70’lerde ektiğini 70’lerinde biçiyor

Önümüzdeki yıl 70 yaşından gün alacak Selda; bugün çok ciddi müzik mecralarında ‘70’li yıllarda Türklerin Joan Baez’e cevabı’ olarak tanımlanmakla kalmıyor; yarattığı özgün protest psikedelik folk’u o dönem ne denli büyük bir ustalıkla Türk popüler müziğinin parçası haline getirdiğinin de altı çiziliyor.

Batılı kulakların 70’lere ait psikedelik Anadolu rock’a ilgi duyması 2000’lerin ortasına denk geliyor. Hem eski şarkıların yeniden basım CD’lerde yer alması hem plakların yeniden doğuşu hem de koleksiyonerlerin sayısının günden güne artışı bunda etkili oldu. İlgi gören isimlerin başında Mustafa Özkent, Edip Akbayram ve kuşkusuz Selda Bağcan geliyordu.

Önümüzdeki yıl 70 yaşından gün alacak Selda; bugün çok ciddi müzik mecralarında ‘70’li yıllarda Türklerin Joan Baez’e cevabı’ olarak tanımlanmakla kalmıyor; yarattığı özgün protest psikedelik folk’u o dönem ne denli büyük bir ustalıkla Türk popüler müziğinin parçası haline getirdiğinin de altı çiziliyor.

Selda Bağcan, söz ve müziğinde yakaladığı farklılığının fark edilmesinin yanı sıra bir kadın vokal olarak Time dergisinin ‘Yaşayan Efsane Kadın Şarkıcılar’ listesinde yer almaktan geri kalmıyor. ‘Yüzüklerin Efendisi’ filminin Frodo’su Elijah Wood başta olmak üzere birçok ünlü hayranı var dünyadan. Primavera Sound gibi çok büyük bir Avrupa festivaline davet edilebiliyor. Kısaca Selda; 70’li yaşlarının başındayken; 70’li yıllarda ektiğini biçiyor.

Sadece 70’lerin Türk psikedelik rock’una ilgi duyanların değil, Türkiye ve dünyadan önemli DJ’lerin de ilgi alanında Selda Bağcan uzunca bir süredir. Tel Aviv’li rock grubu Boom Pam’le ortak canlı performanslarının yanı sıra; bizden Hey Douglas’ın (Veyasin) ve Cartel’den tanıdığımız Kâbus Kerim’in remix ve edit’lerini; ünlü DJ Lefto’nun dokunuşlarını; Berlin kültür hayatının eklektik DJ’lerinden İpek İpekçioğlu’nun ‘Anadolu deep house’ yaklaşımlı remix’lerini, Mos Def’in Selda’dan aldığı sample’la ünlü ettiği ‘Supermagic’ parçasını heyecanla dinlemekteydik.

Şimdi İpek İpekçioğlu ve Onur Özışık’ın süpervizörlüğünde Majör Müzik etiketi ve Selda Bağcan’ın özel izniyle bu remix’lerin bazıları bir albüm çatısı altına girdi. ‘Kâtip Arzuhalim’, ‘Gesi Bağları’, ‘Dam Üstüne Çul Serer’, ‘Gine Haber Gelmez’, ‘İnce İnce’, ‘Nem Kaldı’, ‘Yan Yana Olunca Güzel’, ‘Yaz Gazeteci’, ‘Ziller ve Piller’ gibi kült mertebesindeki Selda Bağcan şarkılarına Acid Pauli & Jamie, Ambassadors, Catwork, Cafi, Fattish, Hey Douglas, Moguz, Kozmonotosman, Doğukan Manço ve İpek İpekçioğlu gibi Türk ve yabancı DJ’lerin yaptığı 10 remix’i içeren albüm size farklı bir bakış açısı katacaktır diye umuyorum. Selda Bağcan adına yakışır bir iş olmuş.

Selda’yı dünyanın en iyileri arasına sokan eşsiz vokali; distortion’lı sazlar, bulanık gitarlar ve helezonik efektlerden geçip bugünlere gelen psikedelik ruh bugün artık bambaşka bir galakside kıymet görüyor. İşin ilginç yanı, müzikal çıktıları ve yaşam tarzları çok farklı da olsa aynı anda Gaye Su Akyol ve Aleyna Tilki gibi iki genç kadın müzisyenin ilham perisi olabiliyor Selda Bağcan. Ve bence bu şahane bir şey...