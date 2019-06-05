Köpeklerde su ihtiyacı

Mevsim yaz... Havalar ısınmaya başladı ve daha da sıcak olacak.
Köpekler de tıpkı insanlar gibi artan sıcaklıklarda daha fazla su ihtiyacı içerisine girerler. Ancak, köpekler susuzluğa insanlardan daha az toleranslıdırlar. Bunun sebebi, terleme mekanizmalarının vücuden değil, soluk alıp verme yani ventilasyon yöntemiyle şekillenmesiyle bağlantılıdır.
* * *
Sıcakta vücutlarının regulasyon amaçlı olarak sık soluma davranışıyla soğutmaya yönelik bir adaptasyonu olur. Bunun sonucunda çabuk ve kısa sürede vücutları su kaybeder ki, bu da sıcak havalarda su ihtiyaçlarının sıklığı ve miktarının arttığı anlamına gelir. Su, tıpkı bizler için olduğu gibi köpekler için de tüm besin kaynaklarının en önemlisidir. Protein, karbonhidrat ya da yağların yoksunluğuna günlerce dayanabilen köpekler, suyun eksikliğine bu kadar tolerasyonlu değillerdir.
* * *
Bir köpek, vücudundaki su miktarının yüzde 10-15 kadar ölçüde kayıp yaşarsa, ciddi organizma problemleri başlayabilir. Yetişkin bir köpeğin vücut ağırlığının yüzde 60-65’ini su ve su bileşenleri, yavru köpeklerin de vücutlarının yüzde 80-85 gibi bir miktarı sudan oluşmaktadır. Köpeklerde günlük su ihtiyaçlarını belirleyen ve miktarın değişmesine sebep olan birçok faktör vardır.
- Egzersiz
- Hava sıcaklığı
- Beslenme çeşitliliği ve sıklığı
- Yaş
- Barındırılma koşulları
- Organizmanın sağlık durumu gibi koşullar, köpeklerdeki su ihtiyacını değiştirebilir.
* * *
Ortalama olarak normal bir sıcaklık ve nem ortamında orta nitelikte egzersiz yapan ve günde 400 gr kuru mamayla beslenen bir köpeğin yine günde yaklaşık olarak 1-2 litre su tüketmesi elzemdir. Özellikle birçok ev köpeğinin kuru mama ile beslendiğini düşünürsek, her zaman ulaşacakları taze ve serin suya olan ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.
* * *
Köpekler de bizler gibi suyun tadı ve sertliği bileşenleri konusunda hassaslardır. Sertliği yüksek suları köpekler pek sevmezler. Isınmış ve bayatlamiş sular da onlar tarafından pek tercih edilmez. Bu nedenle taze, iyi nitelikli ve serin su her zaman önlerinde bulundurulmalıdır.
Yoğun su kaybı bir köpeği ciddi hasta edebilir ve hatta ölümüne sebep olabilir. Hasta olan köpeklerin su ihtiyacı sağlıklı köpeklerden çok daha fazladır. Yoğun su kaybı yani dehidrasyon, köpeğin derisinin elastikiyetini kaybetmesine ve hızla organ yıkımlanmasına neden olur. Aktivite, su ihtiyacını değiştiren önemli bir faktörken sıcak hava ve egzersizle birleşince bu ihtiyaç daha da artacaktır. Bu sebeple sıcak havalarda ya da yazın öğlen saatlerinde köpeğinize yoğun egzersizler yaptırmaktan kaçının.
* * *
Yaz aylarında köpeğinizin suyuna koyacağınız birkaç küp buz parçası onu rahatlatacaktır. Tabii, sahipli köpekler sıcak havalarda kendilerini düşünen sahiplerince su ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarlar. Ancak sokaktaki dostlarımız için lütfen kapımızın kenarına ya da sokaklarımızın, arsalarımızın bazı noktalarına su istasyonları kurup, bir tas serin suyu onlardan esirgemeyelim.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Hepimiz, kendini yalayarak tüylerini temizleyen ve bu sayede tüylerindeki katı partiküller ve parazitlerden de kurtulan ve aynı zamanda dolanmış ve birbirine karışmış tüyleri tımarlayan kedileri görmüşüzdür. Kedilerde tüy yalama davranışının çok önemli bir fonksiyonu da sıcak havalarda yalama esnasında salya ile tüyleri ıslatarak serinleme işlemidir. Salyanın oluşabilmesi ve serinleme işlemi için yaz sıcaklarında kedilerin de bolca serin ve temiz suya ihtiyaçları olduğunu unutmayalım.
Köpeklerde su ihtiyacı
Mevsim yaz... Havalar ısınmaya başladı ve daha da sıcak olacak.
Köpekler de tıpkı insanlar gibi artan sıcaklıklarda daha fazla su ihtiyacı içerisine girerler. Ancak, köpekler susuzluğa insanlardan daha az toleranslıdırlar. Bunun sebebi, terleme mekanizmalarının vücuden değil, soluk alıp verme yani ventilasyon yöntemiyle şekillenmesiyle bağlantılıdır.
* * *
Sıcakta vücutlarının regulasyon amaçlı olarak sık soluma davranışıyla soğutmaya yönelik bir adaptasyonu olur. Bunun sonucunda çabuk ve kısa sürede vücutları su kaybeder ki, bu da sıcak havalarda su ihtiyaçlarının sıklığı ve miktarının arttığı anlamına gelir. Su, tıpkı bizler için olduğu gibi köpekler için de tüm besin kaynaklarının en önemlisidir. Protein, karbonhidrat ya da yağların yoksunluğuna günlerce dayanabilen köpekler, suyun eksikliğine bu kadar tolerasyonlu değillerdir.
* * *
Bir köpek, vücudundaki su miktarının yüzde 10-15 kadar ölçüde kayıp yaşarsa, ciddi organizma problemleri başlayabilir. Yetişkin bir köpeğin vücut ağırlığının yüzde 60-65’ini su ve su bileşenleri, yavru köpeklerin de vücutlarının yüzde 80-85 gibi bir miktarı sudan oluşmaktadır. Köpeklerde günlük su ihtiyaçlarını belirleyen ve miktarın değişmesine sebep olan birçok faktör vardır.
- Egzersiz
- Hava sıcaklığı
- Beslenme çeşitliliği ve sıklığı
- Yaş
- Barındırılma koşulları
- Organizmanın sağlık durumu gibi koşullar, köpeklerdeki su ihtiyacını değiştirebilir.
* * *
Ortalama olarak normal bir sıcaklık ve nem ortamında orta nitelikte egzersiz yapan ve günde 400 gr kuru mamayla beslenen bir köpeğin yine günde yaklaşık olarak 1-2 litre su tüketmesi elzemdir. Özellikle birçok ev köpeğinin kuru mama ile beslendiğini düşünürsek, her zaman ulaşacakları taze ve serin suya olan ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.
* * *
Köpekler de bizler gibi suyun tadı ve sertliği bileşenleri konusunda hassaslardır. Sertliği yüksek suları köpekler pek sevmezler. Isınmış ve bayatlamiş sular da onlar tarafından pek tercih edilmez. Bu nedenle taze, iyi nitelikli ve serin su her zaman önlerinde bulundurulmalıdır.
Yoğun su kaybı bir köpeği ciddi hasta edebilir ve hatta ölümüne sebep olabilir. Hasta olan köpeklerin su ihtiyacı sağlıklı köpeklerden çok daha fazladır. Yoğun su kaybı yani dehidrasyon, köpeğin derisinin elastikiyetini kaybetmesine ve hızla organ yıkımlanmasına neden olur. Aktivite, su ihtiyacını değiştiren önemli bir faktörken sıcak hava ve egzersizle birleşince bu ihtiyaç daha da artacaktır. Bu sebeple sıcak havalarda ya da yazın öğlen saatlerinde köpeğinize yoğun egzersizler yaptırmaktan kaçının.
* * *
Yaz aylarında köpeğinizin suyuna koyacağınız birkaç küp buz parçası onu rahatlatacaktır. Tabii, sahipli köpekler sıcak havalarda kendilerini düşünen sahiplerince su ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarlar. Ancak sokaktaki dostlarımız için lütfen kapımızın kenarına ya da sokaklarımızın, arsalarımızın bazı noktalarına su istasyonları kurup, bir tas serin suyu onlardan esirgemeyelim.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Hepimiz, kendini yalayarak tüylerini temizleyen ve bu sayede tüylerindeki katı partiküller ve parazitlerden de kurtulan ve aynı zamanda dolanmış ve birbirine karışmış tüyleri tımarlayan kedileri görmüşüzdür. Kedilerde tüy yalama davranışının çok önemli bir fonksiyonu da sıcak havalarda yalama esnasında salya ile tüyleri ıslatarak serinleme işlemidir. Salyanın oluşabilmesi ve serinleme işlemi için yaz sıcaklarında kedilerin de bolca serin ve temiz suya ihtiyaçları olduğunu unutmayalım.