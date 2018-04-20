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Tayfun Timoçin

Tayfun Timoçin

tayfuntimocin@gmail.com

Bu hafta sonu hava ve deniz

20 Nisan 2018

Mont ve şemsiye lütfen

Efendim bu hafta yerimiz dar olduğundan, sadece hafta sonundaki hava durumuna göz atacağız birlikte. Bugün (Cuma) ve yarın poyrazımız kuvvetli. Üstelik kıyı kesimlerinde yağmur bulutlarıyla birlikte geliyor hava. Pazar günü ise rüzgâr dinecek, yağmur bulutları da üzerimizden çekilecek. Hava sıcaklığı 20’nin altında. Yani üzerimize birşeyler giymeden çıkmanın sakıncalı olabileceği, cuma ve cumartesi şemsiyesiz dolaşmanın istenmeyeceği bir hafta sonu bu. Ama pazar günü biraz daha rahat bir soluk alacağız gibi görünüyor. Tüm denizcilere selamet, tüm okurlara güzel bir hafta sonu dilerim. #tayfuntimocin

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