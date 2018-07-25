Köpeklerde uyuz hastalığı

Uyuz hastalığı, ülkemizde özellikle yaz aylarında köpeklerde çok yaygın olarak gördüğümüz, tedavisi olan, ancak iyileşme süreci uzun olan, inatçı bir hastalıktır.
Bu hastalığın yaz aylarına karakterize olması; kene, pire gibi parazitlerin bu aylarda yaygın olarak görülmesi ve uyuz hastalığına ortam oluşturması, ayrıca sıcak havanın yarattığı stresin deri defansını düşürmesi sebebiyledir. Bu hastalığın bulaşma riski oldukça yüksektir. Kontakt yolla direkt bulaşabildiği gibi ortak kullanılan ekipmanlar vasıtasıyla indirekt yolla da bulaşabilmektedir.
* * *
Uyuz hastalığının birçok türü olmasına karşın sıklıkla görülenleri şunlardır:
* Sarcoptes
* Notoedres
* Demodex
* Otodectes
Bu çeşitlerin içerisinde bulaşıcılığı en yüksek olan, tedavisi en zor olan ve en sıklıkla görüleni demodexdir.
* * *
Uyuz hastalığına sebep olan bu mikroskobik yapıdaki parazitler köpeklerde doku artıkları, kan, doku sıvısı ve deri döküntüleriyle beslenirler. Tüylerin ve derinin bütünlüğünü bozarak deride ikincil enfeksiyonların oluşmasına sebep olurlar.
Uyuz hastalığının semptomları; şiddetli kaşıntı, deride bütünlüğün bozulması, lokal ya da yaygın tüy dökülmesi, vücutta yaraların oluşması, kepeklenme, derinin doğal rengini kaybetmesi, deride kızarıklık ve deri kokusunun ağırlaşmasıyla karakterizedir.
Bu hastalık, aslen tedavisi olan bir hastalıktır, ama tedavi edilmediği takdirde diğer hastalıklara ortam hazırlaması açısından tehlikelidir.
* * *
Bu hastalıktan korunma yolları ise şöyle:
- Köpeklerin muhafaza edildiği ortamların temizlik ve hijyenine dikkat edilmeli.
- Özellikle yaz aylarında pire, kene gibi dış parazitlere karşı köpekler ilaçlanmalı.
- Düzenli tüy bakımı ve fırçalama yapılmalı.
- Sıcak aylarda 15 günde bir organik kökenli şampuanlarla yıkama yapılmalı.
- Uyuz hastalığıyla enfekte olmuş olma ihtimali olan malzemeler dezenfekte edilmeden kullanılmamalı.
- Köpeğin kontaktta olduğu köpeklerin sağlık durumları kontrol edilmeli.
- Rutin veteriner kontrolü aksatılmamalı.
- Düzenli egzersiz yaptırılmalı ve stresten uzak tutulmalı.
* * *
Bu hastalığın bazı türleri insanlara da bulaşabilmektedir. Bu nedenle enfekte olan köpeklerin bakım ve tedavileriyle ilgilenen kişilerin kendi hijyenlerine dikkat etmeleri gerekir.
Köpekte deride gözlemlenebilecek olan herhangi bir bütünlük bozulmasının hemen veteriner hekiminize bildirmenizde fayda vardır. Erken dönemde uyuz hastalığının önlemleri alındığı ve tedavisine başlandığı takdirde eliminasyonu çok daha kolay olacaktır. Ağır vakalarda tedavi uzun ve yıpratıcıdır.
Özellikle sıcak aylarda sokak hayvanlarında uyuz hastalığına yakalanmış köpeklerle çok fazla karşılaşırız. Bu hayvanlara yardım etmek adına yaz aylarına girerken maliyeti çok yüksek olmayan parazit ilaçlarının kullanılması sokaktaki sahipsiz dostlarımızın bu hastalıktan korunmasında büyük rol oynayacaktır. Ayrıca birçok veteriner kliniği sokak hayvanlarının tedavisinde ciddi indirimler yaparak onlara destek olmaya çalışmaktadır. Sokakta bu tip hayvanlara rastladığınızda hayvan barınaklarına, hayvansever derneklere ya da yakınınızdaki veteriner kliniklerine başvurmanız onların ve toplum sağlığı açısından çok olumlu olacaktır.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Köpekler arasında en fazla ırk çeşitliliğine sahip olan türdür. Bunun en büyük sebebi insanların değişik köpek ırklarını birbirleriyle çifleştirerek yeni ırklar elde etme tutkusudur. İnsanoğlunun kozmetik kaygıları ve görsellik takıntısı, aynı tür içerisinde çok farklı fiziksel çeşitliliğe sahip ırkların oluşmasına neden olmuştur. Bu durum, köpeklerin atasını geriye doğru takip etmek ve soyağacının çıkarılmasında zorluklara sebep olmuştur. Californiya Üniversitesi Evrim Genetiği Bölümü’nde yapılan bir araştırmada IGF1 genini inceleyerek 3 farklı boyuttaki köpeklerden almış oldukları kan ve doku örnekleri incelenmesinde bu genin gri kurtlarla benzeştiğini bulmuşlardır.
Köpeklerde uyuz hastalığı
Uyuz hastalığı, ülkemizde özellikle yaz aylarında köpeklerde çok yaygın olarak gördüğümüz, tedavisi olan, ancak iyileşme süreci uzun olan, inatçı bir hastalıktır.
Bu hastalığın yaz aylarına karakterize olması; kene, pire gibi parazitlerin bu aylarda yaygın olarak görülmesi ve uyuz hastalığına ortam oluşturması, ayrıca sıcak havanın yarattığı stresin deri defansını düşürmesi sebebiyledir. Bu hastalığın bulaşma riski oldukça yüksektir. Kontakt yolla direkt bulaşabildiği gibi ortak kullanılan ekipmanlar vasıtasıyla indirekt yolla da bulaşabilmektedir.
* * *
Uyuz hastalığının birçok türü olmasına karşın sıklıkla görülenleri şunlardır:
* Sarcoptes
* Notoedres
* Demodex
* Otodectes
Bu çeşitlerin içerisinde bulaşıcılığı en yüksek olan, tedavisi en zor olan ve en sıklıkla görüleni demodexdir.
* * *
Uyuz hastalığına sebep olan bu mikroskobik yapıdaki parazitler köpeklerde doku artıkları, kan, doku sıvısı ve deri döküntüleriyle beslenirler. Tüylerin ve derinin bütünlüğünü bozarak deride ikincil enfeksiyonların oluşmasına sebep olurlar.
Uyuz hastalığının semptomları; şiddetli kaşıntı, deride bütünlüğün bozulması, lokal ya da yaygın tüy dökülmesi, vücutta yaraların oluşması, kepeklenme, derinin doğal rengini kaybetmesi, deride kızarıklık ve deri kokusunun ağırlaşmasıyla karakterizedir.
Bu hastalık, aslen tedavisi olan bir hastalıktır, ama tedavi edilmediği takdirde diğer hastalıklara ortam hazırlaması açısından tehlikelidir.
* * *
Bu hastalıktan korunma yolları ise şöyle:
- Köpeklerin muhafaza edildiği ortamların temizlik ve hijyenine dikkat edilmeli.
- Özellikle yaz aylarında pire, kene gibi dış parazitlere karşı köpekler ilaçlanmalı.
- Düzenli tüy bakımı ve fırçalama yapılmalı.
- Sıcak aylarda 15 günde bir organik kökenli şampuanlarla yıkama yapılmalı.
- Uyuz hastalığıyla enfekte olmuş olma ihtimali olan malzemeler dezenfekte edilmeden kullanılmamalı.
- Köpeğin kontaktta olduğu köpeklerin sağlık durumları kontrol edilmeli.
- Rutin veteriner kontrolü aksatılmamalı.
- Düzenli egzersiz yaptırılmalı ve stresten uzak tutulmalı.
* * *
Bu hastalığın bazı türleri insanlara da bulaşabilmektedir. Bu nedenle enfekte olan köpeklerin bakım ve tedavileriyle ilgilenen kişilerin kendi hijyenlerine dikkat etmeleri gerekir.
Köpekte deride gözlemlenebilecek olan herhangi bir bütünlük bozulmasının hemen veteriner hekiminize bildirmenizde fayda vardır. Erken dönemde uyuz hastalığının önlemleri alındığı ve tedavisine başlandığı takdirde eliminasyonu çok daha kolay olacaktır. Ağır vakalarda tedavi uzun ve yıpratıcıdır.
Özellikle sıcak aylarda sokak hayvanlarında uyuz hastalığına yakalanmış köpeklerle çok fazla karşılaşırız. Bu hayvanlara yardım etmek adına yaz aylarına girerken maliyeti çok yüksek olmayan parazit ilaçlarının kullanılması sokaktaki sahipsiz dostlarımızın bu hastalıktan korunmasında büyük rol oynayacaktır. Ayrıca birçok veteriner kliniği sokak hayvanlarının tedavisinde ciddi indirimler yaparak onlara destek olmaya çalışmaktadır. Sokakta bu tip hayvanlara rastladığınızda hayvan barınaklarına, hayvansever derneklere ya da yakınınızdaki veteriner kliniklerine başvurmanız onların ve toplum sağlığı açısından çok olumlu olacaktır.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Köpekler arasında en fazla ırk çeşitliliğine sahip olan türdür. Bunun en büyük sebebi insanların değişik köpek ırklarını birbirleriyle çifleştirerek yeni ırklar elde etme tutkusudur. İnsanoğlunun kozmetik kaygıları ve görsellik takıntısı, aynı tür içerisinde çok farklı fiziksel çeşitliliğe sahip ırkların oluşmasına neden olmuştur. Bu durum, köpeklerin atasını geriye doğru takip etmek ve soyağacının çıkarılmasında zorluklara sebep olmuştur. Californiya Üniversitesi Evrim Genetiği Bölümü’nde yapılan bir araştırmada IGF1 genini inceleyerek 3 farklı boyuttaki köpeklerden almış oldukları kan ve doku örnekleri incelenmesinde bu genin gri kurtlarla benzeştiğini bulmuşlardır.