Koronavirüs köpeklerden insanlara geçer mi?

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, birçok insanın hastalanmasına hatta ölümüne sebep oldu. 14 ülkeye sıçrayan bu virüs, Türkiye’de de insanlarda endişe yarattı.
Koronavirüsün “köpeklerden de insana bulaşabileceği” yönünde çıkan bazı haberlerin ardından, bu konuda çok sayıda soru geldi. Bu tür haberlere kulak asmadan önce insanlarda ölüme yol açan bu ne olduğunu anlamak gerekir.
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Koronavirüs, tüm memeli hayvanlarda hastalıklara sebep olabilen, birçok formda görülebilen virüs topluluğunun ortak ismidir. İnsanlarda hastalığa sebep olan türü solunum yolları hedefli olup, köpeklerde görülen türü ise sindirim sistemi hedeflidir. Yani bu virüsün insanda görülen türü akut solunum yolu hastalıklarına yol açıp son derece bulaşıcı olabilirken, köpeklerde de akut ve şiddetli bağırsak problemlerine yol açmaktadır.
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Kedilerde de koronavirüs enfeksiyonlarının değişik bir formu görülebilmektedir. Ancak birbirinden farklı protein kılıfına sahip olan bu virüsler, farklı canlılarda birbirinden ayrı hastalıklara sebep olabilmekte ve genellikle bulaşıcılıkları aynı tür içerisinde gözlemlenmektedir. Örnek vermek gerekirse kedilerde görülen ve kendi aralarında son derece bulaşıcı olan koronavirüs enfeksiyonları kediden köpeğe bulaşmaz. Köpeklerde görülen koronavirüs enfeksiyonları ise özellikle yavru ve genç köpeklerde ağır bağırsak enfeksiyonları ishal ve kanlı dışkı ile karakterize olup çok bulaşıcıdır. Köpekten köpeğe kolaylıkla bulaşabilen bu hastalık yetişkin köpeklerde de akut ve şiddetli ishallere sebep olabilir, ancak ölümcül değildir. Yavru ve genç köpekleri aşılama yöntemi ile bu hastalıktan korumak ve bağışık hale getirmek mümkündür. Kedi ve köpeklerde ayrı formlarda görülen ve farklı hastalıklara sebep olan koronavirüs, kediden köpeğe ve köpekten kediye bulaşmaz.
* * *
Çin’de başlayan ve ülkemizde de korkuya sebep olan koronavirüs enfeksiyonları da bu virüsün bambaşka bir formudur ve köpeklerde ve kedilerdeki koronavirüs tamamen farklıdır. Dolayısıyla köpekden ya da kediden insanlara bulaşmaz. Köpekler ve kedilerden insanlara bulaşabilen hastalıklar(zoonoz) olabildiği halde bu virüs bunlara dahil değildir.
ÖNEMLİ BİR NOT
Evlerimizde beslediğimiz ve ailemizin bir parçası olan sevimli dostlarımızın sağlık bakımları ve aşı programlarını düzenli takip ettiğimiz takdirde bizim sağlığımızı tehdit edecek hiçbir hastalığa yakalanmayız.
Koronavirüs köpeklerden insanlara geçer mi?
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, birçok insanın hastalanmasına hatta ölümüne sebep oldu. 14 ülkeye sıçrayan bu virüs, Türkiye’de de insanlarda endişe yarattı.
Koronavirüsün “köpeklerden de insana bulaşabileceği” yönünde çıkan bazı haberlerin ardından, bu konuda çok sayıda soru geldi. Bu tür haberlere kulak asmadan önce insanlarda ölüme yol açan bu ne olduğunu anlamak gerekir.
* * *
Koronavirüs, tüm memeli hayvanlarda hastalıklara sebep olabilen, birçok formda görülebilen virüs topluluğunun ortak ismidir. İnsanlarda hastalığa sebep olan türü solunum yolları hedefli olup, köpeklerde görülen türü ise sindirim sistemi hedeflidir. Yani bu virüsün insanda görülen türü akut solunum yolu hastalıklarına yol açıp son derece bulaşıcı olabilirken, köpeklerde de akut ve şiddetli bağırsak problemlerine yol açmaktadır.
* * *
Kedilerde de koronavirüs enfeksiyonlarının değişik bir formu görülebilmektedir. Ancak birbirinden farklı protein kılıfına sahip olan bu virüsler, farklı canlılarda birbirinden ayrı hastalıklara sebep olabilmekte ve genellikle bulaşıcılıkları aynı tür içerisinde gözlemlenmektedir. Örnek vermek gerekirse kedilerde görülen ve kendi aralarında son derece bulaşıcı olan koronavirüs enfeksiyonları kediden köpeğe bulaşmaz. Köpeklerde görülen koronavirüs enfeksiyonları ise özellikle yavru ve genç köpeklerde ağır bağırsak enfeksiyonları ishal ve kanlı dışkı ile karakterize olup çok bulaşıcıdır. Köpekten köpeğe kolaylıkla bulaşabilen bu hastalık yetişkin köpeklerde de akut ve şiddetli ishallere sebep olabilir, ancak ölümcül değildir. Yavru ve genç köpekleri aşılama yöntemi ile bu hastalıktan korumak ve bağışık hale getirmek mümkündür. Kedi ve köpeklerde ayrı formlarda görülen ve farklı hastalıklara sebep olan koronavirüs, kediden köpeğe ve köpekten kediye bulaşmaz.
* * *
Çin’de başlayan ve ülkemizde de korkuya sebep olan koronavirüs enfeksiyonları da bu virüsün bambaşka bir formudur ve köpeklerde ve kedilerdeki koronavirüs tamamen farklıdır. Dolayısıyla köpekden ya da kediden insanlara bulaşmaz. Köpekler ve kedilerden insanlara bulaşabilen hastalıklar(zoonoz) olabildiği halde bu virüs bunlara dahil değildir.
ÖNEMLİ BİR NOT
Evlerimizde beslediğimiz ve ailemizin bir parçası olan sevimli dostlarımızın sağlık bakımları ve aşı programlarını düzenli takip ettiğimiz takdirde bizim sağlığımızı tehdit edecek hiçbir hastalığa yakalanmayız.