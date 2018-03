Ayların en güzellerinden nisan

AYLARIN en güzellerinden biridir nisan bence.Üşütmez (umarım), terletmez (umarım); sobalar kaloriferler söndüğü için mis gibi havası vardır, nefes aldığımızı hissederiz şehirlerde; kırlangıçlar gelir, kuğular gelir, börtü böcek canlanır (araknafobiası olanlar için pek güzel sayılmayabilir bu), arılar canlanır, bülbüller öter, çiçekler açar ve açmakla kalmaz, bir de üstüne mis gibi kokar, doğa, üzerinden çıkardığı güzelim takılarını yeniden kuşanıp allanır pullanır; karaya denizden bakanlar için manzara son birkaç aydakine oranla çok daha yeşil ve güzeldir, karadan denize bakanlar içinse deniz daha da güzel bir mavidir. Karada canlanma yaşanır da denizde yaşanmaz mı? Elbette yaşanır. Denizin sonsuz çeşitliliği içinde mikroskobik canlılar, fitoplankton ve planktonlar, gözle görebildiğimiz deniz canlılarından çok daha fazladır. Bu canlılar da bahar aylarında çoğalmaya, denizleri doldurmaya başlar. Kış boyunca süren berrak deniz görüntüsünün bahar aylarında biraz bulanması da bundandır. Ortada bir pislik yoktur (pis olan yerler ayrı tabii), biyolojik çeşitlilik vardır. Bu canlılardan bazıları hareket ettiklerinde açığa çıkan enerjiyle ışık saçarlar. Biz de bu ışığa yakamoz deriz. Mayısta çok güçlü hallerine ulaşırlar ama artık sıcaklıklar ve diğer doğal koşullar hafiften değiştiği için nisan ayı da geceleri kürek çekerken yakamozlanmamız için uygun olabilir. Bu güzelliği herkesin yaşamasını öneririm. İnsan, fosforlu bir denizin üzerinde gider gibidir, bir rüya alemi içindedir, denizde değil de ışık tarlasında yol alıyormuş gibi hisseder. Avatar filmini izlediyseniz bilirsiniz, o yabancı gezegenin ormanında neye dokunulsa ışık olur ya, işte yakamoz da insana aynı duyguyu verir.



MEHTABA ÇIKALIM

Gece demişken, mehtabı unutmayalım. Bu ay iki kez mehtaba çıkma şansımız var. Gerçi ilk dolunay 31 Mart’ta ama mehtabı nisana da sarkıyor elbette. 31 Mart’ta Ay’ın doğuş saati 19.30 dolayları. Ama aşması gereken dağ tepe varsa onu da beklemek gerek elbette. Ay’ın, her gün bir önceki güne oranla 50 dakika geç doğduğunu da unutmayalım, sonraki günlerde çıkılacak mehtaplar için. Nisandaki dolunay da 30’unda. O gün doğuş saati ise 20.25-20.30 arası (Bütün Marmara’yı gözeterek “dolaylı” yazıyorum.) Ama Ay ışığının yoğun olduğu zamanlarda yakamoz görmek isteyenler hayal kırıklığına uğrar zira aydınlık gecelerde yakamoz görmek, olanaksız olmasa bile zordur.

AYIN FIRTINALARI



Epey bir fırtına var bu ay ama bunların isimleri bizleri çok da korkutmamalı. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın yayımladığı rüzgâr atlasında açıkça görülüyor ki nisan boyunca en çok poyraz esiyor. (İstatistikler böyle söylüyor.) Poyrazı, yıldız takip ediyor. Ama hemen şunu da söylemeliyim ki düzen zaman zaman değişir, aykırılıklar yaşanır ve sanki gün geçtikçe daha çok aykırı şey yaşıyoruz gibi. Mesela aynı istatistikler, bu kış yaşadığımız kuvvetli lodosu göstermiyor. Evet, kış demek lodos demektir bölgemizde ama geride bıraktığımız kış sezonunda lodos istatistikleri tavan yaptı neredeyse. Bu nedenle nisan ayındaki poyraz ve yıldız beklentimiz de “aykırı” dönemin istisnai halleri arasında kaybolup gidebilir mi, hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

GELELİM FIRTINALARA: