Köpeklerde tıraş gerekli midir?



Hatta bazı köpek sahipleri, kışın bile evcil dostunun ev içerisinde dökülen tüylerinden şikâyetçidir ve onları tıraş ettirme fikri cazip gelir. Bütün bu argümanlar ışığında dostumuzu tıraş ettirmeden önce, bu işlemin doğru bir uygulama olup olmadığı, köpeklerin gerçekten sıcaktan bunalmamaları için tıraş edilmelerinin gerekli olup olmadığı gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak ve onları daha iyi tanımak en doğru yol olacaktır.

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Köpeklerin birçoğunun vücudu tamamını saracak şekilde tüylere kaplıdır. Irka bağlı olarak bu tüylerin kalınlığı, yoğunluğu ve miktarı değişebilmektedir. Tüyler dostlarımızı soğuk havadan oldukça iyi bir şekilde korumakla birlikte yakıcı güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşıda bir kalkan görevi görmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere sıcak aylarda rahatlaması amaçlı yapılacak olan tıraş işlemi aslında köpeğimizi güneş ışınlarının yakıcı ve rahatsız edici olabilecek zararlı etkilerine karşı korumasız hale getirecektir. Ayrıca bir çok hayvan sahibinin tıraş ettirelim ve derisi rahat hava alsın düşüncesinde tıraş ile oluşabilecek deri erozyonlarıyla deriyi dış etkilere ve yaralanmalara açık bir hale getirecektir.

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Yaz aylarında günlük gezinti rutini olan dostlarımızın doğa yürüyüşleri esnasında kene, pire gibi onun sağlığı ve dolaylı olarak bizim sağlımız açısından da zararlı olabilecek parazitleri alması mümkündür. Tıraş edilmiş bir köpeğin derisine kenelerin tutunması ve ısırması çok daha kolaydır. Tüysüz ve yüzlek damarların bulunduğu vücut bölümlerini tercih eden keneler için tıraşlı bir köpek çok daha kolay bir av olacaktır. Buradan da anlaşıldığı üzere tıraş edilen köpekler zararlı parazitlere daha çok maruz kalabilmektedirler.

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Tabii ki tıraş olgusunun psikolojik boyutlarından da bahsetmek yerinde olacaktır. Bazı köpekler tıraş olduktan sonra belli bir süre kürklerinden ayrılmanın verdiği olumsuz hissiyatla; saklanma, içine kapanma, depresyon gibi davranış bozukluklarını da şekillendirebilirler.

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Metal uca sahip kısa kesim tıraş makineleriyle yapılan kesimlerde metal ısınmaları sonucu tüy ve deri yanıkları oluşabilmektedir.

Gerçek profesyonel köpek tıraşçılarının her zaman makas kısaltmasını tercih ettiklerini unutmayın.

- Köpeğimizi her gün fırçalayarak...

- Çok uzamış ve dolanmış tüylerini makas yardımıyla uçlarından kısaltarak...

- Yazın bunaltıcı etkisinden su kaplarına birkaç küp buz koyarak ya da vücutların alt bölgelerini islatarak...

Hem dostlarımızı rahatlatmak hemde kendi konforumuzu oluşturmak mümkündür. Bütün bunların ışığında makina tıraşının köpek için elzem olmadığını anlamak daha kolay olacaktır.



BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Saf ırk olan kedilerin birçoğunun genetik olarak kalıtsal hastalıklara yatkınlığı yüksektir. Melez olan sokak kedileri, hastalıklara daha dirençli olurlar ve istatistiki olarak ömürleri daha uzundur. Bir sokak kedisi evlat edinmek kedi beslemek isteyenler için ideal bir seçim olacaktır..