Yeni yıl kutlamaları köpeğinizin kâbusu olmasın

Yeni yılın gelişi, bizler için kutlama hazırlıklarının başlaması demektir.
Yılbaşı gecesinde eğlenmeyi hedeflerken, dostumuzun alışkanlıkları ve ihtiyaçlarını unutmamalı, onların da bu geceyi stressiz ve konforlu geçirmelerini sağlamalıyız.
* Belli bir rutininiz varsa ve köpeğiniz buna alışıksa yeni yıl kutlamaları için parti planınızı dostunuzla paylaştığınız yerin dışında bir yerde yapmalısınız. Büyük grup insanlar ve fazla gürültü, köpeğinizi strese sokacaktır. Köpeğe alışık olmayan insanların yanlış yaklaşımları sonucu en zararsız köpekler bile beklenmedik hareketler sergileyebilirler.
* Eğer kutlamayı evinizde yapmaktan başka bir alternatifiniz yoksa, köpeğiniz için güvenli ve sakin bir alan oluşturduğunuzdan emin olun. Kullanılmayan bir odaya sevdiği oyuncakları, kemirebileceği kemikleri ve sürekli üstüne yattığı bir yatağı koyarak onu rahat hissettirebilirsiniz.
* Yılbaşı günü kutlama hazırlıklarına kendinizi kaptırıp köpeğinizin egzersiz ve gezinti programını ihmal etmemelisiniz. Geç saate kadar kutlamalar sebepli uyanık kalacağınız için dostunuzla sabah rutininiz aksayabilir. Bu sebeple yılbaşı günü köpeğinize herzamankinden daha uzun ve daha interaktif bir gezinti planı çizmelisiniz.
* Köpekler yapıları gereği fırsatçı ve toplayıcı canlılardır. Yılbaşı yemeği için hazırladığınız ikramları iyi muhafaza etmelisiniz. Nefis etler ve tatlılar köpeğinizi baştan çıkarabilir ve ihmalle oluşabilecek hırsızlıklar, ciddi sindirim rahatsızlıkları ve hatta zehirlenmeyle sonuçlanabilir.
* Alkol tüketimi olacaksa, köpeğinizin ulaşamayacağı yerlerde olduklarından emin olun. Köpeklerin büyük bir çoğunluğu keskin alkol kokusundan hoşlanmasa bile, bazı alkollü içeceklerin, özelliklede kokteyl ve mayalı karışımların kokuları köpeğiniz için çekici olabilir. Dostunuzun alkollü içecek tüketmesi yeni yılı veteriner hastanelerin acillerinde karşılamanızla sonuçlanabilir.
* Balon, konfeti, düdük gibi kutlamalarda kullanılan ve köpeğinizin yemesi sonucu onlara zararlı olabilecek şeyler kullanacaksanız çok dikkatli olun. Her daim gözünüz üstünde olsun ya da köpeğinizi farklı bir alana sabitleyin.Ayrıca bu tip objelerin ses ve görüntüleri evde varlıklarına alışık olmayan dostlarımızı korkutabilir.
* Bir insana kıyasla köpeğinizin işitmesi çok daha ileri seviyede olduğu için sesleri maksimumda tutmamaya özen gösterin.
* Eğer yeni yıl kutlamalarına katılacaksanız köpeğinizi beraberinizde götürmeyin. Bu onlar için anlamsız olmakla beraber fazla insan ve ses minik dostunuzu sadece strese sokacaktır.
* Evinizde ağırlayacağınız arkadaşlarınızı dostunuza olması gereken yaklaşımları ve iyi niyetlede olsa abur cuburla beslememeleri konusunda uyarın.
UNUTMAYIN
Yeni yıl kutlamaları esnasında yapılan havaifişek gösterileri sizi mutlu ediyor olabilir, ama evlerde ve özellikle sokakta yaşayan dostlarımız için yüksek derecede stres ve korku kaynağı olmaktan başka bir şey değiller. Ayrıca kuşlarında bu eğlenceden yaralanarak ya da hayatlarını kaybederek nasiplerini aldığını birkez daha hatırlatmak ve bu tip eğlencelerden uzak kalmanızı hatırlatmak isterim.
Dostlarımızla hiç ayrı kalmayacağımız mutlu bir yıl olması dileklerimle..
İyi seneler.
Yeni yıl kutlamaları köpeğinizin kâbusu olmasın
Yeni yılın gelişi, bizler için kutlama hazırlıklarının başlaması demektir.
Yılbaşı gecesinde eğlenmeyi hedeflerken, dostumuzun alışkanlıkları ve ihtiyaçlarını unutmamalı, onların da bu geceyi stressiz ve konforlu geçirmelerini sağlamalıyız.
* Belli bir rutininiz varsa ve köpeğiniz buna alışıksa yeni yıl kutlamaları için parti planınızı dostunuzla paylaştığınız yerin dışında bir yerde yapmalısınız. Büyük grup insanlar ve fazla gürültü, köpeğinizi strese sokacaktır. Köpeğe alışık olmayan insanların yanlış yaklaşımları sonucu en zararsız köpekler bile beklenmedik hareketler sergileyebilirler.
* Eğer kutlamayı evinizde yapmaktan başka bir alternatifiniz yoksa, köpeğiniz için güvenli ve sakin bir alan oluşturduğunuzdan emin olun. Kullanılmayan bir odaya sevdiği oyuncakları, kemirebileceği kemikleri ve sürekli üstüne yattığı bir yatağı koyarak onu rahat hissettirebilirsiniz.
* Yılbaşı günü kutlama hazırlıklarına kendinizi kaptırıp köpeğinizin egzersiz ve gezinti programını ihmal etmemelisiniz. Geç saate kadar kutlamalar sebepli uyanık kalacağınız için dostunuzla sabah rutininiz aksayabilir. Bu sebeple yılbaşı günü köpeğinize herzamankinden daha uzun ve daha interaktif bir gezinti planı çizmelisiniz.
* Köpekler yapıları gereği fırsatçı ve toplayıcı canlılardır. Yılbaşı yemeği için hazırladığınız ikramları iyi muhafaza etmelisiniz. Nefis etler ve tatlılar köpeğinizi baştan çıkarabilir ve ihmalle oluşabilecek hırsızlıklar, ciddi sindirim rahatsızlıkları ve hatta zehirlenmeyle sonuçlanabilir.
* Alkol tüketimi olacaksa, köpeğinizin ulaşamayacağı yerlerde olduklarından emin olun. Köpeklerin büyük bir çoğunluğu keskin alkol kokusundan hoşlanmasa bile, bazı alkollü içeceklerin, özelliklede kokteyl ve mayalı karışımların kokuları köpeğiniz için çekici olabilir. Dostunuzun alkollü içecek tüketmesi yeni yılı veteriner hastanelerin acillerinde karşılamanızla sonuçlanabilir.
* Balon, konfeti, düdük gibi kutlamalarda kullanılan ve köpeğinizin yemesi sonucu onlara zararlı olabilecek şeyler kullanacaksanız çok dikkatli olun. Her daim gözünüz üstünde olsun ya da köpeğinizi farklı bir alana sabitleyin.Ayrıca bu tip objelerin ses ve görüntüleri evde varlıklarına alışık olmayan dostlarımızı korkutabilir.
* Bir insana kıyasla köpeğinizin işitmesi çok daha ileri seviyede olduğu için sesleri maksimumda tutmamaya özen gösterin.
* Eğer yeni yıl kutlamalarına katılacaksanız köpeğinizi beraberinizde götürmeyin. Bu onlar için anlamsız olmakla beraber fazla insan ve ses minik dostunuzu sadece strese sokacaktır.
* Evinizde ağırlayacağınız arkadaşlarınızı dostunuza olması gereken yaklaşımları ve iyi niyetlede olsa abur cuburla beslememeleri konusunda uyarın.
UNUTMAYIN
Yeni yıl kutlamaları esnasında yapılan havaifişek gösterileri sizi mutlu ediyor olabilir, ama evlerde ve özellikle sokakta yaşayan dostlarımız için yüksek derecede stres ve korku kaynağı olmaktan başka bir şey değiller. Ayrıca kuşlarında bu eğlenceden yaralanarak ya da hayatlarını kaybederek nasiplerini aldığını birkez daha hatırlatmak ve bu tip eğlencelerden uzak kalmanızı hatırlatmak isterim.
Dostlarımızla hiç ayrı kalmayacağımız mutlu bir yıl olması dileklerimle..
İyi seneler.