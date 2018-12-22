Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Deniz Seki’nin son albümü ‘Uzun Hikaye’nin geneline aşk ve bağlantılı hüzünler hâkim görünmekle birlikte içindeki umut ve hayata sarılma duygusunu görmezden gelmek doğru olmaz. Seki’nin yaşadıklarını ifade etmeye çalıştığı 12 farklı müzikli hikâye, duygusal anlamda 50 dakika süren bir bütünlük oluşturmayı başarıyor.
Uzun Hikaye/Seyhan Müzik
Gerçek sarsıcıdır. Eğer sanatçının hayatı kendi gerçekliği nedeniyle travmatik biçimde değiştiyse, ciddi zorluklarla yüzleşmesi gerektiyse sonra ‘Bu da geçer’ demeyi bilip sabır gösterdiyse ve kötü günleri geride bırakıp şarkılarıyla ifade edebiliyorsa hissiyatını... Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını tahmin etmek zor değil.
Deniz Seki’yi oyunu kuralına göre oynamaya zorlayamayacağımız besbelli. Aşkı, hüznü, mutluluğu en derinlerde yaşayan bir kadın olduğundan böyle şarkılar yazıp söyleyebiliyor ve yine aynı sebepten çok zorlu imtihanların üstesinden gelmek zorunda kaldı biricik hayatında.
Bağlamından kopuk değerlendirmeyin
‘Uzun Hikaye’ albümünün geneline aşk ve bağlantılı hüzünler hâkim görünmekle birlikte içindeki umut ve hayata sarılma duygusunu görmezden gelmek doğru olmaz. Hiçbir parçanın öylesine seçilmediği belli ve Seki’nin yaşadıklarını ifade etmeye çalıştığı 12 farklı müzikli hikâye, duygusal anlamda 50 dakika süren bir bütünlük oluşturmayı başarıyor. Kaldı ki bu, bir açıdan iyi müzik albümünün tarifidir. Single’lardan başımızın döndüğü, albüm kitapçığındaki küçücük bilgileri okumayı özlediğimiz dijital günlerde; gerçek acı, gerçek aşk, gerçek umut barındıran, dinledikçe içine girilip daha çok sevilecek bir pop albümü bulmak epeyce zorlaştı. Deniz Seki, popüler personasını ‘kurgulamayı’ zaten hiçbir zaman tercih etmemişti. Ne yaşadıysa en sertinden, gözlerimizin önünde yaşadı, ne bedel ödediyse bütün ülke şahit olduk. Tüm bunları geride bırakmışken yapacağı albümün samimiyetsiz olma ihtimalini aklımıza dahi getirmemiştik.
Albümdeki Ahmet Kaya şarkısı ‘Nereden Bileceksiniz’de söylendiği gibi biz Deniz Seki’nin nasıl yandığını, neler çektiğini bilemeyiz. O hikâye de sadece yaşayana bu kadar ‘uzun’dur, zordur... Sezen Aksu şarkısı ‘Gidemem’de ise ‘Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir’ der Deniz Seki. Doğrudur; acının hakiki olması gerekir. Acı ister sizin olsun ister başkasının derdiyle dertlenin, bu böyledir. İşte ‘Uzun Hikaye’ bu anlamda çok güçlü bir albüm. Kaya ve Aksu dışında, albümdeki Şehrazat, Ayla Çelik, Yusuf Hayaloğlu, Şebnem Sungur, Serkan Seki gibi imzaları ve elbette İskender Paydaş dokunuşunu es geçmeyelim.
Hiçbir parçanın hit olsun düşüncesiyle seçildiğini sanmıyorum. Ancak elbette radyolar ya da videolar üzerinden kimileri öne çıkacaktır. Bense albümün tamamının; hikâyesi gibi uzun ömürlü olacağına inandığımı belirtmekle yetiniyorum. Dilerseniz güçlü cover’larından başlayın, dilerseniz videolar belirlesin tercihinizi, yeter ki hiçbir şarkıyı albümün bağlamından kopuk değerlendirmeyin. Eminim o zaman daha büyük keyif alacaksınız. Tek bir şarkı söyle derseniz, şahsi bir tercih olduğunu belirterek; ‘Öğrendim’ derim. Ama diğer 11 şarkıyı da hemen arkasından dinlerim. Sözün kısası; yeni hayatına hoşgeldin Deniz Seki!
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
Deniz Seki’nin son albümü ‘Uzun Hikaye’nin geneline aşk ve bağlantılı hüzünler hâkim görünmekle birlikte içindeki umut ve hayata sarılma duygusunu görmezden gelmek doğru olmaz. Seki’nin yaşadıklarını ifade etmeye çalıştığı 12 farklı müzikli hikâye, duygusal anlamda 50 dakika süren bir bütünlük oluşturmayı başarıyor.
Uzun Hikaye/Seyhan Müzik
Gerçek sarsıcıdır. Eğer sanatçının hayatı kendi gerçekliği nedeniyle travmatik biçimde değiştiyse, ciddi zorluklarla yüzleşmesi gerektiyse sonra ‘Bu da geçer’ demeyi bilip sabır gösterdiyse ve kötü günleri geride bırakıp şarkılarıyla ifade edebiliyorsa hissiyatını... Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını tahmin etmek zor değil.
Deniz Seki’yi oyunu kuralına göre oynamaya zorlayamayacağımız besbelli. Aşkı, hüznü, mutluluğu en derinlerde yaşayan bir kadın olduğundan böyle şarkılar yazıp söyleyebiliyor ve yine aynı sebepten çok zorlu imtihanların üstesinden gelmek zorunda kaldı biricik hayatında.
Bağlamından kopuk değerlendirmeyin
‘Uzun Hikaye’ albümünün geneline aşk ve bağlantılı hüzünler hâkim görünmekle birlikte içindeki umut ve hayata sarılma duygusunu görmezden gelmek doğru olmaz. Hiçbir parçanın öylesine seçilmediği belli ve Seki’nin yaşadıklarını ifade etmeye çalıştığı 12 farklı müzikli hikâye, duygusal anlamda 50 dakika süren bir bütünlük oluşturmayı başarıyor. Kaldı ki bu, bir açıdan iyi müzik albümünün tarifidir. Single’lardan başımızın döndüğü, albüm kitapçığındaki küçücük bilgileri okumayı özlediğimiz dijital günlerde; gerçek acı, gerçek aşk, gerçek umut barındıran, dinledikçe içine girilip daha çok sevilecek bir pop albümü bulmak epeyce zorlaştı. Deniz Seki, popüler personasını ‘kurgulamayı’ zaten hiçbir zaman tercih etmemişti. Ne yaşadıysa en sertinden, gözlerimizin önünde yaşadı, ne bedel ödediyse bütün ülke şahit olduk. Tüm bunları geride bırakmışken yapacağı albümün samimiyetsiz olma ihtimalini aklımıza dahi getirmemiştik.
Albümdeki Ahmet Kaya şarkısı ‘Nereden Bileceksiniz’de söylendiği gibi biz Deniz Seki’nin nasıl yandığını, neler çektiğini bilemeyiz. O hikâye de sadece yaşayana bu kadar ‘uzun’dur, zordur... Sezen Aksu şarkısı ‘Gidemem’de ise ‘Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir’ der Deniz Seki. Doğrudur; acının hakiki olması gerekir. Acı ister sizin olsun ister başkasının derdiyle dertlenin, bu böyledir. İşte ‘Uzun Hikaye’ bu anlamda çok güçlü bir albüm. Kaya ve Aksu dışında, albümdeki Şehrazat, Ayla Çelik, Yusuf Hayaloğlu, Şebnem Sungur, Serkan Seki gibi imzaları ve elbette İskender Paydaş dokunuşunu es geçmeyelim.
Hiçbir parçanın hit olsun düşüncesiyle seçildiğini sanmıyorum. Ancak elbette radyolar ya da videolar üzerinden kimileri öne çıkacaktır. Bense albümün tamamının; hikâyesi gibi uzun ömürlü olacağına inandığımı belirtmekle yetiniyorum. Dilerseniz güçlü cover’larından başlayın, dilerseniz videolar belirlesin tercihinizi, yeter ki hiçbir şarkıyı albümün bağlamından kopuk değerlendirmeyin. Eminim o zaman daha büyük keyif alacaksınız. Tek bir şarkı söyle derseniz, şahsi bir tercih olduğunu belirterek; ‘Öğrendim’ derim. Ama diğer 11 şarkıyı da hemen arkasından dinlerim. Sözün kısası; yeni hayatına hoşgeldin Deniz Seki!