyna’nın kendi bestesi olan parçanın, kardeşi Ayça ile yazdığı sözleri, kendi yaş grubunun beklentilerini karşılayacak basitlik ve samimiyette.
BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ
ALEYNA TİLKİ
NASILSIN AŞKTA
(Doğan Müzik Yapım)
Aleyna Tilki için, “Kendi akranlarını peşinden koşturan genç bir stara ihtiyacımız vardı, kavuştuk” demekten geri kalmadık. “Büyük stratejik hatalar yapmazsa başarıları yaşından çok daha hızlı büyüyecek” diye de ekledik. Hatalar yaptı mı Aleyna? Ersay Üner söz ve bestesi; Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle ‘Sen Olsan Bari’; kendi kategorisinde yapılmış en iyi pop şarkılarından biri ve Aleyna açısından önemli bir adımdı. Ancak Aleyna, Emrah Karaduman’la gönül yolculuğuna müzik ekseninde de devam etmeyi tercih etti. Sonuç: Aleyna açısından dünyada karşılığı olabilecek bir ‘teen pop sound’u yerine ‘popçu abla’larını tekrar eden, hiçbir orijinalliği olmayan piyasa düzenlemeler oldu. YouTube izlenmeleri ya da ticari sonuçlarını tek başarı kriteri olarak görürseniz yanılırsanız. Önemli olan soru şuydu: Aleyna Tilki’yi önümüzdeki onyıllara ve şapka çıkartılacak uluslararası başarılara taşıyacak vizyon ve strateji ne olacaktı?
Ben Aleyna’nın, Ozan Çolakoğlu’nun önerdiği güzergâhta ilerlemesinin faydasına içtenlikle inanıyorum. Yeni tekli ‘Nasılsın Aşkta’nın bir dondurma firmasının reklam müziği olarak hazırlanmasına rağmen çok kısa sürede 20 milyon izlenme sayısına yaklaşmasının, üçüncü gününde uluslararası düzeyde en çok izlenen müzik videosu olmasının en önemli nedenlerinden biri yine Ozan Çolakoğlu’nun Aleyna’ya diktiği sound elbisesi çünkü. Aleyna’nın Ozan’la çalışmaya devam etmesini gönülden diliyorum.
Aleyna’nın kendi bestesi olan parçanın, kardeşi Ayça ile yazdığı sözleri, kendi yaş grubunun beklentilerini karşılayacak basitlik ve samimiyette: “Benle başla/Her şey başka/Herkese dinlet/Aç sesi full/Bu delinin aşkı bambaşka”... Yani olması gerektiği gibi. Aleyna’nın pek sevdiği ve Elif Kalkan’la üstlendiği klip yönetmenliğinin neticesiyse yine Britney Spears göndermeli okul forma ve koridorları, yaz ruhuna uygun beach ve parti hissiyatları ve magazine göz kırpan siyah peruklu Aleyna sahneleriyle amaca fevkalade uygun düşüyor. Geleceği parlak genç model Salih Topçuoğlu’nun erkek oyuncu olarak varlığı da konsepte cuk oturmuş.
Aleyna Tilki, kendini piyasa beklentilerine mahkûm etmemeli, içinden gelen seslere sağır olmamalı, zaman zaman kendisine zarar veren hırs ve zekâsını, İngilizce şarkı söyleme, yabancı DJ/prodüktörlerle çalışma hedefleri için kullanmalı. Markasına büyük değer katan Ozan Çolakoğlu’nuysa el üstünde tutmalı...