Köpeklerde vücut dili

Köpekler vücut dili ile anlaşırlar. Köpeklerin duygusal durumlarını ve hissettiklerini anlamak, onların dillerini öğrenerek mümkündür. Fakat, vücut dili için genellemeler yapılsa da ortama ve duruma göre bu ifadelerin anlamları değişebilir. Bu yüzden durum gözlemlenmeden sadece vücut diline dayanarak bir sonuç çıkarılmaması önemlidir.
Çoğu zaman kuyruğunu sallayan bir köpeğin mutlu olduğu ve iyi niyetlerle kuyruk salladığı düşünülür. Ancak, bu her zaman doğru değildir. Köpekler, huzursuz ve korktukları zamanlarda da kuyruklarını saklayabilirler.
İşte, köpeklerde kolayca gözlemleyebileceğiniz vücut dillerine birkaç örnek...
• GÖZLERİNİ KAÇIRMAK:
Genelde direkt göz teması köpekler için bir tehdit olarak algılanır. (Özellikle sokak kökenli köpeklerde) Direkt gözlerinin içine bakıldığında, bundan rahatsız olabildikleri için gözlerini kırpıştırarak ve başlarını yana çevirerek karşısındakini sakinleştirmeye çalışabilirler.
• HAREKETLERİN YAVAŞLAMASI, DONUP KALMAK:
Köpekler, başka köpeklerle tanışırken hareketlerini yavaşlatır. Sakince birbirlerine yaklaşır ve birbirlerini koklarken birinden biri hareketsiz bir şekilde bekler ve bu durum karşısındakine onu tanıması için fırsat verir. Aynı zamanda ani hareketleri tehdit olarak algılayan köpekler için sakinleştirici bir etkisi vardır. Bazen komut alan bir köpek tedirgin olmasından dolayı olduğu yerde durur. Kafasını çevirebilir ve ilgilenmiyormuş gibi görünür. Bu davranış itaatsizlik olarak algılanabilir fakat aslında huzursuz olduğu bir durumda etrafını veya sizi sakinleştirmeye çalışmaktır.
• OTURMAK, SIRTINI DÖNEREK OTURMAK:
Yatıştıran bir beden dilidir. Genelde huzursuz olmuş bir hayvanı sakinleştirmek için faydalıdır. Sana zarar vermeyeceğim anlamına gelir ve oturarak kendini daha küçük bir pozisyona sokarak karşısındakine tehdit olmadığını anlatmaya çalışır.
• YALANMAK:
Köpek sık sık burnunu yalıyorsa ortamda onu rahatsız eden bir sorun var demektir. Bu belki sizin sert tutumunuz, belki başka yabancı bir köpek ya da köpeğinizin hoşuna gitmeyen alışık olmadığı bir durum olabilir.
• ESNEMEK
Köpeğiniz sürekli esniyorsa bu onun o anda bir şeylerden rahatsız olduğunu gösterebilir. Esnemek etrafta sakinleştirilmesi gereken bir şeyler olduğu anlamına gelir.
RAHAT VE YAKLAŞILABİLİR VÜCUT DİLİ:
• Kulaklar dik (ileri doğru yatmamış).
• Kafa dik.
• Ağız açık ve dil dışarıda (rahat).
• Kuyruk aşağıda ve gevşek (sallanıyor olabilir).
• Vücut ağırlığı tüm bacaklara eşit dağılmış.
ALERT VE DİKKATLİ VÜCUT DİLİ:
• Kulaklar öne eğimli (etrafı dinlerken seyirebilir).
• Kuyruk düz (gergin değil).
• Burun ve alında kırışma yok-dümdüz.
• Ağız kapalı.
• Vücut hafif öne eğimli, ağırlık daha çok ön patilerde.
AGRESİF VE DOMİNANT VÜCUT DİLİ:
• Kulaklar ileri doğru eğik ve V şeklinde ayrık olabilir.
• Alın bölgesi dik kırışıklıklar gösterebilir.
• Burun bölgesi kırışık.
• Dudaklar kıvrılmış–dişler ve diş etleri görünüyor olabilir.
• Ağız açık.
• Gergin bacaklar, vücut biraz öne eğimli.
• Kuyruk havada ve tüyleri kabarmış.
• Sırt tüyleri kabarmış.
KORKMUŞ VE DOMİNANT VÜCUT DİLİ:
• Sırt tüyleri kabarık.
• Kulaklar arkaya yatık.
• İrileşmiş göz bebekleri.
• Burun kırışık.
• Dudaklar kıvrılmış–belki dişler görülebilir.
• Kuyruk bacak arasında–hareket neredeyse yok.
• Vücut alçaltılmış duruş.
TESLİMİYET VÜCUT DİLİ:
• Göz kontağı kurmamak için kafa başka yöne çevrili.
• Kulaklar arkaya doğru yatık.
• Burun ve alın bölgesi dümdüz.
• Ağız kenarları arkaya doğru.
• Kuyruk bacak arasında.
• Arkaya yatarak boyun ve karın bölgesi gösterilir.
Köpeklerde vücut dili
Köpekler vücut dili ile anlaşırlar. Köpeklerin duygusal durumlarını ve hissettiklerini anlamak, onların dillerini öğrenerek mümkündür. Fakat, vücut dili için genellemeler yapılsa da ortama ve duruma göre bu ifadelerin anlamları değişebilir. Bu yüzden durum gözlemlenmeden sadece vücut diline dayanarak bir sonuç çıkarılmaması önemlidir.
Çoğu zaman kuyruğunu sallayan bir köpeğin mutlu olduğu ve iyi niyetlerle kuyruk salladığı düşünülür. Ancak, bu her zaman doğru değildir. Köpekler, huzursuz ve korktukları zamanlarda da kuyruklarını saklayabilirler.
İşte, köpeklerde kolayca gözlemleyebileceğiniz vücut dillerine birkaç örnek...
• GÖZLERİNİ KAÇIRMAK:
Genelde direkt göz teması köpekler için bir tehdit olarak algılanır. (Özellikle sokak kökenli köpeklerde) Direkt gözlerinin içine bakıldığında, bundan rahatsız olabildikleri için gözlerini kırpıştırarak ve başlarını yana çevirerek karşısındakini sakinleştirmeye çalışabilirler.
• HAREKETLERİN YAVAŞLAMASI, DONUP KALMAK:
Köpekler, başka köpeklerle tanışırken hareketlerini yavaşlatır. Sakince birbirlerine yaklaşır ve birbirlerini koklarken birinden biri hareketsiz bir şekilde bekler ve bu durum karşısındakine onu tanıması için fırsat verir. Aynı zamanda ani hareketleri tehdit olarak algılayan köpekler için sakinleştirici bir etkisi vardır. Bazen komut alan bir köpek tedirgin olmasından dolayı olduğu yerde durur. Kafasını çevirebilir ve ilgilenmiyormuş gibi görünür. Bu davranış itaatsizlik olarak algılanabilir fakat aslında huzursuz olduğu bir durumda etrafını veya sizi sakinleştirmeye çalışmaktır.
• OTURMAK, SIRTINI DÖNEREK OTURMAK:
Yatıştıran bir beden dilidir. Genelde huzursuz olmuş bir hayvanı sakinleştirmek için faydalıdır. Sana zarar vermeyeceğim anlamına gelir ve oturarak kendini daha küçük bir pozisyona sokarak karşısındakine tehdit olmadığını anlatmaya çalışır.
• YALANMAK:
Köpek sık sık burnunu yalıyorsa ortamda onu rahatsız eden bir sorun var demektir. Bu belki sizin sert tutumunuz, belki başka yabancı bir köpek ya da köpeğinizin hoşuna gitmeyen alışık olmadığı bir durum olabilir.
• ESNEMEK
Köpeğiniz sürekli esniyorsa bu onun o anda bir şeylerden rahatsız olduğunu gösterebilir. Esnemek etrafta sakinleştirilmesi gereken bir şeyler olduğu anlamına gelir.
RAHAT VE YAKLAŞILABİLİR VÜCUT DİLİ:
• Kulaklar dik (ileri doğru yatmamış).
• Kafa dik.
• Ağız açık ve dil dışarıda (rahat).
• Kuyruk aşağıda ve gevşek (sallanıyor olabilir).
• Vücut ağırlığı tüm bacaklara eşit dağılmış.
ALERT VE DİKKATLİ VÜCUT DİLİ:
• Kulaklar öne eğimli (etrafı dinlerken seyirebilir).
• Kuyruk düz (gergin değil).
• Burun ve alında kırışma yok-dümdüz.
• Ağız kapalı.
• Vücut hafif öne eğimli, ağırlık daha çok ön patilerde.
AGRESİF VE DOMİNANT VÜCUT DİLİ:
• Kulaklar ileri doğru eğik ve V şeklinde ayrık olabilir.
• Alın bölgesi dik kırışıklıklar gösterebilir.
• Burun bölgesi kırışık.
• Dudaklar kıvrılmış–dişler ve diş etleri görünüyor olabilir.
• Ağız açık.
• Gergin bacaklar, vücut biraz öne eğimli.
• Kuyruk havada ve tüyleri kabarmış.
• Sırt tüyleri kabarmış.
KORKMUŞ VE DOMİNANT VÜCUT DİLİ:
• Sırt tüyleri kabarık.
• Kulaklar arkaya yatık.
• İrileşmiş göz bebekleri.
• Burun kırışık.
• Dudaklar kıvrılmış–belki dişler görülebilir.
• Kuyruk bacak arasında–hareket neredeyse yok.
• Vücut alçaltılmış duruş.
TESLİMİYET VÜCUT DİLİ:
• Göz kontağı kurmamak için kafa başka yöne çevrili.
• Kulaklar arkaya doğru yatık.
• Burun ve alın bölgesi dümdüz.
• Ağız kenarları arkaya doğru.
• Kuyruk bacak arasında.
• Arkaya yatarak boyun ve karın bölgesi gösterilir.