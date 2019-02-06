Köpeklerimizi bahara hazırlamak

Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte yağışlı ve güneşli günleri daha fazla görür olduk; bizler baharın gelişi ve havanın değişmesi ile birlikte nasıl farklı hazırlıklar içerisine giriyorsak köpek dostlarımız için de bahar hazırlıklarına başlama zamanı...
Bu dönemde özellikle dikkat edilmesi gerekenlere şöyle bir göz atalım: Dış parazitlerle mücadele: Hava sıcaklıklarının 10 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle keneler uyanmaya başlar. Dostlarımızı gezdirdiğimiz yeşil alanlar sıcakla birlikte aç şekilde uyanmış keneleri barındırmaktadır. Birçok kan paraziti ve hatta ölümcül derecede tehlikeli hastalıkların taşıyıcı ve ara konakçısı kenelerden köpeklerimizi korumalıyız. Bunun için kullanılan ve aylık uygulamaları olan sıvı solüsyonlar, doğal kaynaklı likitler ya da pire-kene tasmalarını bir an evvel yenilemeliyiz, köpek sahipleri veteriner hekimlerine başvurarak bu çeşitli uygulamalardan en uygun olanı seçmelidir. Eğer köpeğiniz bir kene tarafından ısırılmış ve kene kan emme pozisyonundaysa kendiniz müdahale etmeden önce veteriner hekiminize danışınız. Bazen keneyi bulunduğu yerden çekip çıkartmaya çalışırken deriye gömülü kalan kafa kısmı ilerleyen dönemlerde sıkıntılı apselere dönüşebilmektedir.
ISLANAN DOSTLARI KURULAYIN
Soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıkları: Gece ve gündüz ısı farkının yüksek olduğu bahar aylarında insan popülasyonunda nasıl bulaşıcı solunum yolu hastalıkları yayılıyorsa köpeklerde de aynı dönemde bu tip hastalıklar görülebilmektedir. Özellikle bahçede yaşayan köpeklerde yağmur ve rüzgardan korumak amacıyla kulübeler sağlamlaştırmalı ve ıslanan köpekler aralıklı olarak kurulanmalıdır. Bu dönem içerisinde likit ya da tablet vitaminleri kullanarak dostlarımızın bahar geçişindeki dirençleri kuvvetlendirilebilir. Özellikle öksürük ve burun akıntısıyla karakterize bir hastalık hali tespit edilirse hemen veteriner hekime başvurulmalıdır.
Bahar geçişine bağlı tüy dökülmesi: Özellikle açık havada yaşayan köpekler, bahar geçişine bağlı havanın ısınmasıyla birlikte tüy değiştirme dönemine girerler. Kış için oluşturdukları sık ve koruyucu tüyler, artık sıcak havalarla birlikte dökülecek, daha seyrek ve daha ince olan yazlık tüyler çıkacaktır. Bu klima adaptasyonu sürecinde dostlarımızı sık sık tarayarak, dökülecek olan kışlık tüyleri hızlı bir şekilde onlardan uzaklaştırıp işlerini kolaylaştırabiliriz. Ayrıca bu dönemde somon yağı ya da derin deniz balığı tabletleri veya likit formları tüy ve deri bütünlüğüne takviye olması açısından dostlarımızın yemeklerine katılabilir.
ŞİDDETLİ İSHAL VE KUSMA
Bahar yağışlarına bağlı paraziter ishaller: Bahar aylarında sık sık yağış olması sonucu, köpeklerimizi gezdirdiğimiz alanlarda oluşan su birikintilerinde tek hücreli barsak parazitleri dostlarımız tarafından alınabilmektedir. Bunlar bildiğimiz barsak parazitlerinden farklıdır ve rutinde uygulanan parazit ilaçları maalesef etkili olmamaktadır. Bu tek hücreli parazitler şiddetli ishal ve kusmayla karakterize hastalık halini şekillendirirler. Bu tip olgularla karşılaştığımız takdirde hemen veteriner hekimimize başvurmalıyız. Ayrıca bu dönemde sindirim sistemini desteklemek amacıyla oluşturulmuş takviye besinler kullanılabilir. Baharla birlikte köpeklerde üreme isteğinin artması: Baharla birlikte günlerin uzamasıyla dişi köpeklerde eşleşme dönemine giriş çoğunlukla bu dönemde görülür. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi adına bu dönem içerisine girmiş dişi köpeklerin iyi muhafaza edilmeleri yada kısırlaştırılmaları gerekmektedir. Ayrıca çevrelerinde kızgınlık (üreme isteği) gösteren dişilerin kokularını alan erkek köpeklerin de daha huzursuz davrandıkları gözlemlenebilir. Erkek köpeklerin egzersizlerini artırarak bu dönemde rahatlamaları sağlanabilir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Dişi köpeklerin çiftleşme dönemlerinde farklı gün ve saatlerde yumurtlamalarına bağlı olarak iki ya da daha fazla babadan aynı batında yavruları olabilmektedir. Kontrolsüz çiftleşebilen sokak hayvanlarında yavrular arasındaki fiziksel farklılıkların bir nedeni de budur.
Köpeklerimizi bahara hazırlamak
Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte yağışlı ve güneşli günleri daha fazla görür olduk; bizler baharın gelişi ve havanın değişmesi ile birlikte nasıl farklı hazırlıklar içerisine giriyorsak köpek dostlarımız için de bahar hazırlıklarına başlama zamanı...
Bu dönemde özellikle dikkat edilmesi gerekenlere şöyle bir göz atalım: Dış parazitlerle mücadele: Hava sıcaklıklarının 10 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle keneler uyanmaya başlar. Dostlarımızı gezdirdiğimiz yeşil alanlar sıcakla birlikte aç şekilde uyanmış keneleri barındırmaktadır. Birçok kan paraziti ve hatta ölümcül derecede tehlikeli hastalıkların taşıyıcı ve ara konakçısı kenelerden köpeklerimizi korumalıyız. Bunun için kullanılan ve aylık uygulamaları olan sıvı solüsyonlar, doğal kaynaklı likitler ya da pire-kene tasmalarını bir an evvel yenilemeliyiz, köpek sahipleri veteriner hekimlerine başvurarak bu çeşitli uygulamalardan en uygun olanı seçmelidir. Eğer köpeğiniz bir kene tarafından ısırılmış ve kene kan emme pozisyonundaysa kendiniz müdahale etmeden önce veteriner hekiminize danışınız. Bazen keneyi bulunduğu yerden çekip çıkartmaya çalışırken deriye gömülü kalan kafa kısmı ilerleyen dönemlerde sıkıntılı apselere dönüşebilmektedir.
ISLANAN DOSTLARI KURULAYIN
Soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıkları: Gece ve gündüz ısı farkının yüksek olduğu bahar aylarında insan popülasyonunda nasıl bulaşıcı solunum yolu hastalıkları yayılıyorsa köpeklerde de aynı dönemde bu tip hastalıklar görülebilmektedir. Özellikle bahçede yaşayan köpeklerde yağmur ve rüzgardan korumak amacıyla kulübeler sağlamlaştırmalı ve ıslanan köpekler aralıklı olarak kurulanmalıdır. Bu dönem içerisinde likit ya da tablet vitaminleri kullanarak dostlarımızın bahar geçişindeki dirençleri kuvvetlendirilebilir. Özellikle öksürük ve burun akıntısıyla karakterize bir hastalık hali tespit edilirse hemen veteriner hekime başvurulmalıdır.
Bahar geçişine bağlı tüy dökülmesi: Özellikle açık havada yaşayan köpekler, bahar geçişine bağlı havanın ısınmasıyla birlikte tüy değiştirme dönemine girerler. Kış için oluşturdukları sık ve koruyucu tüyler, artık sıcak havalarla birlikte dökülecek, daha seyrek ve daha ince olan yazlık tüyler çıkacaktır. Bu klima adaptasyonu sürecinde dostlarımızı sık sık tarayarak, dökülecek olan kışlık tüyleri hızlı bir şekilde onlardan uzaklaştırıp işlerini kolaylaştırabiliriz. Ayrıca bu dönemde somon yağı ya da derin deniz balığı tabletleri veya likit formları tüy ve deri bütünlüğüne takviye olması açısından dostlarımızın yemeklerine katılabilir.
ŞİDDETLİ İSHAL VE KUSMA
Bahar yağışlarına bağlı paraziter ishaller: Bahar aylarında sık sık yağış olması sonucu, köpeklerimizi gezdirdiğimiz alanlarda oluşan su birikintilerinde tek hücreli barsak parazitleri dostlarımız tarafından alınabilmektedir. Bunlar bildiğimiz barsak parazitlerinden farklıdır ve rutinde uygulanan parazit ilaçları maalesef etkili olmamaktadır. Bu tek hücreli parazitler şiddetli ishal ve kusmayla karakterize hastalık halini şekillendirirler. Bu tip olgularla karşılaştığımız takdirde hemen veteriner hekimimize başvurmalıyız. Ayrıca bu dönemde sindirim sistemini desteklemek amacıyla oluşturulmuş takviye besinler kullanılabilir. Baharla birlikte köpeklerde üreme isteğinin artması: Baharla birlikte günlerin uzamasıyla dişi köpeklerde eşleşme dönemine giriş çoğunlukla bu dönemde görülür. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi adına bu dönem içerisine girmiş dişi köpeklerin iyi muhafaza edilmeleri yada kısırlaştırılmaları gerekmektedir. Ayrıca çevrelerinde kızgınlık (üreme isteği) gösteren dişilerin kokularını alan erkek köpeklerin de daha huzursuz davrandıkları gözlemlenebilir. Erkek köpeklerin egzersizlerini artırarak bu dönemde rahatlamaları sağlanabilir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Dişi köpeklerin çiftleşme dönemlerinde farklı gün ve saatlerde yumurtlamalarına bağlı olarak iki ya da daha fazla babadan aynı batında yavruları olabilmektedir. Kontrolsüz çiftleşebilen sokak hayvanlarında yavrular arasındaki fiziksel farklılıkların bir nedeni de budur.