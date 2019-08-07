Tatile giderken evdeki dostlarımızı ne yapacağız?

Kurban Bayramı tatili yaklaştı. Birçok aile, bayram ve yaz tatilini birleştirerek uzun soluklu bir tatil yapma planı içerisinde.
* Peki, evde bizimle yaşayan sevimli dostlarımızı şehir dışında geçirmeyi planladığınız tatil programının neresine koymalıyız?
* Ve onları geride bırakacaksak ya da birlikte olacaksak nelere dikkat etmeli ve nasıl önlemler almalıyız?
* * *
İlk olarak şunu unutmayalım ki, evcil hayvanımız hangi tür olursa olsun tatil programımıza imkân varsa, onu da dahil ederek, ondan ayrılmamak öncelikli planımız olmalıdır. Evcil hayvanların hayatlarının merkez noktasında bizler olduğumuz için bizden ayrılmak onlar için az ya da çok travmatiktir. Gitmeyi planladığımız bölgedeki hayvan dostu otelleri öğrenip inceleyerek, erken rezervasyonla birlikte harika bir tatil yapabiliriz. Bizim sorumluluğumuzda olan dostumuz adına karar verirken, öncelikle onun tür alışkanlıklarını ve davranış modellerini göz önünde bulundurmayı ihmal etmemeliyiz.
EĞER SEVİMLİ DOSTUMUZ BİR KEDİ İSE
* Kediler ortam oryantasyonlu canlılardır. Dolayısıyla alışık oldukları ortamdan ayrılmak onları endişelendirip strese sokabilir.
* Eğer kedinizi evde bırakacaksanız onun her gün ya da en kötü gün aşırı ilgi ve bakıma ihtiyacı olacağını unutmayın. Güvendiğiniz bir arkadaşınızın onu ziyaret etmesi mama ve suyunu tazeleyip, kum kaplarını temizlemesi gerekir. Ayrıca evinizde kedinizle biraz vakit geçirip oyun oynaması da sıkılmış dostunuza iyi gelecektir. Arkadaşınıza pencereleri açık bırakmamasını tembihlemeyi unutmamalısınız. Bu arada uzun süre yalnız kalacak kediniz işin radyoyu açık bırakmak ve ortalığa oynayacağı oyuncaklar bırakmak onun için iyi olacaktır.
* Eğer kedimiz bizimle tatile gelecekse araba ya da uçak yolculuğu yapacaksa seyahat esnasında onu taşıma kutusunda muhafaza etmeli ve aşı karnesini yanımıza almayı unutmamalıyız. Uçak yolculukları için rezervasyon yaptırmayı unutmamalıyız.
* Yolculuk esnasında kedinize sakinleştirici ilaçlar vermekten kaçınmalısınız. Çoğunlukla sakinleştirici ilaçlar solunum sistemini baskılayarak akut sağlık problemlerine sebep olabilir.
* Gittiğiniz otel yada pansiyonda öncelikle pencere ve kapı güvenliğini kontrol edin ve ortamı değiştiği için strese girebilecek ve kaçmaya çalışabilecek yada keşif gezilerine çıkmak isteyebilecek kedinizin boynuna isim, telefon numaranızı içeren bir tasma takmayı ihmal etmeyin.
* Eğer dostunuzu götüremeyecek ve evde de ona bakabilecek bir arkadaş organize edemiyorsanız ve bir kedi pansiyonu kullanacaksanız bırakmadan önce kedinizle pansiyonu ziyaret edip birkaç saat onunla orada vakit geçirin. Pansiyon koşulları ve işleyiş konusunda bilgi alın, onu bırakırken alıştığı mamasını beraberinde götürün. Bulaşıcı hastalıklara karşı kedinizin aşılarının tam olduğunu veterinerinizi ziyaret ederek teyit edin. Bıraktığınız yere veterinerinin ve sizin İletişim numaralarını bırakın. Pansiyon çalışanlarına kedinizin alışkanlıklarından ve karakterinden bilgiler vermeyi unutmayın.
EĞER SEVİMLİ DOSTUMUZ BİR KÖPEK İSE
* Birlikte tatil yapacaksanız gideceğiniz oteli ırkı ve boyutları konusunda önceden bilgilendirin ve rezervasyonunuzu kontrol edin.
* Gerekli olması halinde ulaşmak üzere bölgedeki en yakın veteriner kliniğini öğrenin.
* Yolculuk öncesi onu en az 6 saat önceden aç bırakın, bu onun daha rahat yolculuk yapmasını sağlayacaktır.
* Aşı karnesi ve alışık olduğu mamayı yanınıza alın. Unutmayın transport esnasında sorulduğu takdirde evcil hayvanınızın karnesini ibraz etmeniz yasal zorunluluktur.
* Onun için ihtiyaç halinde kullanılmak üzere küçük bir ilkyardım çantası hazırlayın ve yanınıza alın.
* Gittiğiniz yerde odanıza geçmeden, birlikte çevrede küçük bir yürüyüş yaparak onu yeni ortamına alıştırın.
* Eğer dostunuzu geride bir pansiyonda bırakacaksanız, pansiyon kurallarını önceden köpeğinizle ziyaret ederek gözlemleyin. Bırakmadan önce yapılacak birkaç kısa ziyaret köpeğinizin ortama ve ortamdaki insanlara daha rahat güvenmesini sağlayacaktır.
* Dostunuzun alışık olduğu maması, yatağı ve karnesini kullanıyorsa ilaçları ve takviye gıdalarını birlikte götürün.
* Aralıklarla tatilde iken işletmeyi arayarak dostunuzun uyum ve sağlığı konusunda bilgi alın.
* Bol gezinti yapabileceği alanlara sahip işletmeleri tercih edin. Köpekler gezintiye çok ihtiyaç duyan sosyal canlılardır.
EĞER SEVİMLİ DOSTUMUZ KUŞ YA DA EGZOTİK BİR HAYVANSA
* Evde bırakarak onu gün aşırı ziyaret edecek bir arkadaşınıza emanet etmeniz en iyi fikirdir. Ziyaretler esnasında beslenme ve ortam temizliklerinin yapılmasını ihmal etmemesini arkadaşınıza tembihleyin.
* Ya da arkadaşınızın evinde bakım sağlanacaksa, hava akımına maruz kalmamasına özen göstermesi başta olmak üzere, türe yönelik bilgileri içeren bir dizi notu okuması için arkadaşınıza vermeyi unutmayın.
Dostunuza ve size güzel bir tatil dilerim...
Tatile giderken evdeki dostlarımızı ne yapacağız?
Kurban Bayramı tatili yaklaştı. Birçok aile, bayram ve yaz tatilini birleştirerek uzun soluklu bir tatil yapma planı içerisinde.
* Peki, evde bizimle yaşayan sevimli dostlarımızı şehir dışında geçirmeyi planladığınız tatil programının neresine koymalıyız?
* Ve onları geride bırakacaksak ya da birlikte olacaksak nelere dikkat etmeli ve nasıl önlemler almalıyız?
* * *
İlk olarak şunu unutmayalım ki, evcil hayvanımız hangi tür olursa olsun tatil programımıza imkân varsa, onu da dahil ederek, ondan ayrılmamak öncelikli planımız olmalıdır. Evcil hayvanların hayatlarının merkez noktasında bizler olduğumuz için bizden ayrılmak onlar için az ya da çok travmatiktir. Gitmeyi planladığımız bölgedeki hayvan dostu otelleri öğrenip inceleyerek, erken rezervasyonla birlikte harika bir tatil yapabiliriz. Bizim sorumluluğumuzda olan dostumuz adına karar verirken, öncelikle onun tür alışkanlıklarını ve davranış modellerini göz önünde bulundurmayı ihmal etmemeliyiz.
EĞER SEVİMLİ DOSTUMUZ BİR KEDİ İSE
* Kediler ortam oryantasyonlu canlılardır. Dolayısıyla alışık oldukları ortamdan ayrılmak onları endişelendirip strese sokabilir.
* Eğer kedinizi evde bırakacaksanız onun her gün ya da en kötü gün aşırı ilgi ve bakıma ihtiyacı olacağını unutmayın. Güvendiğiniz bir arkadaşınızın onu ziyaret etmesi mama ve suyunu tazeleyip, kum kaplarını temizlemesi gerekir. Ayrıca evinizde kedinizle biraz vakit geçirip oyun oynaması da sıkılmış dostunuza iyi gelecektir. Arkadaşınıza pencereleri açık bırakmamasını tembihlemeyi unutmamalısınız. Bu arada uzun süre yalnız kalacak kediniz işin radyoyu açık bırakmak ve ortalığa oynayacağı oyuncaklar bırakmak onun için iyi olacaktır.
* Eğer kedimiz bizimle tatile gelecekse araba ya da uçak yolculuğu yapacaksa seyahat esnasında onu taşıma kutusunda muhafaza etmeli ve aşı karnesini yanımıza almayı unutmamalıyız. Uçak yolculukları için rezervasyon yaptırmayı unutmamalıyız.
* Yolculuk esnasında kedinize sakinleştirici ilaçlar vermekten kaçınmalısınız. Çoğunlukla sakinleştirici ilaçlar solunum sistemini baskılayarak akut sağlık problemlerine sebep olabilir.
* Gittiğiniz otel yada pansiyonda öncelikle pencere ve kapı güvenliğini kontrol edin ve ortamı değiştiği için strese girebilecek ve kaçmaya çalışabilecek yada keşif gezilerine çıkmak isteyebilecek kedinizin boynuna isim, telefon numaranızı içeren bir tasma takmayı ihmal etmeyin.
* Eğer dostunuzu götüremeyecek ve evde de ona bakabilecek bir arkadaş organize edemiyorsanız ve bir kedi pansiyonu kullanacaksanız bırakmadan önce kedinizle pansiyonu ziyaret edip birkaç saat onunla orada vakit geçirin. Pansiyon koşulları ve işleyiş konusunda bilgi alın, onu bırakırken alıştığı mamasını beraberinde götürün. Bulaşıcı hastalıklara karşı kedinizin aşılarının tam olduğunu veterinerinizi ziyaret ederek teyit edin. Bıraktığınız yere veterinerinin ve sizin İletişim numaralarını bırakın. Pansiyon çalışanlarına kedinizin alışkanlıklarından ve karakterinden bilgiler vermeyi unutmayın.
EĞER SEVİMLİ DOSTUMUZ BİR KÖPEK İSE
* Birlikte tatil yapacaksanız gideceğiniz oteli ırkı ve boyutları konusunda önceden bilgilendirin ve rezervasyonunuzu kontrol edin.
* Gerekli olması halinde ulaşmak üzere bölgedeki en yakın veteriner kliniğini öğrenin.
* Yolculuk öncesi onu en az 6 saat önceden aç bırakın, bu onun daha rahat yolculuk yapmasını sağlayacaktır.
* Aşı karnesi ve alışık olduğu mamayı yanınıza alın. Unutmayın transport esnasında sorulduğu takdirde evcil hayvanınızın karnesini ibraz etmeniz yasal zorunluluktur.
* Onun için ihtiyaç halinde kullanılmak üzere küçük bir ilkyardım çantası hazırlayın ve yanınıza alın.
* Gittiğiniz yerde odanıza geçmeden, birlikte çevrede küçük bir yürüyüş yaparak onu yeni ortamına alıştırın.
* Eğer dostunuzu geride bir pansiyonda bırakacaksanız, pansiyon kurallarını önceden köpeğinizle ziyaret ederek gözlemleyin. Bırakmadan önce yapılacak birkaç kısa ziyaret köpeğinizin ortama ve ortamdaki insanlara daha rahat güvenmesini sağlayacaktır.
* Dostunuzun alışık olduğu maması, yatağı ve karnesini kullanıyorsa ilaçları ve takviye gıdalarını birlikte götürün.
* Aralıklarla tatilde iken işletmeyi arayarak dostunuzun uyum ve sağlığı konusunda bilgi alın.
* Bol gezinti yapabileceği alanlara sahip işletmeleri tercih edin. Köpekler gezintiye çok ihtiyaç duyan sosyal canlılardır.
EĞER SEVİMLİ DOSTUMUZ KUŞ YA DA EGZOTİK BİR HAYVANSA
* Evde bırakarak onu gün aşırı ziyaret edecek bir arkadaşınıza emanet etmeniz en iyi fikirdir. Ziyaretler esnasında beslenme ve ortam temizliklerinin yapılmasını ihmal etmemesini arkadaşınıza tembihleyin.
* Ya da arkadaşınızın evinde bakım sağlanacaksa, hava akımına maruz kalmamasına özen göstermesi başta olmak üzere, türe yönelik bilgileri içeren bir dizi notu okuması için arkadaşınıza vermeyi unutmayın.
Dostunuza ve size güzel bir tatil dilerim...