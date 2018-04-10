Köpeklerde tüy dökülmesi

​Havaların ısınmasıyla birlikte bizler artık kalın ve bizi soğuk havalardan koruyan kıyafetlerimizi yavaş yavaş dolaptaki yerlerine kaldırmaya başladık. Artık daha ince ve bizi sıcakta daha serin tutacak yazlık kıyafetlerimizin ortaya çıkma vakti… İşte köpek dostlarımız da tıpkı bizler gibi mevsim döngülerinde doğuştan var olan kıyafetlerini, yani tüylerini değiştirirler.



***

​Köpeklerde kışlık tüyler sık ve kalın yapılıdır. Bu tüy yapısı onları kışın soğuk havanın yaratacağı olumsuz etkilerden korur. Havaların ısınması ve yaz sıcaklarının başlamasının hemen öncesinde köpekler klima adaptasyonu geliştirir ve onları daha serin tutacak ince ve sıklığı az olan yazlık tüylerini çıkartırlar. Tabi bu dönemde kalın ve yoğun kışlık postlarını dökmekten başka şansları yoktur. Birçok köpek sahibi bu doğal süreci ve adaptasyonu kabullenmekte zorluk çeker ve sürekli şikâyet eder. Oysaki bu dönemi alınabilecek önlemlerle dostumuzun ve bizim en rahat ve sıkıntısız şekilde atlatması mümkündür.

***

- Tüy değiştirme dönemine giren köpeğin günde en az bir defa tüylerin çıkışı yönünde ve ters yönde tel taraklar ya da fırçalarla taranması, dökmekte olduğu kışlık tüylerden daha çabuk kurtulmasını sağlayacaktır. Ayrıca tarama işlemleriyle derinin kan dolaşımı artacak ve yeni çıkacak olan yazlık tüyleri daha sağlıklı şekillenecektir.

- Tüy değiştirme döneminde köpeklerimize takviye olması açısından dışarıdan verebileceğimiz biotin ve çinko preparatları da sürecin daha hızlı ve kısa sürede atlatılmasına yardımcı olacaktır.

- Postunu değiştirme dönemi içerisindeyken dostumuzdaki kaşıntı davranışı onları rahatsız eder ve streslidir. Tel taraklarla yapılan fırçalama işlemi sonrası masaj tarakları ile yapılacak olan tımar işlemleri ile dostumuzu rahatlatmak onu mutlu edecektir.

- Bu dönemde ölü kışlık postun altında kalan deri, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına oldukça yatkın hale gelir. Bu süreçte anti bakteriyel köpek şampuanlarıyla dostumuzu birkaç sefer yıkayarak enfeksiyon riskini ortadan kaldırabiliriz.

- Radikal çözüm olarak köpeğin makine tıraşı yaptırılması fikri kesinlikle doğru değildir. Köpeklerde tüyler onları soğuktan koruduğu gibi, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de korumaktadır. Makine tıraşı sonrasında deri enfeksiyonlara, parazitlere ve ultraviyole ışınlara açık hale gelecek, travma ve yaralanmalarda derinin daha çok zarar görmesine neden olacaktır.

- Tüy değiştirme mevsiminde dostumuzun içine girdiği stresli dönemi ona yaptıracağımız oyun ve spor bazlı egzersizlerle daha kolay atlatmasını sağlayabiliriz.

***

Unutulmamalıdır ki, bu doğal süreci köpeğimizin mama formülünü değiştirerek ya da bir takım ilaçları kullanarak engelleyemeyiz. Biraz daha toleranslı davranarak dostumuzun kışlık kıyafetlerinden kurtulmasına yardımcı olalım.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Köpeklerin derisi insanlardaki gibi gözenekli değildir. Dolayısıyla bizler gibi vücuden terleyemezler. Köpeklerde terleme soluk alıp vererek mümkündür. Bu sebepten sıcak çarpmasına yatkınlıkları yüksektir.